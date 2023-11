MONTREAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Alors que le 6 décembre prochain nous commémorerons le tragique féminicide de Polytechnique, la violence faite aux femmes prend, dans une autre perspective, la forme de l'exploitation sexuelle. En effet, les incidents de traite des personnes signalés par la police montrent en 2021 que 96 % des victimes sont des femmes et des filles1. Dans de nombreux scénarios, elles sont lourdes de conséquences et se concluent trop souvent par la mort.

Résultat du travail de recherche (Horizon, 20192), cette initiative vise à offrir un logement abordable, sécuritaire avec des services personnalisés aux femmes ayant vécu de l'exploitation sexuelle. Située sur l'ile de Montréal, la construction de l'immeuble de 15 appartements prévoit la participation du programme d'habitation abordable Québec3 et le service de l'habitation de la ville de Montréal et peut loger jusqu'à 19 femmes. Le 5 à 7 sera l'occasion de vous présenter les détails du projet, des témoignages, ainsi que nos perspectives d'avenir. Nous comptons sur votre présence et votre soutien pour faire connaitre ce projet essentiel et contribuer à changer la vie de ces femmes.

L'évènement se tiendra le 6 décembre à La Verita, 11680 bd de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux. Merci de confirmer votre participation avant le 5 décembre 2023 en écrivant à [email protected] ou en appelant au 514-236-7255. Au plaisir de vous rencontrer !

En complément, la Sortie4 célèbre ses 10 ans cette année, afin de célébrer cet anniversaire, une série de 10 vidéos sera publiée sur les médias sociaux sur 10 jours suivants le 5 à 7 afin de raconter l'histoire des 10 années de la Sortie. Chacune des capsules finira avec un appel aux dons. Le soutien du public a toujours été présent et a permis un ancrage dans le milieu permettant ainsi la collaboration avec des bailleurs de fonds publics. Fortement appuyées par le gouvernement, les activités courantes de La Sortie sont soutenues par le programme de soutien des organismes communautaires du CIUSSS de Montréal, le fonds d'aide aux victimes d'actes criminels de Justice Canada, du programme de financement à la mission en exploitation sexuelle de sécurité publique Québec et le programme d'aide à la sortie de la prostitution du secrétariat à la condition féminine du Québec.

