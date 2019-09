La société Killer Tracks est renommée Universal Production Music

« La nouvelle marque réaffirme notre engagement, qui consiste à créer une expérience musicale incomparable, rehaussée et facilitée par les technologies de premier plan », déclare Michael Sammis, président. « La marque Universal Music est synonyme dans le monde entier d'excellence musicale, et la marque Universal Production Music, nouvellement renommée, est heureuse de porter ce flambeau en tant que chef de file mondial de la production de musique. »

Dans le cadre du changement de nom et de son engagement envers la technologie et l'innovation, Universal Production Music a lancé un nouveau site Web aux États-Unis : http://www.universalproductionmusic.com/en-us. Sous le nouveau thème « Find Your Anthem » (trouvez votre hymne), le site fournit de nouveaux outils intuitifs pour la recherche, le partage et la collaboration, lesquels sont tous conçus pour aider les utilisateurs à découvrir des pistes uniques qui évoquent leur histoire et font ressortir leurs projets. Mentionnons aussi parmi les nouvelles caractéristiques la section « My Account » (mon compte), qui permet aux utilisateurs de contrôler les privilèges, de télécharger des pistes, de gérer les licences et d'acquitter les factures.

Tirant parti d'un collectif de ressources talentueuses regroupant les compositeurs, les producteurs et les artistes les plus en vogue du moment, la bibliothèque dévoile en ce moment plus de 30 albums de musique originale chaque mois. Elle contient également plus de 150 listes de lecture soigneusement compilées et regroupées par thème.

« Les clients jouiront d'une gestion simplifiée de licence et pourront accéder plus rapidement aux pistes audio et à davantage de grande musique », souligne Carl Peel, vice-président du répertoire. « Simultanément, ces derniers peuvent discuter directement avec nos spécialistes en recherche de musique pour obtenir de l'aide afin de trouver la chanson idéale et pour créer leurs listes de lecture. Nos experts en gestion de licence continueront de répondre aux questions portant sur les droits et l'utilisation. »

La société a commencé à renommer ses bibliothèques mondiales sous la marque Universal Production Music en 2018. Conjointement avec la société nouvellement renommée des États-Unis, la marque mondiale compte désormais des bureaux dans plus de 30 pays.

« Nous sommes impatients de travailler étroitement avec nos collègues des États-Unis pour échanger des renseignements à propos des tendances musicales émergentes, mettre au point des services innovants et explorer des avenues de coproduction », déclare Jane Carter, directrice générale d'Universal Production Music, Royaume-Uni. « Plus important encore, nos clients profiteront d'une sélection bien plus vaste de musique de première qualité pour concrétiser leurs projets. »

À propos d'Universal Production Music

Universal Production Music, une division d'Universal Music Publishing Group et d'Universal Music Group, est la plus importante maison de production musicale au monde. Offrant un catalogue primé couvrant tous les genres, humeurs, émotions et types de projet, Universal Production Music crée, produit et concède par licence de la musique pour les films, la télévision, la publicité, la télédiffusion et d'autres médias.

Universal Production Music compte un portefeuille d'étiquettes de productions musicales internationales, y compris Abbey Road Masters, Atmosphere Music, Audio Wax, Chronic Trax, ICON Trailer Music, In Reality, Killer Tracks, Network Music, New York Beats, Sonic Beat Records, Vitamin A et bien d'autres. Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.universalproductionmusic.com/en-us.

