MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le développeur immobilier Maître Carré est fier de souligner l'avancement des travaux de son nouveau projet Mellem de 216 unités locatives situé à 400 mètres du métro Frontenac. Animé par un esprit de communauté fort, le nouveau Mellem apportera au quartier et à ses résidents, dès le printemps 2024, un milieu de vie, inspiré par l'ADN de Montréal en favorisant le développement durable.

La sortie de terre du nouveau projet immobilier Mellem Montréal: un projet phare pour la trame urbaine du Centre-Sud (Groupe CNW/Maître Carré)

Un concept architectural d'exception

Le projet, conçu en collaboration avec la firme d'architecture ADHOC, misera sur un concept architectural phare qui permettra de rebâtir la trame urbaine du secteur. Mellem Montréal sera composé de deux immeubles de six étages, séparés par une place publique située dans l'axe de la rue Montgomery. Les unités, conçues afin de favoriser une très grande luminosité et une meilleure ventilation, le tout en cohérence avec les bienfaits du design biophilique.

Une expérience client hors du commun

Les aménagements du Mellem Montréal ont fait l'objet de réflexions poussées pour définir plusieurs espaces permettant une diversité d'activités et d'appropriation sur le site. Les espaces communs sont pensés de façon à favoriser les rencontres et les interactions et optimiser leur occupation, tout en permettant plusieurs modes d'utilisation; tantôt social, tantôt personnel et privé.

Ainsi, l'immeuble possèdera une cour intérieure, accessible aux résidents. Un toit-terrasse sera également muni d'un vaste jardin afin de favoriser l'agriculture urbaine. Adjacent à cet espace, un salon équipé d'un foyer et d'une cuisine avec l'accès au toit-terrasse. L'intégration prévoit deux commerces de proximité près d'un lounge de travail partagé afin de permettre une diversité d'installations pour le télétravail. Pour promouvoir les saines habitudes de vie, en plus de la salle de conditionnement physique, le projet sera muni de 444 supports à vélo, soit plus deux supports par unité locative.

De plus, afin de contribuer encore plus à l'esprit de communauté par de petites attentions, Mellem Montréal a acquis pour ses résidents, des licences de Partage Club qui permet d'échanger des objets de façon sécuritaire, illimitée et positive. L'application permet de faire des demandes d'emprunts aux voisins, via des catalogues de biens ou des demandes spontanées. www.partage.club

« Avec la collaboration de nos partenaires, Fiera immobilier, BMO, ADHOC architecture et GERPRO construction, l'équipe de Maître Carré sera en mesure d'offrir aux résidants du Mellem Montréal un milieu de vie exceptionnel dont nous souhaitons chapeauter l'expérience de la conception à la gestion en ayant un impact positif sur la vie des gens par la beauté, la qualité et la promotion d'un mode de vie sain et actif » de conclure Hugo Girard-Beauchamp, fondateur et président de Maître Carré.

À propos de Maître Carré

Depuis 2009, Maître Carré conçoit et développe des immeubles contemporains et intelligents dans la grande région de Montréal. L'expertise de Maître Carré se caractérise par sa capacité à octroyer de la valeur à un espace et son sens de l'innovation. Maître Carré est fier de prendre part au mouvement planétaire d'entreprises qui répondent à de rigoureuses normes en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence de B Corp. www.maitrecarre.ca

À propos de Mellem

La marque Mellem, bannière locative développée par Maître Carré, est avant tout un désir de bâtir des collectivités. Des espaces qui rassemblent, qui s'adaptent pour former des communautés fortes qui respectent le rythme de vie de chacun en offrant des moments de quiétudes dans un environnement urbain, puisque le mieux-être se conjugue autant au « nous » qu'au « je » . www.mellem.ca

