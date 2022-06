Property Vista met au point une solution de location numérique de bout en bout pour le Québec conformément à la Loi sur la Régie du logement de la province.

TORONTO, le 15 juin 2022 /CNW/ - Property Vista, une solution de location numérique de premier plan au Canada, a mis au point une solution de location numérique pour le Québec, conformément à la Loi sur la Régie du logement (la loi en matière de location de la province).

Les entreprises de gestion immobilière qui possèdent des propriétés ou des immeubles situés dans la province de Québec peuvent maintenant utiliser Property Vista pour gérer leur cycle de location de bout en bout et tirer parti des caractéristiques et des avantages de la puissante plateforme de location.

La plateforme mise à jour comprend les formulaires officiels de location du Québec ci-dessous :

Baux de location

Formulaire provincial d'avis d'expulsion

Formulaire provincial de renouvellement de bail

Formulaires personnalisés

Formulaire de renouvellement de bail personnalisé : offert à la fin de juin

« Je suis très heureux d'annoncer que les formulaires officiels de location du Québec sont maintenant accessibles à partir de notre plateforme, en français et en anglais, a déclaré John-Paul Gaconnier, chef des produits de Property Vista. En tant qu'entreprise canadienne, nous sommes déterminés à améliorer continuellement notre solution afin de mieux appuyer nos clients dans chaque province. »

À propos de Property Vista

Property Vista est une solution logicielle de gestion immobilière qui transforme la façon dont les gestionnaires immobiliers gèrent leurs propriétés et établissent des relations avec les locataires pour faire croître leurs activités. L'entreprise intègre tous les outils nécessaires pour permettre aux gestionnaires immobiliers de gérer efficacement leurs propriétés et d'améliorer l'expérience des locataires : des applications pour les locataires éventuels à l'inspection des déménagements, et tout ce qui se trouve entre les deux, la plateforme infonuagique conviviale de Property Vista aide les gestionnaires immobiliers à créer une expérience enrichissante et moderne pour les locataires. Pour en savoir plus, consultez le PropertyVista.com.

Renseignements: Sharon Huang, directrice du marketing numérique, [email protected]