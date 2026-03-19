MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le Sentier annonce la tenue de La Soirée Résilience, son tout premier événement-bénéfice corporatif, le 16 avril 2026 au Salon Exécutif du nouveau siège social de la Banque Nationale.

Sous la présidence d'honneur de Monsieur Louis Vachon, associé chez J.C. Flowers, et présentée par la Banque Nationale, cette soirée réunira de 17 h 30 à 19 h 30 les dirigeants d'entreprises les plus visionnaires autour d'une mission commune : transformer la vie des vétéran•e•s du Québec.

Un besoin criant

Chaque année, des milliers de vétéran•e•s quittent les Forces armées canadiennes avec des blessures invisibles -- ESPT, isolement, difficultés de réintégration, etc. Au Québec, le manque de ressources francophones spécialisées aggrave cette réalité. Le Sentier les accompagne dans leur transition vers la vie civile grâce à un continuum de services (intervention psychosociale, soutien administratif, hébergement temporaire, etc.).

« Votre soutien nous permettra d'accroître nos objectifs et signifiera pour la communauté vétérane: résilience retrouvée, dignité restaurée, espoir renouvelé. » -- Chloé Deraiche, directrice générale du Sentier

Partenaires : Présentateur : Banque Nationale | Platine : Bell, BFL Canada | Or : MDA Space | Argent : Kevric, Héroux-Devtek, Patrimoine Richardson Ltée. | Tirage VIP : Air Canada, OSM | Bronze : Aecon, Aéroports de Montréal, Bombardier, Banque de développement du Canada (BDC), BCF Avocats d'affaires, Cofomo, IAM Le Syndicat, Kat Coric Art & Idées, TASK Micro Electronics inc.

L'objectif de la campagne de collecte de fonds est fixé à 200 000 $, pour élargir les services, renforcer l'équipe d'intervenant.e.s et assurer la pérennité des programmes offerts aux vétéran•e•s et à leurs familles.

« Au Québec, la communauté d'affaires ne se contente pas d'observer le changement, elle le provoque. Votre influence, votre vision et votre leadership peuvent amplifier notre mission et transformer la vie de centaines de vétéran•e•s. » -- Louis Vachon, président d'honneur de La Soirée Résilience

À propos du Sentier : OBNL fondé par le Lcol. (ret) Bruno Plourde, vétéran comptant plus de 40 ans de service dans les Forces armées canadiennes, Le Sentier offre une approche différente, personnalisée, holistique et véritablement centrée sur l'être humain. L'organisme opère actuellement quatre centres de service à Mirabel, Dorval, Montréal et Québec, proposant des services adaptés aux besoins spécifiques des vétéran•e•s.

SOURCE Le Sentier

Source : https://lesentier-thetrail.ca Partenariats & billets : [email protected] 514 924 4527; Contact: Richard Gratton, Directeur, affaires corporatives, Le Sentier, 514 775 2793, [email protected]