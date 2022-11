ST. PETERS BAY, PE, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Alors que les Canadiens subissent les effets des changements climatiques (chaleur extrême, incendies de forêt, inondations, tempêtes, etc.), il est temps de bâtir des collectivités résilientes pour une économie forte.

Aujourd'hui, nous avons franchi une autre étape importante pour donner aux Canadiens les outils dont ils ont besoin pour affronter les répercussions de plus en plus nombreuses des changements climatiques. Avec la publication de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte à des fins de mobilisation et de consultation finale, le gouvernement du Canada s'engage à adopter une approche à l'échelle de la société pour l'adaptation au climat. L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, ainsi que l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ont lancé la Stratégie, tout en annonçant le plan d'action et d'investissement immédiat du gouvernement fédéral.

L'annonce comprend de nouveaux engagements de financement du gouvernement fédéral d'une valeur de 1,6 milliard de dollars pour contribuer à protéger les collectivités d'un océan à l'autre. Le financement aidera les municipalités et les cantons à bâtir l'infrastructure publique de l'avenir, comme des routes et des ponts résistants aux inondations, garantira que les Canadiens ont accès aux renseignements dont ils ont besoin pour rester en sécurité en cas d'incendies de forêt, et permettra de travailler avec les communautés autochtones et de les faire participer à l'élaboration d'initiatives régionales en santé liées aux conditions climatiques changeantes. Ce financement supplémentaire s'appuie sur les engagements fédéraux existants visant à soutenir l'adaptation, la résilience aux catastrophes et les interventions en cas de catastrophes, qui se chiffrent jusqu'ici à plus de 8 milliards de dollars.

Le nouveau financement fédéral facilitera la mise en œuvre des cinq domaines prioritaires de la Stratégie :

Améliorer la santé et le bien-être

Bâtir et entretenir des infrastructures publiques résilientes

Protéger et restaurer la nature et la biodiversité

Soutenir l'économie et les travailleurs

Réduire les effets des catastrophes climatiques

Grâce au premier Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada, qui définit des objectifs et des cibles clairs en matière d'adaptation afin d'axer les politiques et les dépenses sur des résultats mesurables, le gouvernement fédéral prend près de 70 mesures pour faire face aux risques climatiques immédiats et futurs pour le Canada.

Le financement annoncé aujourd'hui se présente comme suit :

un engagement envers le Fonds municipal vert pour aider les collectivités à financer des projets axés sur le climat afin de répondre aux futurs besoins particuliers des municipalités;

une augmentation du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes pour bâtir plus de nouvelles infrastructures construites et naturelles afin d'accroître la résilience des collectivités;

l'élaboration des outils et des services de données dont les Canadiens ont besoin pour avoir accès aux renseignements pertinents et un appui aux experts à l'aide de modèles et d'évaluations climatiques.

La Stratégie est maintenant accessible aux provinces, aux territoires et aux organisations autochtones nationales pour une dernière période de consultation de 90 jours sur les buts communs, et les cibles et objectifs mesurables particuliers de la Stratégie. Fruit d'une mobilisation exhaustive qui se poursuit depuis 2021, la Stratégie présente une vision commune pour la résilience climatique au pays ainsi qu'un cadre pour mesurer les progrès à l'échelle du Canada.

Investir maintenant dans l'adaptation aura plus tard d'importantes retombées positives dans l'ensemble de l'économie. Selon une étude réalisée par des spécialistes, chaque dollar investi dans la prévention et la préparation peut se traduire par une économie allant jusqu'à 15 dollars sur les coûts ultérieurs. L'adaptation aux changements climatiques exige que tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et la population travaillent ensemble à bâtir des collectivités résilientes et une économie plus forte pour continuer d'assurer la prospérité à long terme des Canadiens.

