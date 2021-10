MONTRÉAL, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Sunday, la plus rapide des solutions de paiement au restaurant, cofondée en avril 2021 par Victor Lugger et Tigrane Seydoux, les entrepreneurs français à l'origine du groupe de restaurants Big Mamma, ainsi que Christine de Wendel, leader technologique et vétérane du commerce électronique, annonce aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de l'entreprise CHK PLZ basée à Montréal.

L'acquisition de CHK PLZ renforce la position de sunday sur le marché canadien et aligne la vision des deux entreprises sur les efforts de collaboration visant à rendre les solutions technologiques accessibles à tous les établissements, permettant ainsi aux restaurateurs d'accroître leur efficacité, d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience globale de la restauration avec moins de personnel qu'avant la pandémie. Tout cela est possible grâce entre autres, au système de paiement à la table sans contact à l'aide de son appareil mobile.

« Sunday et CHK PLZ partagent tous deux la même passion pour les restaurants locaux et fonctionnent sur le même principe de base consistant à aider les restaurants locaux à survivre dans un monde post-pandémique, » a expliqué Victor Lugger, cofondateur de sunday. « Cette acquisition était toute naturelle. »

« Nous sommes ravis de nous joindre au parcours de sunday servant à mieux soutenir les restaurants et les bars à travers tout le pays, » a déclaré Roberto Casoli, cofondateur et PDG de CHK PLZ. « Nous croyons fermement que la technologie sera la grâce salvatrice en ces temps d'incertitude. Ensemble, CHK PLZ et sunday peuvent instaurer un réel changement afin de faire découvrir l'avenir de la restauration au marché canadien. »

Roberto Casoli est nommé directeur général pour le Canada chez sunday, tandis qu'Eric Haniak, cofondateur et directeur des ventes de CHK PLZ, et Olivier Eydt, cofondateur et directeur technique de CHK PLZ, demeureront au sein de l'entreprise et conserveront leurs rôles actuels, spécifiquement pour le marché canadien.

CHK PLZ à la rescousse des restaurateurs pendant la pandémie

CHK PLZ est né d'une idée conceptualisée par trois étudiants en ingénierie de l'Université McGill en 2018. Alors que des technologies vieilles de plusieurs dizaines d'années dominaient encore le marché, ils voulaient lancer la prochaine évolution. Après l'obtention de leurs diplômes en 2019 et tout au long d'une pandémie qui a imposé des changements aux restaurateurs, l'équipe de CHK PLZ a continuellement soutenu le secteur en élargissant son offre de produits, passant de paiements par codes QR à la commande à table et à la commande en ligne avec livraison. Leur entreprise s'est développée et travaille maintenant avec plus de 300 établissements à travers le Québec, parmi lesquels certains des meilleurs restaurants au Canada.



« L'équipe CHK PLZ a soutenu le secteur tout au long de la pandémie, » a expliqué David McMilan, chef-propriétaire de Joe Beef. « Alors que nous traversions l'une des plus difficiles périodes pour les restaurateurs, CHK PLZ a contribué à faciliter les choses autant pour nos clients que pour notre personnel. Nous sommes ravis de faire partie de leur nouvelle étape avec sunday et nous sommes prêts à rejoindre la révolution du paiement ! »

En quelques mois, une croissance mondiale éblouissante pour sunday

D'avril 2021 à septembre 2021, l'introduction de sunday dans des restaurants situés à travers le monde a été extrêmement bien accueillie par les consommateurs et les restaurateurs :



Plus de 1 500 restaurants se sont engagés, ce qui représente un volume annuel de transactions de 2 milliards de dollars CAD

Plus de 1,1 million d'utilisateurs finaux ont payé avec sunday

Plus de 1,2 million de dollars CAD ont été donnés en pourboire avec sunday (hausse de pourboires de 18% au Canada avec CHK PLZ ).

avec CHK PLZ ). Augmentation de 12 % du panier moyen dépensé par table

Rotation des tables 10 % plus rapide

L'acquisition de CHK PLZ fait suite à la levée de fonds de série A d'une valeur de 100 millions de dollars USD réalisée par sunday en septembre dernier et constitue une prévision de la demande future du marché.

« La façon dont les gens paient dans les restaurants est en train de changer pour toujours, » a ajouté Victor Lugger. « L'intuition que notre équipe a eue il y a cinq mois témoigne d'une tendance mondiale au soutien des restaurateurs, de leur personnel et de leurs clients, allant du restaurant à service rapide à celui comptant des étoiles Michelin. »

Roberto Casoli a rencontré Victor Lugger et Christine de Wendel alors que CHK PLZ cherchait du capital-risque afin d'étendre leurs activités au-delà du Québec. L'équipe CHK PLZ d'origine jouera un rôle clé dans le développement technologique futur de la solution sunday, avec l'arrivée prochaine d'un nouveau responsable de l'ingénierie pour l'Amérique du Nord.

À court terme, les utilisateurs canadiens peuvent continuer à utiliser les solutions CHK PLZ. Elles seront intégrées à l'univers sunday dans les semaines à venir.

À propos de sunday

Sunday est une solution de paiement pour les restaurants conçue pour faciliter les transactions entre les clients et les restaurateurs. À l'aide d'un code QR, les clients peuvent se partager l'addition, donner un pourboire et payer en seulement 10 secondes. En 2020, testé dans les restaurants Big Mamma's de Londres, Paris et Madrid, sunday a fait ses preuves et a dépassé les attentes de l'industrie. sunday a depuis signé certains des plus grands noms de l'industrie et révolutionne les paiements de restaurant tels que nous les connaissons. Au revoir l'ancien, bonjour le nouveau - sunday est là pour rester. Pour plus d'informations, visitez www.sundayapp.com

