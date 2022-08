QUÉBEC, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de l'incident ayant affecté le traversier NM Holiday Island en juillet dernier, la Société des traversiers du Québec (STQ) annonce qu'elle envisage l'affrètement du NM Saaremaa I à la compagnie Northumberland Ferries Limited (NFL) pour effectuer des traversées entre Caribou, en Nouvelle-Écosse et Wood Islands, à l'Île-du-Prince-Édouard pour une période d'environ 60 jours.

La STQ planifie l'affrètement du traversier NM Saaremaa I pour prêter main-forte entre la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard (Groupe CNW/Société des traversiers du Québec)

La STQ se veut rassurante : la mission première du NM Saaremaa I demeurera d'agir comme navire de relève à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Le navire pourra se déployer à la traverse si le besoin se présentait dans le même intervalle que c'est prévu lorsqu'il est en attente à quai au Québec.

Période d'évaluation : essais et validations requis

Le 3 août, le NM Saaremaa I quittera Trois-Rivières en direction de Caribou en Nouvelle-Écosse pour effectuer des validations et des essais pour déterminer la faisabilité de l'opération de ce navire aux installations portuaires de façon sécuritaire et efficace pour tous. Une période d'évaluation d'environ une dizaine de jours est nécessaire.

Citations

« Lorsque nous avons appris la nouvelle de l'incendie sur le NM Holiday Island, nous savions que cela avait une importance cruciale pour les communautés desservies en pleine saison touristique, car nous rencontrons des enjeux similaires chez nous. Sachant que nous pouvions aider ayant un navire disponible de notre côté en le NM Saaremaa I, j'ai demandé à mes équipes d'analyser l'option d'y affréter le navire sans toutefois nuire à son affectation première de navire de relève à la traverse de Matane. La conclusion des essais sur place est la prochaine étape avant de pouvoir officialiser l'affectation du navire pour les prochaines semaines. »

- Stéphane Lafaut, PDG de la Société des traversiers du Québec

« Je remercie la STQ pour cette initiative et pour avoir mis rapidement la main à la pâte afin de nous aider. Notre équipe et celle de la STQ travaillent fort pour que le NM Saaremaa I puisse être mis en service chez nous pour prêter main-forte en pleine saison touristique. Nous sommes confiants pour les essais. »

- Don Cormier, Vice-président de Northumberland Ferries Limited

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, bruno.ve[email protected], Traversiers.com