« La lutte contre les changements climatiques est désormais une réalité qui nous touche ici même au pays. Nous devons non seulement réduire les émissions qui causent les changements climatiques, mais également nous adapter aux changements qui nous affligent. L'adaptation est un investissement rentable et positif dans le présent et l'avenir. La prise de mesures d'adaptation peut sauver des vies, prévenir des dommages dans nos collectivités, réduire les chocs économiques qui perturbent les chaînes d'approvisionnement, et stimuler les technologies novatrices et les emplois. Reposant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et éclairée par divers points de vue et perspectives, la Stratégie nationale d'adaptation du Canada nous fournit une voie à suivre commune pour devenir des chefs de file mondiaux. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les feux de forêt, les inondations et les ouragans dévastateurs de l'année dernière ont montré qu'il est urgent d'agir pour composer avec la fréquence et la gravité accrues des catastrophes liées au climat. La Stratégie nationale d'adaptation représente un nouveau chapitre de notre travail de préparation aux urgences, qui s'appuie sur notre Stratégie de sécurité civile, et nous permettra de mettre en œuvre une approche fondée sur le risque et axée sur la mobilisation de l'ensemble de la société afin de réduire notre vulnérabilité et de renforcer la résilience du Canada. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Il était inspirant de voir les gens et les collectivités du Canada atlantique s'unir pour se soutenir mutuellement dans le rétablissement après l'ouragan Fiona - et cet effort se poursuit dans de nombreuses parties de la région. La collaboration est essentielle pour relever des défis de cette ampleur, et c'est pourquoi la Stratégie nationale d'adaptation du Canada s'appuie sur une approche qui englobe toute la société dans l'effort d'adaptation au pays. L'annonce d'aujourd'hui poursuit sur cette lancée pour aider à protéger les collectivités d'un océan à l'autre dans les années à venir. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Au cours des dernières années, les collectivités de tout le pays ont pu constater de visu les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes. Du sud-est du Nouveau-Brunswick au Lower Mainland en Colombie-Britannique, les ouragans, les inondations et les feux de forêt ont déplacé des communautés et endommagé des infrastructures essentielles. Nous savons que ces événements ne feront que s'intensifier. En collaboration avec nos partenaires, notre gouvernement investira pour assurer la protection des Canadiens - et la Stratégie nationale d'adaptation sera un outil essentiel pour orienter ces investissements. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le changement climatique est la plus grande menace pour la santé humaine. Il est primordial de s'adapter aux effets inévitables du changement climatique et de les atténuer pour améliorer la santé publique. Cette stratégie aidera le Canada à mettre en place un système de santé à faible émission de carbone et résilient aux changements climatiques, qui pourra relever les défis que présentent les changements climatiques tout en protégeant notre santé contre leurs répercussions. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Alors que nous poursuivons nos travaux pour nous remettre des effets dévastateurs de l'ouragan Fiona sur l'Île-du-Prince-Édouard, il est évident que nous devons contribuer à protéger les insulaires, leurs demeures et leurs moyens de subsistance, ainsi que nos espaces naturels emblématiques, contre les futurs phénomènes météorologiques extrêmes que les changements climatiques viennent aggraver. Ce ne sera pas la dernière tempête. Des mesures comme celles proposées dans la Stratégie nationale d'adaptation du Canada aideront les insulaires à se préparer. Je suis très heureux que l'Île-du-Prince-Édouard soit aussi bien desservie par le centre canadien sur les changements climatiques et l'adaptation de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Les communautés nordiques et autochtones subissent déjà les répercussions importantes des changements climatiques. Notre gouvernement poursuit son travail de collaboration avec les communautés nordiques et autochtones pour soutenir des initiatives communautaires d'adaptation aux effets des changements climatiques. Ces initiatives comprennent la compréhension des effets des changements climatiques sur les communautés et la mise en application du savoir autochtone de pair avec les informations scientifiques sur le climat pour nous aider à mieux comprendre les changements climatiques et leurs répercussions. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les Canadiens de partout au pays subissent déjà les effets des changements climatiques, et le coût associé à ces répercussions devrait s'élever jusqu'à 25 milliards de dollars d'ici 2025 et grimper dans les 100 milliards de dollars par année d'ici 2050. L'inaction n'est pas une option. Grâce à la Stratégie nationale d'adaptation, nous mettrons de l'avant des mesures importantes favorisant la résilience et l'adaptation pour atténuer les effets de ces changements, préserver nos moyens de subsistance et protéger nos communautés et l'infrastructure essentielle dont nous dépendons. Résultat : un pays fort, sûr et prospère où il fait bon vivre. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

L'adaptation aux changements climatiques désigne toute activité visant à réduire les effets négatifs des changements climatiques ou à aider les gens à y faire face, ou toute activité visant à tirer parti des nouvelles possibilités offertes par les changements climatiques.

Chaque dollar investi en mesures d'adaptation entraîne des économies de 13 à 15 dollars , notamment en bénéfices directs et indirects dans l'ensemble de l'économie. Chaque dollar investi dans l'adaptation produit des bénéfices importants. Voici quelques exemples de ce retour sur investissement :

, notamment en bénéfices directs et indirects dans l'ensemble de l'économie. Chaque dollar investi dans l'adaptation produit des bénéfices importants. Voici quelques exemples de ce retour sur investissement : La mise en œuvre de nouvelles lignes directrices et normes en matière d'inondations et d'incendies de forêt pour les nouvelles constructions pourrait faire économiser au Canada une somme estimée à 4,7 milliards de dollars par année, soit une économie de près de 12 dollars par dollar investi.

pourrait faire économiser au Canada une somme estimée à par année, soit une économie de près de par dollar investi.

Les codes du bâtiment adaptés aux changements climatiques qui ont été mis en œuvre au Canada présentent un rapport avantages-coûts estimé à 12 pour 1, ce qui équivaut à un retour sur investissement de 1 100 p. 100.



Les forêts urbaines dans la Ville de Toronto ont généré 3,20 dollars pour chaque dollar investi, en diminuant les frais de climatisation, en améliorant la qualité de l'air et en réduisant la pression sur l'infrastructure de gestion des eaux pluviales.

ont généré pour chaque dollar investi, en diminuant les frais de climatisation, en améliorant la qualité de l'air et en réduisant la pression sur l'infrastructure de gestion des eaux pluviales. Selon l'Institut climatique du Canada, d'ici 2025, les effets des changements climatiques ralentiront la croissance économique du Canada de 25 milliards de dollars par an, ce qui correspond à 50 p. 100 de la croissance prévue du produit intérieur brut.

D'ici 2030, les pertes annuelles moyennes causées par les catastrophes devraient s'établir à 15,4 milliards de dollars - une prévision qui peut être réduite par des mesures d'adaptation ambitieuses.

Les inondations représentent l'aléa le plus coûteux au Canada, qui se traduit par une facture annuelle moyenne de 2,9 milliards de dollars pour le secteur résidentiel.

Une solide mobilisation a permis de définir l'approche proposée pour la Stratégie nationale d'adaptation. Elle a permis de recueillir les commentaires de près de 120 experts et plus de 800 mémoires de diverses parties prenantes, de tenir plus de 20 ateliers et tables rondes, ainsi qu'un symposium national qui a réuni 1 400 participants, et de recueillir 16 000 contributions du public par l'entremise de la plateforme de consultation publique.

