« Nous sommes ravis d'accueillir Manjit à la Sun Life, déclare Kevin Strain. Son arrivée s'inscrit dans une période marquante pour notre organisation et notre secteur d'activité. Manjit sera un atout précieux au sein de notre équipe de direction et je sais que nous profiterons indéniablement de sa vaste expérience dans le domaine des services financiers. Leader passionné dont les priorités sont axées sur les Clients, il appuiera la transformation continue de notre groupe des finances et nous aidera à concrétiser notre but d'aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. »

Leader actif au sein de sa communauté, Manjit est président d'ASCEND Canada et siège au conseil d'administration de Trillium Health Partners. Originaire de Mississauga, il est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université de Waterloo et d'une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business. Il fait partie des Fellows de CPA Ontario (Comptables professionnels agréés de l'Ontario) et a obtenu le titre d'analyste financier agréé. Manjit est également diplômé du programme de formation avancée en gestion (Advanced Management Program) de la Harvard Business School.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com/fr.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Renseignements: Renseignements pour les médias : Aishling Cullen, Vice-présidente, communications d'entreprise, Tél. : 416 979-6487, [email protected]

