La Société royale du Canada présente la promotion de 2019

OTTAWA, le 10 sept. 2019 /CNW/ - La Société royale du Canada (SRC) et ses membres ont élu les nouveaux membres de cette année, et ont désigné la promotion entrante du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science.

Quatre-vingt-treize ont été élus par leurs pairs au sein des académies des arts, des lettres et des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences pour leurs réalisations académiques, scientifiques et artistiques remarquables. La reconnaissance par la Société royale du Canada constitue le plus grand honneur qui puisse être accordé à un individu travaillant dans les domaines des arts, des sciences sociales et des sciences.

La SRC accueille également 46 nouveaux membres du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science, qui comprend les meilleurs leaders en milieu de carrière du Canada. Le Collège offre à la SRC une capacité multigénérationnelle d'aider le Canada et le monde à relever les principaux défis et à saisir les nouvelles opportunités présentes dans les domaines émergents.

« La Société royale du Canada est extrêmement chanceuse d'accueillir en son sein ces chercheurs, artistes et scientifiques exceptionnellement talentueux en tant que nouveaux membres. Ils ont remarquablement contribué aux progrès dans leur domaine et à la portée intellectuelle et artistique du Canada, leur imputant ainsi un impact extrêmement positif sur le monde. Nous reconnaissons tout ce qu'ils ont fait, et continueront de faire, pour faire progresser la recherche et la vie publique au Canada et dans le monde », déclare Chad Gaffield, Président de la SRC.

Les nouveaux membres 2019 seront officiellement accueillis au sein de la SRC lors de l'événement « Célébrons l'excellence et l'engagement » qui se déroulera à Ottawa en novembre. La remise des médailles et distinctions de la SRC se déroulera également lors de cet événement, accompagné de nombreuses occasions d'apprendre et de discuter des dernières avancées. La SRC diffusera le nom des lauréats 2019 sur son site internet le 17 septembre prochain. Veuillez cliquer ici pour vous inscrire.

Veuillez cliquer ici pour de plus amples informations à propos des nouveaux membres et membres du Collège.

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) comprend les académies des arts, des lettres et sciences humaines et des sciences, ainsi que le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La SRC reconnait l'excellence, conseille les gouvernements et la société en général et promeut une culture du savoir et de l'innovation au Canada en partenariat avec d'autres académies nationales dans le monde.

