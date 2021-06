La STM et le Parc olympique, partenaires de développement pour l'est de la métropole

Cette volonté commune des deux sociétés s'inscrit dans le plan d'investissement de celles-ci, avec des sommes à hauteur de plus de 140 M$ pour la STM, et de près de 25 M$ pour le Parc olympique. Ces investissements serviront à offrir à la population une meilleure accessibilité au Quartier olympique et des espaces extérieurs plus conviviaux et verts à la fin des travaux, prévus en 2024.

Accès universel, voies de garage et îlot de verdissement

La STM est actuellement en plein travaux de réfection des deux stations de métro qui bordent le Parc olympique, avec notamment la construction de deux voies de garage supplémentaires en souterrain de la station Viau, lesquelles permettront d'accroître la capacité d'entretien des 71 km de tunnels et des 68 stations du réseau. Elle s'affaire également à la réfection de la voûte de la station Pie-IX et aménage des ascenseurs pour ces deux stations. Enfin, dans un souci de coordination interchantiers, la STM supervise et réalise les travaux d'aménagement des abris qui desserviront le SRB Pie-IX, projet global sous la responsabilité de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), ainsi que les travaux de réfection de l'avenue Pierre-De Coubertin, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

« Nous sommes très heureux de contribuer au développement du Quartier olympique en offrant, pour tous les citoyens, une meilleure accessibilité au site par les deux stations de métro qui le bordent, a indiqué Luc Tremblay, directeur général de la STM. Et ces travaux se font également dans un souci - d'une grande importance pour la STM - de toujours maintenir nos actifs en bon état afin d'assurer la fiabilité du réseau pour le bénéfice de la clientèle. »

Une fois le chantier de la station Viau complété, la STM investira le budget normalement alloué à remettre le site à son état d'origine dans le projet du Parc olympique, qui prendra par la suite possession des lieux.

Le Parc olympique réalisera ainsi son projet d'espace d'accueil plus vert, en lien avec le déambulatoire qui mène aux institutions d'Espace pour la vie, au Centre sportif et à la Tour de Montréal. À cette fin, le Parc a mandaté la prestigieuse firme d'architectes Daoust Lestage afin de l'accompagner dans ce projet qui transformera l'entrée est du Parc olympique pour le bénéfice des riverains, des visiteurs et des centaines de personnes qui travaillent quotidiennement à la Tour.

Une première présentation publique a eu lieu en décembre 2019 afin de recueillir les impressions, suggestions et commentaires des riverains du secteur.

Pour les abords de la station Pie-IX, le Parc olympique procédera à la démolition d'une section de ses anciens bureaux administratifs afin d'offrir un accès plus agréable au jardin intérieur de l'Esplanade. À moyen terme, ces locaux seront par la suite réaménagés en espaces commerciaux locatifs afin d'accueillir des commerces et des services de proximité.

« Au Parc olympique, nous nous donnons comme ligne directrice, pour chaque projet de réfection ou de rénovation, de réhabiliter au plus près des intentions initiales de l'architecte Roger Taillibert (fontaine d'eau du niveau 900 près du planchodrome) en nous posant la question : qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'expérience des visiteurs de ce grand parc urbain? », affirme Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

« Cette manière d'aborder les rénovations a donné, nous le pensons, des résultats fructueux, comme en témoignent la rénovation du Centre sportif, de la Tour de Montréal, de la place Nadia- Comaneci, du sentier Morgan et la construction du planchodrome sur l'Esplanade. Les travaux de la STM ont été les déclencheurs de notre réflexion sur le réaménagement aux abords des stations Viau et Pie-IX, ce qui nous permettra d'offrir aux riverains un nouvel espace de détente au cours du printemps 2024 et rendre le Parc olympique encore mieux localisé qu'il ne l'a jamais été », poursuit-il.

Rappelons enfin que le Parc olympique, en tant que grand parc urbain de la métropole, est abondamment desservi par le transport collectif, avec deux stations de métro, une dizaine de lignes d'autobus et de nombreuses pistes cyclables. Les deux sociétés continueront de poursuivre leurs efforts afin d'améliorer et rendre plus agréable et accessible le Quartier olympique qui accueille, en moyenne, trois millions de visiteurs annuellement.

À propos de la STM

Entreprise publique, la Société de transport de Montréal assure les besoins de mobilité de la population en offrant un réseau de transport collectif de bus et métro, de même qu'un service de transport adapté. En 2019, elle a effectué quelque 1,3 million de déplacements par jour grâce à un réseau de métro de 71 km réparti sur quatre lignes et 68 stations, combiné à un réseau de 225 lignes de bus. Elle emploie près 10 800 personnes, ce qui en fait la 15e entreprise en importance au Québec. Son budget annuel se chiffre à 1,6 G$. La STM assurait, avant la pandémie, plus de 80 % des déplacements en transport collectif dans la région de Montréal et plus de 70 % de tous ceux qui sont effectués au Québec.

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO), « Parc olympique », remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). La SDMVPO a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations, en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Quarante-cinq ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

