Forte d'une vaste consultation publique incluant des sondages, des réunions publiques, des groupes de discussion, des interactions en ligne ainsi que des journées portes ouvertes, la Société immobilière du Canada est fière de présenter cette première ronde de travaux afin de transformer le Vieux-Port de Montréal. Ces travaux s'inscrivent dans la vision pluriannuelle du Plan Directeur, développée en tenant compte des commentaires reçus en marge de ces consultations publiques, en plus de suivre les consignes formulées par un comité aviseur composé de membres représentant les communautés du tourisme, du patrimoine, des résidents et du milieu des affaires.

Coup d'envoi des travaux en 2022

La phase initiale des travaux d'amélioration, dont la valeur est estimée à 50 millions de dollars, débutera au cours de la deuxième moitié de 2022. Elle prévoit notamment la reconfiguration des entrées menant aux quais King-Edward, Jacques-Cartier et de l'Horloge. Ces entrées constitueront un prolongement du Vieux-Montréal vers le fleuve, permettront de révéler des points de vue tant sur la ville que sur le fleuve, en plus d'améliorer la circulation piétonnière entre le site et le Vieux-Montréal. La promenade reliant le Quai King-Edward au Quai de l'Horloge sera également réaménagée de manière à y ajouter des arbres et des surfaces gazonnées afin de remplacer certaines zones bétonnées.

Une vision à long terme

Ces travaux d'amélioration s'inscrivent dans le cadre du Plan Directeur pour le Vieux-Port de Montréal. Ce Plan offre une vision à long terme pour revitaliser le site, en plus d'encadrer la planification et les programmes afin de répondre aux besoins des Montréalais et des visiteurs. Le Plan Directeur repose sur plusieurs objectifs clés :

Renforcer la mission récréative du site de sorte que tous puissent en profiter ;

Investir dans des espaces verts et publics ;

Améliorer la sécurité et l'accessibilité des visiteurs ;

Favoriser une meilleure intégration entre le Vieux-Port et le quartier historique du Vieux-Montréal ;

Confirmer les usages à long terme des quais de l'Horloge, King-Edward et Jacques-Cartier ;

Offrir un stimulant économique important à Montréal.

Les travaux de planification sont en cours et les services d'un cabinet d'architectes seront retenus sous peu afin que les plans et devis soient élaborés. Lorsqu'ils seront prêts, les concepts seront présentés au public.

À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada (SIC) est une Société d'État fédéral autofinancée dont le gouvernement du Canada est l'unique actionnaire. Sa mission est d'obtenir la meilleure valeur économique et communautaire quant aux anciennes propriétés gouvernementales. La SIC est également une chef de file reconnue en matière de gestion des attractions. Elle exploite la Tour CN et le parc Downsview à Toronto, le Vieux-Port de Montréal et le Centre des sciences de Montréal. Pour en savoir plus, consultez le site www.clc-sic.ca

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, offre depuis plus de 25 ans une panoplie d'activités interactives, culturelles et de détente, en plus de nombreuses opportunités de découvertes scientifiques au Centre des sciences de Montréal. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Pour en apprendre plus, consultez le site https://www.vieuxportdemontreal.com/.

Citations :

« Avec ces investissements, notre gouvernement s'engage à revitaliser et à améliorer cette plaque tournante de culture, de divertissement et de science. La vision pluriannuelle développée pour le Vieux-Port fera en sorte qu'il demeure une destination clé pour les Montréalais et les visiteurs pour les décennies à venir. »

L'Honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et ministre responsable de la Société immobilière du Canada

« Le Vieux-Port de Montréal fait la fierté de notre métropole et il est essentiel d'investir dans ses infrastructures pour répondre aux besoins des Montréalais et des visiteurs. En tant que fière Montréalaise, je suis heureuse de voir tant d'acteurs collaborer pour revitaliser le secteur et stimuler la croissance de notre belle ville. »

- L'Honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Plus d'espaces verts, plus de sécurité pour les piétons, un meilleur accès au fleuve et une plus grande intégration du quartier historique, c'est entre autres ce que permettra l'investissement significatif d'aujourd'hui pour revitaliser le Vieux-Port et démarrer les travaux. C'est une excellente nouvelle pour les Montréalais et Montréalaises, mais aussi pour tous ceux qui visitent la ville ou y travaillent, avec une attention particulière pour les commerces locaux. »

- L'Honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Nous saluons cet investissement qui permettra d'améliorer les aménagements dans le Vieux-Port afin de faire davantage place à l'humain et d'offrir un accès au fleuve Saint-Laurent. Le Vieux-Port occupe une place de choix dans le cœur de la population de Montréal et des nombreux touristes qui le visitent chaque année. Il est donc essentiel de continuer d'améliorer son attractivité et de poursuivre sa planification à long terme. »

Valérie Plante, Mairesse, Ville de Montréal

« Nous sommes heureux de donner le coup d'envoi de ce vaste projet de revitalisation au Vieux-Port de Montréal en améliorant l'aménagement de ce site accueillant plus de six millions de visiteurs par année. Notre investissement de 50 millions de dollars témoigne de l'engagement de la Société immobilière du Canada envers le Vieux-Port de Montréal et l'industrie touristique de la métropole. »

Robert Howald, Président-Directeur Général, Société immobilière du Canada

« Nous sommes très fiers d'annoncer la mise en œuvre de la première ronde de travaux de revitalisation du Vieux-Port de Montréal et souhaitons remercier tous ceux et celles qui ont contribué à cette réflexion. Nous croyons que cet investissement de 50 millions de dollars dans le Vieux-Port de Montréal va solidifier sa place en tant que premier choix pour les visiteurs montréalais, canadiens et internationaux. »

Pierre-Marc Mongeau, Vice-Président, Immobilier (Québec) et Vieux-Port de Montréal, Société immobilière du Canada

