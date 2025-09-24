MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - La Société immobilière du Canada (SIC) dévoilera simultanément les visuels de trois grands projets immobiliers visant à répondre à la crise du logement, lors de l'événement architectural et de développement urbain Le Montréal du Futur, ouvert au grand public du 24 au 29 septembre prochain. Pour la première fois, les trois projets seront présentés ensemble, accompagnés de leurs rendus.

Trois projets structurants pour transformer le Grand Montréal

Fidèles à la mission de la SIC de revitaliser, de réinventer et de faire rayonner des emplacements porteurs, les trois projets phares présentés par la SIC se veulent visionnaires, avec des retombées sociales et économiques qui répondent aux enjeux actuels en habitation et qui offrent une valeur ajoutée à la collectivité.

Pointe-de- Longueuil : Plus de 5 000 unités résidentielles, dont au moins 20 % de logements hors marché. Ce quartier de destination offrira un accès public aux berges du Saint-Laurent , 940 000 pieds carrés de parcs et d'espaces verts, une zone piétonnière et un pôle de mobilité durable.





: Plus de 5 000 unités résidentielles, dont au moins 20 % de logements hors marché. Ce quartier de destination offrira un accès public aux berges du , 940 000 pieds carrés de parcs et d'espaces verts, une zone piétonnière et un pôle de mobilité durable. Bassin Wellington : Situé à deux pas du centre-ville, ce projet prévoit 2800 nouvelles unités résidentielles, dont 50 % hors marché. Le site comprendra aussi un nouveau Quartier des métiers d'art, des espaces verts et une zone touristique riveraine avec activités nautiques, y compris un accès baignade.





: Situé à deux pas du centre-ville, ce projet prévoit 2800 nouvelles unités résidentielles, dont 50 % hors marché. Le site comprendra aussi un nouveau Quartier des métiers d'art, des espaces verts et une zone touristique riveraine avec activités nautiques, y compris un accès baignade. Côte-de-Liesse : Sur le site de l'ancien siège de l'Office national du film du Canada (ONF), ce développement misera sur la mixité sociale et l'accessibilité, avec un projet de 700 unités, dont 50 % de logements hors marché près de la future gare du REM, tout en préservant le patrimoine culturel et en créant des espaces familiaux et communautaires.

« Forte de 30 ans d'expérience en tant qu'acteur clé du développement, la SIC poursuit son rôle d'accélérateur en intensifiant la cadence, en collaboration avec les gouvernements, les municipalités, les partenaires et les citoyens. La transformation de trois sites d'exception en quartiers mixtes, durables et accessibles contribuera à bâtir le Montréal de demain. » affirme Pierre-Marc Mongeau, Vice-président, immobilier, Québec/Atlantique et Vieux-Port de Montréal de la SIC

Un engagement clair envers la collectivité dans cette période de crise du logement

Pensés à échelle humaine et pour une mobilité durable, ces projets visent à accélérer la construction de logements dans un contexte où les besoins sont pressants. Le modèle collaboratif de la SIC, fondé sur la consultation publique et l'efficacité dans la réalisation, permettra de livrer rapidement des quartiers inclusifs et bien intégrés.

À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada (SIC) est une société d'État fédérale autofinancée spécialisée dans le développement immobilier et la gestion d'attractions. Depuis 1995, elle contribue à l'enrichissement des collectivités et de l'expérience canadienne en mettant en valeur le plein potentiel des propriétés qu'elle possède et exploite à Montréal et au Canada. La Société acquiert, transforme et réintègre les terrains excédentaires du gouvernement fédéral dans des collectivités prisées, favorisant ainsi la création de logements. La SIC est également un chef de file reconnu dans la gestion d'attractions touristiques emblématiques, dont la Tour CN et le Parc Downsview à Toronto, ainsi que le Centre des sciences de Montréal et le Vieux-Port de Montréal. La SIC s'efforce d'accroître la valeur économique, sociale et environnementale dans tous ses projets de développement immobilier et ses attractions, et est fière d'avoir généré plus de 1,3 milliard de dollars en retombées économiques pour le gouvernement du Canada depuis sa création.

SOURCE La Société immobilière du Canada

Demandes d'informations : Daniel Tran, Directeur, Communications et relations gouvernementales, Casacom, 514.686.8299, [email protected]