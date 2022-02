MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - C3 Solutions (« C3 » ou l'« entreprise »), le chef de file en matière de solutions de gestion de cour et de rendez-vous aux quais, est fière d'annoncer le lancement de C3 Hive, son plus récent outil de visibilité du dernier kilomètre avancé destiné aux expéditeurs, aux transporteurs et aux conducteurs. Cette nouvelle application est accessible à partir de C3 Hub, la plateforme informatisée de gestion de cour et de rendez-vous aux quais de la firme montréalaise.

C3 Hive permet une transmission instantanée de l'information la plus à jour concernant les heures d'arrivée entre les conducteurs, les transporteurs et les centres de distributions qui utilisent les outils de C3 Solutions. De plus, l'application assure une communication en temps réel avec les conducteurs lorsqu'ils arrivent sur place.

Combinée au système de gestion de cour et de rendez-vous aux quais de C3, l'application permet aux conducteurs de s'enregistrer en ligne à l'avance auprès d'un centre de distribution, d'informer le personnel du centre de distribution s'ils entrevoient un retard ou de demander à devancer un rendez-vous s'ils prennent de l'avance sur la route.

Disponible dès février 2022, C3 Hive s'inscrit parfaitement dans la mission de C3 Solutions de fournir des solutions d'affaires entièrement numériques, automatisées et sans contact qui contribuent à la viabilité environnementale à l'échelle mondiale ainsi qu'à la santé globale de ses clients, de ses collectivités et de ses employés.

La suite de produits de C3 aide des organisations de partout dans le monde à :

limiter la congestion aux quais de chargement;

acquérir une meilleure visibilité sur l'ensemble du personnel, des fournisseurs et des transporteurs;

gérer efficacement la main-d'œuvre;

aider à éliminer les inconvénients associées aux temps d'attente prolongés des conducteurs.

« Les chaînes d'approvisionnement doivent surmonter des défis sans précédent. Chez C3, nous savons que l'industrie du transport par camions est le pilier de notre économie mondiale. En fournissant à nos clients la possibilité de réduire le temps d'attente prolongé des conducteurs des transporteurs avec qui ils font affaire, C3 Hive favorise de meilleures pratiques commerciales et offre une solution facile pour renforcer la visibilité et faciliter la communication instantanée grâce à des données obtenues en temps réel. » - Greg Braun, directeur des revenus, C3 Solutions

Que se passe-t-il lorsqu'une visibilité accrue s'allie à une puissante solution informatisée de gestion de cour et de rendez-vous aux quais? CLIQUEZ ICI

C3 Reservations

Son système de gestion de rendez-vous aux quais sur le Web - simplifie le processus de gestion des rendez-vous en améliorant la productivité aux quais, en améliorant la visibilité sur les horaires de rendez-vous et en mesurant la conformité des fournisseurs.

C3 Yard

Son système de gestion de cour - donne des outils aux gestionnaires de cour en offrant une visibilité sur les actifs de la cour, en optimisant la circulation des remorques d'une guérite à l'autre et en automatisant l'affectation des tâches aux gareurs de cour.

À propos de C3 Solutions

C3 est une entreprise privée de Montréal (Québec, Canada) qui se consacre à la conception, à la mise en œuvre et au soutien de solutions de gestion de cour et de rendez-vous de quais qui sont aujourd'hui les plus complètes sur le marché.

Depuis sa création en 2000, l'entreprise a gagné la confiance de ses clients dans le monde entier et dans de nombreux secteurs d'activité, notamment le commerce de détail, l'épicerie, la distribution, la fabrication et les colis postaux.

