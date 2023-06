MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - Pour l'exercice financier clos le 25 mars 2023, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a réalisé des ventes totales de 601,9 M$, comparativement à 600,5 M$ l'année précédente. La Société dégage un résultat net global de 94,9 M$, en comparaison à 75,7 M$ à l'exercice précédent. À cela s'ajoutent les revenus fiscaux tirés de son exploitation sous forme de taxe à la consommation et de taxe d'accise, estimées à 193,8 M$ (137,8 M$ au Québec et 56,0 M$ au fédéral). La contribution de la SQDC à l'État québécois est donc de 232,7 M$.

Le résultat net de 94,9 M$ ainsi que la portion québécoise de la taxe d'accise sont remis en totalité au ministère des Finances du Québec, et réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis ainsi que dans la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives.

Atteinte d'un premier plateau de croissance

Après quatre années d'expansion soutenue de son réseau, la SQDC atteint maintenant un plateau dans sa croissance. Les ventes de la Société, tant en volume qu'en dollars, sont demeurées stables par rapport à l'exercice précédent, malgré l'ajout de 10 nouvelles succursales, portant à 97 le nombre de points de vente en activité au 25 mars 2023, et à 98 aujourd'hui. Ainsi, pour l'exercice 2022-2023, les ventes totales de la SQDC ont atteint 601,9 M$ représentant 106 526 kg(1) de cannabis, comparativement à 600,5 M$ et 106 448 kg(1) de cannabis pour l'exercice 2021-2022.

Cette situation s'explique notamment par le conflit de travail qui perdure dans l'organisation depuis le début de l'année financière 2022-2023, et qui touche le quart de ses succursales. En effet, 24 succursales dont les employés et employées sont représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) sont actuellement en grève, dont 22 depuis la fin du mois de mai 2022. Ces succursales, opérées par leurs deux gestionnaires, sont demeurées ouvertes, mais avec des horaires réduits. Toutes les autres succursales fonctionnent normalement.

Au cours de l'exercice, la Société a élaboré son deuxième Plan stratégique qui se déploiera durant les trois prochaines années. Il lui permettra de poursuivre activement sa mission de faire migrer les consommateurs et consommatrices de plus de 21 ans du marché illégal vers le marché légal, dans une perspective de protection de la santé.

Ventes par réseaux

Le réseau de 97 succursales de la SQDC, dont les trois plus récentes ont ouvert leurs portes dans les trois dernières semaines de l'exercice financier, a généré des ventes de 567,8 M$ (564,4M$ en 2022 avec 87 succursales). Exprimées en volume, les ventes des succursales totalisent 100 254 kg de cannabis (comparativement à 100 026 kg en 2022 (1)). Par ailleurs, les ventes réalisées par l'entremise du site Web SQDC.ca ont atteint 34,1 M$ (comparativement à 36,2 M$ en 2022), pour un volume total de 6 272 kg (comparativement à 6 462 kg en 20212(1)).

La SQDC a enregistré 13,9 millions de transactions en succursale et en ligne pour une moyenne de 49,70 $ toutes taxes incluses (TTI) par transaction, tandis que le prix de vente moyen d'un gramme du cannabis vendu se situe à 6,48 $ TTI, soit exactement le même qu'au cours de son exercice précédent. Soulignons que la SQDC offre des produits de cannabis séchés dans une gamme de prix allant de 3,43 $ le gramme à 18,80 $ le gramme.

Nouveaux services à la clientèle

La Société a déployé des nouveautés liées à sa stratégie de commerce omnicanal au cours de la dernière année. Le service de ramassage en succursale s'est vu implanté à travers tout le réseau, et un service de livraison en 90 minutes a vu le jour dans plusieurs municipalités de la province. À la fin de l'année financière, les régions de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Lévis, Shawinigan, Trois-Rivières, Gatineau et Sherbrooke bénéficiaient de ce nouveau mode de livraison. Ce service sera étendu à d'autres régions au cours de la prochaine année. De plus, l'entreprise a mis en place, en avril 2022, un service de clavardage qui s'est bonifié au cours de l'année. Cette option, maintenant disponible aux heures régulières d'ouverture des succursales sur toutes les pages du site Web, permet à la clientèle de converser en temps réel avec des conseillers et conseillères du réseau et d'obtenir un accompagnement les amenant, même à distance, à faire des choix éclairés.

Une approche responsable

La SQDC a poursuivi ses efforts de captation du marché illégal en continuant de miser sur des ventes responsables, un service-conseil adapté, l'engagement de ses équipes et une offre concurrentielle. Elle estime avoir aujourd'hui capté environ 56 % du marché avec un volume de ventes de 106 526 kg(1) de cannabis pour une estimation du marché annuel total à 190 000 kg(2) au Québec, en comparaison à un marché estimé à 187 000 kg(2) l'an dernier. Cette donnée est comparable à l'année précédente.

L'entreprise continue de bâtir des relations de confiance avec les producteurs et fournisseurs d'ici afin d'offrir des produits recherchés par la clientèle. Ainsi, ce sont 41% des kilogrammes vendus à la SQDC qui porte l'identifiant Cultivé Québec, c'est-à-dire qui sont majoritairement cultivés au Québec. De plus, 54 % des producteurs licenciés distribués par la Société ont leur siège social au Québec.

Soulignons que la SQDC a poursuivi son programme de récupération des emballages en succursale. Celui-ci permet la création de nouveaux biens qui sont à leur tour recyclables. Cette initiative est complémentaire à la collecte sélective. La Société a aussi poursuivi son travail de concertation avec les principaux acteurs de la chaîne de valeurs afin de mobiliser les efforts de réduction de l'impact environnemental des emballages et contenants des produits de cannabis vendus à la SQDC.

À propos des relations de travail

La SQDC et les organisations syndicales concernées ont mené des négociations en vue de renouveler les conventions collectives des employés et employées des succursales syndiquées. Une entente avec la Confédération des syndicats nationaux (CSN), représentant les employés et employées de 17 succursales, a été signée le 27 juillet 2022. Les négociations avec les 26 succursales représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) se poursuivent. Notons que 24 parmi celles-ci sont en grève, dont 22 depuis le mois de mai 2022. Les succursales en grève demeurent ouvertes, mais selon des horaires réduits. La SQDC souhaite toujours en arriver à une entente qui conviendra aux deux parties.

Le Rapport annuel 2023 ainsi que le Plan stratégique 2024-2026 sont disponibles dès maintenant dans SQDC.CA.

(1) Calculé selon la table d'équivalence publiée par Santé Canada en décembre 2022 pour les boissons infusées au cannabis. (2) Ce volume est déterminé selon une étude réalisée par le ministère des Finances du Québec.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs et consommatrices sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en éducation, en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visiter SQDC.CA.

