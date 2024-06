WATERFORD, ON, le 25 juin 2024 /CNW/ - On effectuera des travaux d'améliorations écologiques à la succursable de Waterford, construite en 1989, de la bibliothèque publique du comté de Norfolk grâce à un investissement de plus de 300 000 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) du gouvernement fédéral. Ce projet aidera considérablement à diminuer les coûts d'exploitation et à réduire l'impact sur l'environnement.

Le projet consiste à remplacer les fenêtres de la bibliothèque par des fenêtres plus isolantes. Le système de CVC sera remplacé par un système de thermopompes à haut rendement qui sera doté d'une fonction de récupération d'énergie. De plus, on améliorera l'éclairage intérieur en installant des luminaires à DEL, ainsi qu'un panneau de contrôle écoénergétique.

Le projet consiste également à installer un système de panneaux photovoltaïques (PV) de 10 kilowatts sur le toit, ainsi qu'un système de stockage de batteries de 13 kilowatts-heure. Ce système permettra non seulement de compenser les besoins en énergie de la bibliothèque, mais aussi de garantir le fonctionnement de la succursale de Waterford en cas de panne d'électricité.

Ces améliorations permettront de réduire considérablement les coûts annuels de carburant de la bibliothèque, ce qui entraînera des économies plus importantes qui pourront être réinvesties dans des programmes ou dans l'acquisition de nouveaux documents pour la bibliothèque.

« Les bibliothèques sont des lieux où tous les membres d'une collectivité peuvent se réunir, apprendre et profiter de tout ce qu'elles ont à offrir. Je suis fier que nous puissions soutenir ce projet grâce auquel la bibliothèque pourra continuer à servir Waterford pendant de nombreuses décennies. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En investissant dans des infrastructures durables pour nos espaces communautaires, comme la succursale de Waterford de la bibliothèque publique du comté de Norfolk, nous bâtissons un avenir plus vert et plus résilient pour tous les résidents. Ces améliorations permettront non seulement de réduire notre empreinte écologique, mais aussi d'améliorer la qualité des ressources et des services mis à la disposition de toute la population de Waterford, en plus de réaliser des économies importantes et d'accroître l'efficacité opérationnelle. »

Amy Martin, mairesse du comté de Norfolk

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 300 960 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution du comté de Norfolk s'élève à 75 240 $.

Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 69,8 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 16 tonnes par année.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

