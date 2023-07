La STQ appuie la relève de l'industrie maritime

RIMOUSKI, QC, le 11 juill. 2023 /CNW/ - La Fondation de l'Institut maritime du Québec (IMQ) annonce la signature d'une entente avec la Société des traversiers du Québec (STQ) pour la promotion des programmes d'études de l'IMQ.

La Fondation est fière de compter la STQ parmi ses donateurs et partenaires de la catégorie «Le Grand Périple» de sa campagne majeure visant à amasser 2,5 millions. Cette collaboration vise à soutenir les activités de la Fondation et à encourager la formation des futurs marins, technologues en architecture navale et logisticien.ne.s.

Mélanie Leblanc, directrice de l'Institut Maritime du Québec, et Greta Bédard, présidente-directrice générale de la STQ. (Groupe CNW/Société des traversiers du Québec)

En plus de ce partenariat, la STQ offre également une opportunité unique aux étudiantes et étudiants d'un jour qui auront visité l'Institut maritime du Québec. En effet, ces jeunes ont la chance de poursuivre leur découverte du monde maritime en embarquant à bord d'un des navires de la STQ, encadrés de membres d'équipage passionnés. Cette expérience leur permet de se familiariser avec les différentes facettes des métiers reliés au domaine maritime.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la Fondation de l'IMQ pour soutenir la formation de la relève. En offrant aux étudiants et étudiantes d'un jour la possibilité de vivre une expérience concrète à bord de nos navires, ainsi, nous contribuons activement à la promotion des carrières et au recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée. Pour nous, il est essentiel de soutenir la mission de l'IMQ, seule école maritime francophone au pays » a mentionné Mme Greta Bédard, présidente-directrice générale de la STQ.

La STQ est consciente de l'importance de former une relève compétente et passionnée pour l'industrie maritime. Cette collaboration avec la Fondation de l'IMQ est une étape significative dans la réalisation de cet objectif commun. La STQ et l'IMQ partagent la volonté de promouvoir les programmes d'études maritimes et d'encourager les jeunes à envisager une carrière dans ce domaine dynamique et captivant.

Autres projets à financer dans le cadre de la campagne majeure

À ce jour, la Fondation de l'Institut maritime du Québec a recueilli près de 1,9 M$ dans le cadre de la campagne majeure de financement 2019-2024. Avec un objectif global de 2,5 M$, cette campagne vise la promotion des carrières maritimes, la récolte d'un fonds de bourses d'études ainsi que la valorisation de la recherche et du développement comme voie de perfectionnement. La Fondation est fière de créer des partenariats pour l'avenir maritime du Québec.

Pour en savoir plus sur la campagne, sur les opportunités de partenariats ou pour remettre un don : fondationimq.ca .

À propos de la Fondation de l'Institut maritime du Québec

Née du désir de bâtir une école nationale de marine francophone et forte, la Fondation de l'Institut maritime du Québec recueille depuis 1980 des dons auprès d'individus, d'organismes et d'entreprises afin de perpétuer la mission d'enseignement et de recherche de l'Institut maritime du Québec (IMQ) et ainsi de répondre aux besoins changeants de l'industrie maritime et du transport. Ensemble et unis vers un seul objectif, la Fondation et l'IMQ partagent une même vision : former la main-d'œuvre de demain afin qu'elle soit prête à relever les défis de l'industrie maritime. Pour ce faire, nous entendons miser sur les ressources du milieu, nos valeurs communes et notre capacité à nous adapter et à innover.

Renseignements: Isabelle Rioux B., conseillère en communication - Direction, Institut maritime du Québec, [email protected]; Simon Laboissonnière, Responsable des communications, Société des traversiers du Québec, [email protected]