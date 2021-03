MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Station FinTech, une initiative de Finance Montréal, et Highline Beta s'associent pour lancer l'Accélérateur Station FinTech Montréal, un programme d'accélération de startup pancanadien basé à Montréal.

Conçue pour répondre à des défis spécifiques auxquels font face les joueurs de l'industrie financière, le programme se concentre sur la résolution des besoins des institutions financières grâce à des partenariats avec des start-ups. En capitalisant sur les forces reconnues de l'écosystème Fintech québécois en plein essor, l'Accélérateur Station FinTech Montréal créera des occasions de collaboration et de partenariat entre les FinTechs et les grands joueurs de l'industrie financière pour stimuler l'innovation FinTech au Québec et à travers le Canada.

« Avec cette initiative, Finance Montréal vise à favoriser les synergies entre ses membres et les start-ups et continuera d'œuvrer pour la promotion et l'accélération de projets d'innovation, » explique Jacques Deforges, directeur général de Finance Montréal. « Finance Montréal est fière de lancer cette initiative porteuse de développement unique aux côtés de Highline Beta ! »

« Nous sommes très heureux de joindre nos forces avec Finance Montréal et de déployer notre modèle d'accélération et d'investissement afin de dynamiser l'écosystème en favorisant le développement des start-ups en fintech ainsi que les relations et collaborations avec les entreprises en lien avec leurs besoins » mentionne Marcus Daniels, co-fondateur et directeur général de Highline Beta.

L'Accélérateur Station FinTech Montréal est le premier en son genre à adopter une approche basée sur des cohortes thématiques. Le programme et les avantages offerts aux start-ups seront ainsi adaptés à leurs besoins particuliers pour qu'elles atteignent leurs objectifs de développement d'affaires. La première cohorte débutera en juin 2021 pour s'achever en octobre 2021 lors de la 8ème édition du Forum FinTech Canada de Finance Montréal. L'appel de candidatures pour intégrer la toute première cohorte est ouvert jusqu'au 23 mai 2021.

À propos de Highline Beta

Highline Beta est un studio d'innovation d'entreprise et une société de capital-risque qui vise à aider les entreprises du Fortune 1000 à se développer au-delà de leurs activités principales. Son modèle d'accélérateur se concentre sur la création de partenariats significatifs, de collaborations stratégiques et de projets pilotes entre les start-ups et les grandes entreprises. Highline Beta travaille avec des entreprises partenaires et des start-ups pour résoudre de vrais problèmes sur le marché grâce à ses programmes d'accélération, ses services d'innovation et son modèle d'investissement. Apprenez-en davantage : https://highlinebeta.com/

À propos de La Station FinTech Montréal

En concertation avec les grands acteurs du secteur financier d'ici, la Station FinTech Montréal est une initiative de Finance Montréal. Sa mission est d'offrir aux jeunes entreprises de l'écosystème fintech un environnement synergique clé en main qui favorise leur développement. La Station a pour objectif de mettre en valeur le dynamisme et le talent des jeunes entrepreneurs d'ici et d'attirer au Québec les entreprises prometteuses qui sont désireuses de profiter d'un environnement propice à l'accélération de l'innovation. Pour en savoir plus sur la Station FinTech Montréal, visitez www.stationfintech.com.

À propos de Finance Montréal

Créée en 2010, Finance Montréal, la grappe financière du Québec, est au cœur du développement et de la promotion de l'industrie québécoise des services financiers et de son positionnement à l'international comme place d'affaires de calibre mondial, en croissance, concurrentielle, attrayante et innovante. Avec son équipe du Centre financier international (CFI), Finance Montréal œuvre pour l'attraction d'entreprises financières étrangères à Montréal. L'organisation a également pour domaines d'intervention les fintech et l'innovation, la finance durable et le développement des talents. Carrefour de la communauté financière, Finance Montréal mobilise ses forces vives autour de ces pôles, à l'image de la communauté bâtie autour de la Station FinTech Montréal qu'elle administre. Pour en savoir plus sur Finance Montréal, visitez www.finance-montreal.com.

