ORRVILLE, Ohio, le 22 oct. 2024 /CNW/ - The J.M. Smucker Co. (NYSE: SJM) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat définitif pour vendre sa marque de biscuits VoortmanMD à Second Nature Brands, un créateur américain de collations et de friandises de haute gamme contrôlé par CapVest Partners LLP. La transaction en espèces est évaluée à environ $305 millions de dollars, sous réserve d'un ajustement du fonds de roulement. Cette décision reflète l'engagement continu de la société à optimiser son portefeuille et à réaffecter ses ressources à ses marques de croissance principales.

La transaction comprend toutes les marques de commerce VoortmanMD et l'usine de fabrication louée par la société à Burlington, en Ontario, au Canada. En outre, environ 300 employés seront transférés dans le cadre de cette transaction.

Cette décision reflète notre engagement continu en faveur de l'optimisation du portefeuille et des ressources afin de nous concentrer sur les plus grandes opportunités de croissance de l'entreprise », a déclaré Mark Smucker, président du conseil d'administration, et PDG de la société. « La cession de la marque VoortmanMD est une étape importante de nos plans d'intégration qui permettra l'exécution de notre stratégie de collations sucrés au four grâce à une attention particulière et à des investissements continus dans la marque HostessMD, ce qui renforcera notre position de chef de file dans la catégorie des produits de boulangerie sucrés ». Je tiens à saluer et à remercier les nombreuses équipes talentueuses qui ont soutenu cette marque ».

La société a également confirmé la continuation des progrès dans l'intégration de marque HostessMD, y compris l'achèvement réussi de l'intégration des systèmes au début de ce mois, et qu'elle reste sur la bonne voie pour réaliser d'ici la fin de l'exercice 2026 les synergies anticipées de 100 millions de dollars découlant de l'acquisition.

La marque VoortmanMD a généré des ventes nettes d'environ 65 millions de dollars pour l'exercice financier de la société close le 30 avril 2024, ce qui représente une année partielle des ventes nettes déclarées dans les résultats de son segment des collations sucrées cuites au four depuis son acquisition le 7 novembre 2023. Pour l'exercice 2025, la société prévoit que les ventes nettes de la marque VoortmanMD pour l'ensemble de l'exercice s'élèveront à environ $150 millions de dollars.

La société s'attend à ce que la cession ait un effet dilutif sur son bénéfice par action ajusté d'environ 0.25 $ sur l'ensemble de l'année, reflétant le manque à gagner lié à la marque VoortmanMD et avant de prendre en compte tout avantage lié à l'utilisation du produit de la transaction. La société prévoit d'utiliser le produit net de la transaction pour rembourser ses dettes, ce qui contribuera à un bénéfice par action d'environ 0.10 $ sur une base annuelle. La société discutera plus en détail de l'impact de la transaction sur ses perspectives pour l'exercice 2025 lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

La clôture de la transaction est prévue au cours du troisième trimestre de l'exercice fiscal en cours de la société se terminant le 30 avril 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires requises.

Goldman Sachs & Co., LLC agit en tant que conseiller financier de la société, et Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L / s.r.l. est le conseiller juridique de la société dans le cadre de la transaction.

Déclarations prospectives de The J.M. Smucker Co.

Le présent communiqué de presse (« communiqué ») contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent inclure des déclarations concernant nos attentes, estimations, hypothèses et convictions actuelles concernant des événements, conditions, plans et stratégies futurs qui ne sont pas des faits historiques. Toute déclaration qui n'est pas de nature historique est une déclaration prospective et peut être identifiée par l'utilisation de mots et d'expressions tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « planifier », « s'efforcer de » et d'autres expressions similaires. Les lois fédérales sur les valeurs mobilières prévoient une 'sphère de sécurité' pour les déclarations prospectives afin d'encourager les entreprises à fournir des informations prospectives. Nous fournissons cette mise en garde dans le cadre des dispositions de la sphère de sécurité. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites, lorsqu'ils évaluent les informations présentées dans ce communiqué, car ces déclarations sont par nature soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent à notre contrôle et pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ces déclarations, ainsi qu'entre les résultats historiques et l'expérience. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les incertitudes relatives au calendrier de réalisation de la vente de la marque VoortmanMD à Second Nature Brands (la « transaction ») ; la possibilité qu'une ou toutes les conditions de réalisation de la transaction ne soient pas satisfaites ou levées, y compris l'impossibilité d'obtenir les approbations réglementaires requises ; l'effet de l'annonce ou de l'attente de la transaction sur la capacité de la société à retenir le personnel clé et à maintenir les relations avec les clients, les fournisseurs et les autres partenaires commerciaux ; les risques liés au détournement potentiel de l'attention de la direction des opérations commerciales en cours de la société ; et ceux décrits sous la rubrique « Risk Factors » dans les rapports et déclarations déposés par la société auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (Commission américaine des valeurs mobilières et des changes). Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

A propos de The J.M. Smucker Co.

Chez The J.M. Smucker Co. nous avons le privilège de produire des aliments que les gens et les animaux de compagnie aiment en offrant une famille diversifiée de marques disponibles dans toute l'Amérique du Nord. Nous sommes fiers d'être leader dans les catégories du café, du beurre d'arachides, des pâtes à tartiner aux fruits, des produits surgelés à emporter, des produits de boulangerie sucrés, des collations pour chiens et des aliments pour chats en proposant des marques auxquelles les consommateurs font confiance chaque jour pour eux-mêmes et leur famille, notamment FolgersMD, Dunkin' MD, Café BusteloMD, Jif MD, UncrustablesMD, Smucker'sMD, HostessMD, Milk-BoneMD, et Meow MixMD. Grâce à notre engagement inébranlable à fabriquer des produits de qualité, à opérer de manière responsable et éthique et à respecter notre raison d'être, nous continuerons à développer nos activités tout en ayant un impact positif sur la société. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site jmsmucker.com.

The J.M. Smucker Co. est propriétaire de toutes les marques de commerce mentionnées dans le présent document, à l'exception de Dunkin' MD, qui est une marque de commerce de DD IP Holder LLC. La marque Dunkin' MD est concédée sous licence à The J.M. Smucker Co. pour les produits de café emballés vendus dans les circuits de vente au détail, tels que les épiceries, les magasins de grande surface, les entrepôts-clubs, le commerce électronique et les pharmacies, ainsi que dans certains circuits de vente hors domicile. Ces renseignements ne concernent pas les produits vendus dans les restaurants Dunkin' MD.

