ORRVILLE, Ohio, le 2 janv. 2024 /CNW/ - The J.M. Smucker Co. (NYSE: SJM) a annoncé aujourd'hui la clôture de la transaction de vente de ses marques de cornichons Bick's MD, de betteraves marinées Habitant MD, de raifort Woodman'sMD et d'oignons marinés McLarens MD à TreeHouse Foods Inc. (NYS : THS). La transaction entièrement en espèces est évaluée à environ 20 millions de dollars américains, sous réserve d'un ajustement du fonds de roulement.

La société a précédemment annoncé la signature d'un contrat définitif pour la transaction le 17 octobre 2023.

La société s'attend à ce que l'impact de la cession soit négligeable sur son bénéfice ajusté par action sur une base annuelle. La société fournira des informations supplémentaires sur l'impact de la transaction sur ses prévisions pour l'exercice 2024 lors de la prochaine conférence téléphonique sur les résultats trimestriels.

Déclarations prospectives de The J.M. Smucker Co.

Le présent communiqué de presse (« communiqué ») contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent inclure des déclarations concernant nos attentes, estimations, hypothèses et convictions actuelles concernant des événements, conditions, plans et stratégies futurs qui ne sont pas des faits historiques. Toute déclaration qui n'est pas de nature historique est une déclaration prospective et peut être identifiée par l'utilisation de mots et d'expressions tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « planifier », « s'efforcer de » et d'autres expressions similaires. Les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières prévoient une sphère de sécurité pour les déclarations prospectives afin d'encourager les entreprises à fournir des informations prospectives. Nous fournissons cette mise en garde dans le cadre des dispositions d'exonération. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites, lorsqu'ils évaluent les informations présentées dans ce communiqué, car ces déclarations sont par nature soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent à notre contrôle et pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ces déclarations, ainsi qu'entre les résultats historiques et l'expérience. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les incertitudes liées au calendrier de réalisation de la vente des marques Bick's MD, Habitant MD, Woodman's MD et McLarens MD à TreeHouse Foods, Inc. (la « transaction ») ; la possibilité qu'une ou toutes les conditions de réalisation de la transaction ne soient pas satisfaites ou levées ; et les risques décrits sous la rubrique « Risk Factors » (« Facteurs de risque ») dans les rapports et les déclarations déposés par la société auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

Quelques faits sur The J.M. Smucker Co.

Chez The J.M. Smucker Co., nous avons le privilège de produire des aliments que les gens et les animaux de compagnie aiment en offrant une gamme diversifiée de marques dans toute l'Amérique du Nord. Nous sommes fiers d'être leader dans les catégories du café, du beurre d'arachide, des pâtes à tartiner aux fruits, des produits surgelés, des produits de boulangerie sucrés, des collations pour chiens et des aliments pour chats, en offrant des marques auxquelles les consommateurs font chaque jour confiance, pour eux-mêmes et pour leur famille, notamment Folgers MD, Dunkin' MD, Café Bustelo MD, Jif MD, Smucker's MD Uncrustables MD, Smucker's MD, Hostess MD, Voortman MD, Milk-Bone MD et Meow Mix MD. Grâce à notre engagement inébranlable à fabriquer des produits de haute qualité, à opérer de manière responsable et éthique et à respecter notre objectif, nous continuerons à développer nos activités tout en ayant un impact positif sur la société. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site jmsmucker.com.

The J.M. Smucker Co. est propriétaire de toutes les marques de commerce mentionnées dans le présent document, à l'exception de Dunkin' MD, qui est une marque de commerce de DD IP Holder LLC. La marque Dunkin' MD est concédée sous licence à The J.M. Smucker Co. pour les produits de café emballés vendus dans les circuits de vente au détail, tels que les épiceries, les magasins de grande surface, les entrepôts-clubs stores, le commerce électronique et les pharmacies, ainsi que dans certains circuits de vente hors domicile. Ces renseignements ne concernent pas les produits vendus dans les restaurants Dunkin' MD.

