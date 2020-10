Le partenariat souligne la croissance accélérée de mdf commerce et positionne la compagnie comme un leader du marché dans ce secteur, qui représentent des éléments clés de sa stratégie à long terme.

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce un partenariat entre sa solution de commerce électronique k-eCommerce et Enavate, un partenaire Microsoft Gold et revendeur certifié de Microsoft Dynamics 365.

En tant que partenaire stratégique, Enavate va maintenant proposer la solution k-eCommerce de mdf commerce à ses clients ERP, élargissant ainsi l'offre compétitive des deux compagnies pour les entreprises B2B et B2C. Ce partenariat permettra d'étendre la portée commerciale de mdf commerce et de soutenir ses efforts de développement du marché dans une industrie du commerce électronique florissante.

La plateforme de commerce électronique de mdf commerce offre un vaste éventail de solutions qui répondent aux besoins des entreprises de toutes tailles, allant des solutions de commerce électronique tout-en-un connectées à un ERP aux plateformes de commerce spécifiquement conçues pour des écosystèmes commerciaux complexes. k-eCommerce est un leader de l'industrie en solutions intégrées de commerce électronique et de paiement électronique conçues pour Microsoft Dynamics depuis 1999.

Au service des entreprises de nombreuses industries en Amérique du Nord et en Europe, Enavate se spécialise dans les solutions ERP infonuagiques propres à l'industrie, en associant les entreprises aux systèmes Microsoft Dynamics ou NetSuite en fonction de leurs besoins spécifiques, et en fournissant une mise en œuvre et un soutien complets, y compris les mises à niveau et les migrations ERP.

« Nous sommes ravis d'accueillir Enavate comme partenaire », déclare Louis Mousseau, président du commerce électronique chez mdf commerce. « Enavate a fait ses preuves en matière d'excellence de service et d'approche commerciale proactive, ce qui nous permettra d'offrir nos solutions de commerce électronique de haute qualité à un public beaucoup plus vaste qui demande de plus en plus de soutien pour sa transformation numérique ».

« Nous sommes ravis de nous associer à mdf commerce et de proposer leur solution k-eCommerce à notre vaste clientèle de Microsoft Dynamics », affirme Thomas Ajspur, chef de la direction d'Enavate. « Alors que nos clients passent au marché numérique, ils ont besoin d'une solution fiable et complète auprès d'un partenaire de commerce électronique dévoué et passionné comme mdf commerce ».

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

