TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - BOXX Insurance, la société mondiale de technologie d'assurance fondée au Canada, a annoncé aujourd'hui une expansion importante de ses activités et de sa force opérationnelle sur le marché canadien avec la nomination de quatre spécialistes clés dans les domaines de la distribution, de la souscription et des réclamations. Cet afflux de talents souligne l'engagement de BOXX à accroître sa présence et à dominer le paysage de la cyberassurance.

De nouvelles nominations stimulent l'engagement des courtiers et l'expansion du marché

Dans le sens horaire à partir de la gauche : Katie Pollock, Michael Lai, Melanie Bean et Julie Poulin (Groupe CNW/BOXX Insurance)

Katie Pollock a été nommée chef de la distribution aux courtiers Forte de plus d'une décennie d'expérience en développement des affaires et en souscription auprès de chefs de file de l'industrie comme Coalition, Berkley et Travelers, Katie sera responsable de la supervision des relations avec les courtiers. Elle tirera parti de sa connaissance approfondie du marché pour répondre à la demande croissante pour les produits tout-en-un de cyberassurance et de protection de BOXX pour les entreprises et les propriétaires canadiens.

Michael Lai se joint à l'équipe de distribution aux courtiers à titre de responsable du développement commercial. Possédant huit ans d'expérience spécialisée dans la souscription de cyberassurance et les réclamations acquise auprès de Northbridge Insurance et d'AIG, Michael se concentrera sur l'établissement de nouveaux partenariats avec les courtiers et le renforcement des relations existantes de BOXX sur le marché.

Julie Poulin se joint à BOXX à titre de souscriptrice principale de production. Établie à Montréal, Julie possède plus de 10 ans d'expérience en souscription et en réclamations acquise après d'AIG, de Chubb et de Berkley Canada. Elle servira des courtiers à l'échelle nationale tout en dirigeant l'expansion stratégique de BOXX dans la région du Québec.

Enfin, Melanie Bean a été nommée gestionnaire des réclamations au sein de l'équipe mondiale des réclamations et Hackbusters. Forte de près de deux décennies d'expérience en matière de cyberréclamations, de réclamations commerciales et de réclamations immobilières acquise auprès de Crawford et de CyberScout, Melanie gérera et améliorera l'approche proactive de BOXX en matière de réclamations pour ses PME clientes au Canada.

« Ces quatre embauches démontrent la capacité de BOXX à attirer des talents de premier plan dans un marché concurrentiel, a déclaré Jonathan Weekes, président, Canada. L'expérience diversifiée de Katie et de Michael en matière de service à la clientèle et de distribution accélérera notre trajectoire de croissance. De plus, l'orientation régionale de Julie et la gestion proactive des demandes de règlement de Melanie renforcent notre engagement à offrir des solutions de cybersécurité et de protection de premier ordre, tout-en-un. »

M. Weekes a ajouté : « Nos employés sont au cœur de BOXX et sont la raison pour laquelle nous continuons de gagner sur ce cybermarché difficile. Katie, Michael, Julie et Melanie veilleront à ce que nous continuions à surpasser le marché en ce qui concerne le service à nos clients et à nos courtiers partenaires. »

À propos de BOXX Insurance



BOXX Insurance aide les entreprises, les particuliers et les familles à assurer et à défendre leurs entreprises contre les cybermenaces, en exploitant la puissance de la cyberassurance et de la cyberprotection tout-en-un BOXX, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, et qui a des bureaux dans le monde entier, est un fournisseur mondial primé de services de cyberprotection et de couverture de cyberassurance.



Nous ne sommes pas une compagnie d'assurance typique. C'est voulu. Nous sommes obsédés par l'idée de rendre le monde numérique de nos clients plus sûr et plus agréable, en créant des changements réels et positifs pour nos clients, nos partenaires et nos courtiers. Avec des produits et des services complets et à la fine pointe de la technologie qui mettent fortement l'accent sur la prévision, la prévention et l'assurance contre les cyberévénements négatifs, BOXX se consacre à protéger numériquement nos clients, les clients de nos courtiers et les clients de nos partenaires, 365 jours par année.

BOXX Insurance Inc. fait partie de Zurich Global Ventures, une plateforme mondiale offrant des produits et des services qui vont au-delà de l'assurance traditionnelle. Zurich Global Ventures vise à se rapprocher des clients en offrant des expériences personnalisées, proactives et numériques qui permettent aux personnes et aux entreprises d'être mieux préparées pour l'avenir.

SOURCE BOXX Insurance

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Sarah Madden, responsable du marketing et des communications de croissance, BOXX Insurance, [email protected]