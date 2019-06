La Société Makivik et le Canada avancent sur la voie de la réconciliation

OTTAWA, le 19 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour établir une relation renouvelée fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Charlie Watt, président de la Société Makivik, ont signé un protocole d'entente sur l'autodétermination.

Ce protocole d'entente guidera le gouvernement du Canada et la Société Makivik lors de leur collaboration en vue d'explorer de nouvelles façons de renforcer leurs liens et de répondre aux priorités établies par les Inuits du Nunavik. Les discussions qui auront lieu en vertu du protocole d'entente porteront sur de nombreux sujets liés à l'autodétermination et à la gouvernance. Ce processus prône la collaboration en vue de trouver des solutions concertées et équilibrées qui favorisent la réconciliation d'une manière qui respecte les intérêts des Inuits du Nunavik.

Citations

« Nous franchissons une étape importante en vue de renouveler et de renforcer notre relation avec les Inuits du Nunavik. Cette signature démontre notre engagement à collaborer avec nos partenaires pour trouver des solutions concertées sur divers enjeux, pour reconnaître et mettre en œuvre les droits, combler les écarts socioéconomiques et faire progresser la réconciliation dans l'intérêt des Inuits du Nunavik et de tous les Canadiens. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« C'est un grand jour pour les Inuits. Ceci est le lancement d'un processus formel qui reconnaît aux Inuits du Nunavik le droit d'établir une structure de gouvernance reposant sur nos lois, nos valeurs, notre identité, notre culture et notre langue. Pour prospérer et s'épanouit dans notre pays d'origine, il faut reconnaître les iniquités du passé et y remédier. Notre jour est arrivé."

L'honorable Charlie Watt, O.Q.

Président de la Société Makivik

Faits en bref

La Société Makivik a pour mandat de protéger les droits et les intérêts de 10 000 Inuit au Nunavik et d'administrer les compensations monétaires découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois signée en 1975.

Le protocole d'entente établit un processus qui fera progresser l'autodétermination des Inuit du Nunavik grâce à des discussions concertées sur la façon d'améliorer le bien-être des collectivités et des familles inuites du Nunavik; de soutenir le renforcement des capacités de manière à moderniser les structures de gouvernance existantes; et de favoriser la revitalisation de la culture.

Partout au pays, le gouvernement du Canada travaille avec les collectivités autochtones à plus de 80 tables de discussions sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination pour explorer de nouvelles façons de travailler ensemble pour faire progresser la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination. Plus de 380 collectivités autochtones représentant une population totale de plus de 700 000 personnes, y participent.

