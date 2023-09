TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse) a le plaisir de lancer le Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen, un portefeuille obligataire axé sur le rendement total et sur des thèmes environnementaux. Le Fonds investit principalement dans des obligations vertes certifiées et non certifiées qui, selon Nuveen, auront une incidence positive sur l'environnement; il met l'accent sur les projets liés à l'énergie renouvelable, aux changements climatiques et aux ressources naturelles.

Nuveen est l'un des plus importants investisseurs en obligations vertes au monde et l'un des plus importants gestionnaires d'actifs appliquant les principes ESG. Établie à New York, la société soutient l'avenir financier de millions d'investisseurs, offrant ses services aux institutions, aux intermédiaires financiers et aux particuliers dans plus de 30 pays à l'échelle mondiale, et totalisant 1 100 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion (au 30 juin 2023). Nuveen est un chef de file reconnu dans les domaines des titres à revenu fixe, de l'investissement à retombées sociales et des solutions de rechange, possédant des capacités d'investissement dans les classes d'actifs des secteurs public et privé.

« En plus des inquiétudes liées aux changements climatiques, les Canadiens et Canadiennes sont préoccupés par les répercussions de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone sur le bien-être de leur famille », explique Carol Lynde, présidente et chef de la direction de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse. « En tant que chef de file de l'investissement responsable depuis plus de 50 ans, Nuveen a démontré son aptitude à faire fructifier les capitaux au profit des investisseurs, mais aussi de notre planète. »

« Les obligations vertes offrent la perspective d'un double avantage : un résultat financier concurrentiel et une incidence positive sur l'environnement. Cela dit, elles sont assujetties aux mêmes critères d'analyse fondamentale du crédit et d'établissement de portefeuille que les autres titres à revenu fixe, étant évaluées selon des facteurs comme la qualité de l'émetteur, la valeur relative et les niveaux de risque appropriés », précise Stephen M. Liberatore, CFA, gestionnaire de portefeuille et chef, ESG/Investissement à retombées sociales, titres mondiaux à revenu fixe chez Nuveen. « L'investissement responsable devrait être au cœur d'une approche d'élaboration de portefeuille prudente, et nous sommes ravis d'offrir maintenant nos capacités aux investisseurs canadiens par l'intermédiaire de la plateforme indépendante de Bridgehouse. »

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placements possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Allspring Global Investments, LLC, Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen, LLC, Gestionnaires de placement Sionna inc. et T. Rowe Price Group Inc. Par l'intermédiaire des conseillers, nous souhaitons aider les épargnants canadiens à bâtir leur patrimoine à long terme en se fondant sur des principes d'investissement éprouvés. Bridgehouse conçoit des produits et des outils à valeur ajoutée, en plus de proposer des activités de perfectionnement donnant droit à des crédits pour la formation continue, afin d'aider les conseillers à nouer des relations durables avec leurs clients et à maximiser les avantages de la relation de services-conseils financiers. Notre but ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour en savoir plus sur Bridgehouse, veuillez visiter bridgehousecanada.com et nous suivre sur LinkedIn.

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être acquis par l'intermédiaire de courtiers inscrits; ils ne peuvent pas être acquis directement auprès de Bridgehouse. Tout fonds commun de placement peut être assorti de commissions, de commissions incitatives, de frais de gestion et de frais d'investissement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas un indicateur de leur rendement futur.

Ce communiqué est publié à titre informatif seulement.

