La STQ invite les vacanciers à planifier leurs déplacements pour une expérience réussie

Le mois de juillet est synonyme de vacances et il est important de prévoir ses déplacements

QUÉBEC, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est présente sur tout le territoire québécois et encore une fois cet été, les Québécois visiteront les régions du Québec en grand nombre. La STQ souhaite offrir quelques conseils à ses clients sur la façon de bien planifier ses déplacements en traversier et d'en profiter au maximum.

Consulter le site Web de la STQ

Le site Web de la STQ renferme plusieurs informations pertinentes sur le service offert dans ses 11 traverses. La clientèle pourra y consulter la tarification, l'horaire, les coordonnées et la réglementation applicable dans chacune d'entre elles.

Les campeurs doivent être particulièrement vigilants en ce qui concerne le transport de gaz propane et d'essence : certains formats de contenant peuvent être interdits par Transports Canada. Ces renseignements se trouvent facilement sur le site Web.

S'abonner aux alertes de la STQ

La STQ recommande vivement à ses clients de s'abonner à son système d'alerte pour être informés rapidement de tout changement au service dans les traverses qu'ils auront choisi. Une alerte pourra vous informer d'une attente prolongée, d'une annulation de traversée ou d'une modification à l'horaire.

Les alertes peuvent être acheminées par texto ou par courriel. Il est facile et rapide de s'abonner en créant son compte client au traversiers.com.

Pour éviter les désagréments : quelques recommandations par traverse!

Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola

C'est une traverse populaire qui relie rapidement la région de la Montérégie à celle de Lanaudière. Les conseils :

Utiliser la billetterie en ligne pour acheter ses billets à l'avance, pour éviter cette étape une fois sur place. Très efficace pour un groupe de motocyclistes, par exemple, et permet de bénéficier de rabais de groupe.

Éviter, dans la mesure du possible, l'heure de pointe du matin et du soir.

Québec-Lévis

La traverse Québec-Lévis attire beaucoup de touristes, qui y profitent du plus beau point de vue sur Québec. Les recommandations :

Utiliser la traverse à pied ou à vélo pour éviter l'attente. Les services de transports en commun de la STLévis et du RTC offrent des parcours permettant de se rendre aux gares fluviales.

Utiliser la billetterie en ligne (piétons) pour éviter la file pour l'achat d'un billet à la gare fluviale.

Automobilistes : éviter l'heure de pointe du matin et du soir dans la mesure du possible.

L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive

L'Isle-aux-Coudres est une destination très populaire pendant la saison touristique et un attrait incontournable lorsque l'on visite la région de Charlevoix. Les conseils :

Éviter le milieu de journée, où l'achalandage est à son maximum. Traverser plus tôt le matin et plus tard le soir permet de réduire l'attente.

Pour les sportifs : de visiter L'Isle-aux-Coudres à vélo pour éviter la file d'attente des voitures. Il est possible de stationner le véhicule à proximité de la traverse à Saint-Joseph-de-la-Rive et de rejoindre la traverse à vélo.

L'Isle-aux-Grues-Montmagny

À cette traverse saisonnière, l'horaire est influencé par les marées. Nos conseils :

Bien consulter l'horaire, à l'aller et au retour, pour planifier sa visite.

Arriver à l'avance (la STQ recommande 90 minutes) pour s'assurer de pouvoir traverser au moment désiré, puisque les réservations ne sont pas possibles et que le nombre de traversées quotidiennes est limité par les marées.

Pour les sportifs : visiter L'Isle-aux-Grues à vélo. C'est une option intéressante pour s'assurer une place à bord, puisque le nombre d'espaces pour les voitures est limité à 23.

Traverse de l'Île-Verte

Son charme pittoresque vous séduira, tout comme la traversée sur le NM Peter-Fraser. Les conseils :

Bien consulter l'horaire, puisqu'à l'instar de L'Isle-aux-Grues, il est influencé par les marées.

Réserver : les réservations sont obligatoires.

Horaire, tarifs et réservations : traverseileverte.quebec

Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

La traverse permet de traverser le Fjord-du-Saguenay en prolongeant la route 138. En période de fort achalandage, notamment pendant les semaines de la construction, il peut y avoir de l'attente. Les recommandations pour l'éviter :

Traverser avant 11 h ou après 18 h pour éviter les moments où l'achalandage est le plus élevé. Hors de cette plage, il y a peu ou pas d'attente. Les journées les plus achalandées sont généralement le vendredi (vers Tadoussac ) et le dimanche (vers Baie-Sainte-Catherine ).

) et le dimanche (vers ). Vérifier s'il y a de l'attente à la traverse en regardant les caméras du ministère des Transports au quebec511.info

Vérifier la présence de chantiers routiers sur la route 138 et planifier son temps de déplacement en conséquence (il y en a quelques-uns cet été)

Rivière-du-Loup-Saint-Siméon

Cette traverse relie deux régions touristiques du Québec, le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. Elle est sous la responsabilité de la STQ, mais opérée par un fournisseur privé. Les conseils :

Se présenter au moins 90 minutes à l'avance pour maximiser ses chances de traverser au moment voulu, puisque les réservations ne sont pas possibles.

S'informer des modifications de service au traverserdl.com ou sur la page Facebook de la traverse (les alertes de la STQ ne couvrent pas cette traverse).

Matane-Baie-Comeau-Godbout

Traverse la plus longue du réseau de la STQ et offrant une expérience inoubliable à ses passagers, elle permet de rejoindre deux régions touristiques prisées des Québécois, la Gaspésie et la Côte-Nord. Les conseils :

Réserver sa place sur le Web ou au téléphone (1 877 787-7483 de 7 h à 18 h) pour s'assurer de traverser au moment désiré.

Profiter des services à bord! On y trouve notamment un restaurant, un bistro, une boutique, une salle de jeux pour les enfants et plusieurs espaces extérieurs confortables pour profiter du soleil.

Île d'Entrée-Cap-aux-Meules

Cette traverse relie l'île d'Entrée au reste de l'archipel des Îles-de-la-Madeleine. Plusieurs touristes l'utilisent en été. Elle est opérée par un partenaire. Les recommandations :

Réserver pour s'assurer de traverser au moment voulu. Les places à bord sont limitées. Contacter le service à la clientèle de CTMA au 1 888 986-3278.

SOURCE Société des traversiers du Québec

