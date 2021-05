La Société immobilière du Canada doit se rendre à l'évidence: il faut intégrer une aire de baignade dans le Vieux-Port de Montréal

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Rivières se réjouit que la Ville de Montréal ait retenu le projet d'un bain portuaire accessible au centre-ville de Montréal dans son Plan nature et sport. Et le meilleur endroit où l'implanter est dans le bassin Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal: l'eau y est pratiquement toujours propre et l'accès sécuritaire.

Or la Société immobilière du Canada, gestionnaire de la Société du Vieux-Port de Montréal, n'a pas l'intention d'intégrer des aires de baignade. Nous avons donc demandé une rencontre auprès de la ministre Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de Marc Miller, député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs, afin de leur démontrer l'importance d'ouvrir un tel accès aux citoyens dans le Vieux-Port.

C'est l'endroit où se déroule le traditionnel Grand Splash annuel organisé par des citoyens depuis 16 ans. La Fondation Rivières organisera de nouveau un événement Grand Splash au début juillet dans le bassin Jacques-Cartier, afin de revendiquer le droit des citoyens à un accès public à l'eau, d'autant plus important que cet endroit est situé au à proximité des quartiers les plus populeux, et constituerait un atout majeur au développement touristique de Montréal.

Le centre-ville de Montréal ne sera plus jamais le même. Il doit changer et offrir un milieu de vie de qualité pour les résidents. Un centre-ville tout en bureaux, c'est terminé. On parle de relance économique à Montréal, quoi de plus simple que d'aménager un espace de baignade accessible à tous et surtout à ses résidants. Pendant qu'à Montréal, on n'a que la plage de Verdun, Toronto dispose de pas moins d'une dizaine sont accessibles à quelques minutes du centre-ville.

Par ailleurs, on applaudit la décision de la VIlle d'aménager un parc récréotouristique riverain à Lachine, auquel d'ailleurs une aire de baignade devrait s'y greffer d'autant que la qualité de l'eau y est généralement excellente. On note d'autre part que la vocation des sites Plage de l'Est et Promenade Bellerive ne sont pas retenus pour un accès à l'eau. On encourage la Ville de Montréal à poursuivre l'évaluation du potentiel de baignade à ces endroits, les seuls situés dans l'Est de Montréal.

