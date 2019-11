La STEAM Academy de Six Nations Polytechnic s'associe à IBM Canada et au Mohawk College pour lancer le modèle d'école P-TECH

Le modèle P-TECH à la STEAM Academy permettra aux étudiants d'obtenir un diplôme d'études secondaires, un diplôme collégial de deux ans aligné sur l'industrie et sans frais de scolarité, ainsi qu'une expérience en milieu de travail, et ce, en six ans ou moins. Parmi les faits saillants de ce programme, citons le mentorat individuel, des visites en milieu de travail, des stages rémunérés en période estivale et une entrevue garantie à IBM après avoir réussi le programme. En plus des aptitudes techniques, ce programme permet de développer les compétences professionnelles, notamment la pensée critique, la résolution de problème, la communication, la faculté d'adaptation et la curiosité intellectuelle, autant d'éléments requis pour décrocher un emploi de nouveau col bien rémunéré au sein du secteur croissant de la technologie en Ontario.

Au sujet de ce partenariat, Rebecca Jamieson, présidente et chef de la direction de Six Nations Polytechnic, a déclaré : « L'alliance avec IBM et le Mohawk College renforce les cheminements éprouvés pour la réussite des étudiants et la contribution à notre bien-être mutuel. Nous partageons tous cette terre, et cette alliance représente la collaboration qui est essentielle à notre durabilité future. »

« À mesure que la technologie redéfinit les emplois et les industries, le type d'aptitudes requises de nos jours et dans l'avenir est appelé à changer, » a déclaré Ayman Antoun, président, IBM Canada. « Le modèle P-TECH consiste à préparer la prochaine génération de travailleurs, à établir un lien entre l'éducation et le développement de la main d'œuvre, et à positionner nos jeunes pour assurer leur succès. Ce partenariat entre IBM, la STEAM Academy de SNP et le Mohawk College est un bon exemple du travail en collaboration pour former une main-d'œuvre compétitive pour les emplois de demain. »

Ce programme s'appuie sur la relation déjà fructueuse entre IBM Canada et le Mohawk College qui permet aux étudiants de développer des aptitudes émergentes dans des technologies qui connaissent une forte demande.

Le Mohawk College et SNP entretiennent un partenariat de longue date qui sera amélioré par la création d'une formule d'apprentissage combiné. Ce programme permettra aux étudiants ayant des cours tant au niveau secondaire que collégial de vivre une expérience éducative double et sans interruption. Le point culminant de ce programme permettra aux étudiants d'obtenir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario, ainsi qu'un diplôme de technicien en génie logiciel d'une durée de deux ans. Grâce aux expériences en milieu de travail, les étudiants posséderont les compétences requises pour poursuivre leur formation collégiale, décrocher un emploi de nouveau col, ou les deux.

« Félicitations à Six Nations Polytechnic et à IBM pour leur initiative à offrir aux étudiants du secteur de Brantford un des programmes éducatifs les plus novateurs en Amérique du Nord, » a déclaré Ron McKerlie, président du Mohawk College. « Le Mohawk College est fier de faire partie de ce partenariat et d'aider les étudiants de SNP à naviguer dans le programme P-TECH jusqu'à l'obtention d'un diplôme collégial ouvrant la porte à des emplois prometteurs. »

À propos de Six Nations Polytechnic et de la STEAM Academy

SNP est un établissement d'enseignement postsecondaire unique, reconnu par la communauté, le gouvernement et les établissements d'enseignement supérieur à titre de centre d'excellence pour l'éducation des Autochtones. SNP possède plus de 25 ans de réussite en éducation postsecondaire, en partenariat avec les universités et collèges publics de l'Ontario. La STEAM Academy de SNP est une école secondaire axée sur la technologie offrant aux étudiants de la 9e à la 14e la possibilité de créer leur propre cheminement vers des emplois hautement spécialisés. Elle est ouverte à tous les étudiants de niveau secondaire et son programme est axé sur les cheminements STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math).

À propos du modèle P-TECH de IBM

Le modèle P-TECH a été créé par IBM en collaboration avec le personnel enseignant, les décideurs et les groupes communautaires en 2011. L'objectif de ce programme consiste à ouvrir de nouveaux cheminements en créant un lien direct entre l'école secondaire, le collège et le marché du travail. P-TECH aide à renforcer les économies régionales et les populations désavantagées en préparant mieux la main-d'œuvre aux emplois de « nouveau col » : des postes de technicien qualifié qui ne requièrent pas forcément un diplôme collégial traditionnel d'une durée de quatre ans. Plus de 75 collèges communautaires et 600 partenaires industriels sont affiliés au programme P-TECH à ce jour, dont Global Foundries, VW et American Airlines. D'ici la fin de 2019, ce modèle sera étendu à plus de 220 écoles dans plus de 23 pays. Les premiers résultats montrent un taux de graduation supérieur, un taux accru de placement dans un poste compétitif de début de carrière et la poursuite des études collégiales. Pour en savoir davantage, visitez le IBM.org.

À propos du Mohawk College

Le Mohawk College accueille plus de 32 500 étudiants à temps plein, à temps partiel, stagiaires et étudiants internationaux dans ses trois campus principaux à Hamilton, en Ontario, et dans des centres de formation dans la région de Hamilton par l'entremise de son réseau City School by Mohawk, et à son centre de formation en aérospatiale à l'aéroport international de Hamilton. Le Mohawk College fait partie des chefs de file au Canada en matière de recherche appliquée. Il a été nommé parmi les employeurs les plus verts au Canada pendant six années consécutives, possède la classification GOLD STARS de l'AASHE pour ses accomplissements en matière de durabilité et est fier de posséder le plus grand bâtiment institutionnel à consommation nette d'énergie nulle au Canada, le Joyce Centre for Partnership & Innovation. Plus de 125 000 personnes ont obtenu un diplôme du Mohawk College depuis sa fondation.

