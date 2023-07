WINNIPEG, MB, le 17 juill. 2023 /CNW/ - La Société Histoire Canada a annoncé aujourd'hui que Melony Ward a été nommée nouvelle présidente et directrice générale de l'organisation. En tant que leader dans les secteurs des arts et du patrimoine, Mme Ward a travaillé avec certaines des plus grandes plateformes culturelles du Canada, en misant sur l'excellence dans la présentation des contenus, le développement des divers publics et la génération de revenus.

Le choix de Mme Ward suit un processus de recherche et d'entrevues mené à l'échelle nationale, avec les membres de notre conseil d'administration. « Melony comprend bien les enjeux actuels de l'histoire, » explique Bruce MacLellan, président du conseil d'administration de la Société Histoire Canada. « Nous sommes impatients de travailler avec elle pour bâtir notre public et resserrer nos liens partout au Canada. »

Ancienne directrice de l'entreprise commerciale et éditrice à la Société Histoire Canada, Mme Ward possède une solide expérience dans les domaines des opérations, de la gestion et de la gouvernance au sein d'organismes sans but lucratif, et elle est bien connue dans le secteur culturel communautaire. Ses projets ont été récompensés par des Prix du lieutenant‑gouverneur pour les arts, l'Association ontarienne des galeries d'art, les National Magazine Awards et les Canadian Online Publishing Awards. « L'enseignement de l'histoire est essentiel pour développer nos habiletés critiques, ainsi que pour mieux nous comprendre les uns les autres. Je souhaite approfondir nos relations avec les communautés et les organisations de tout le Canada », explique Mme Ward.

À propos de la Société Histoire Canada

La Société Histoire Canada, situé à Winnipeg, est un organisme de bienfaisance national qui invite les Canadiens à découvrir leur passé. Nous racontons les histoires de notre passé commun par le truchement de nos magazines, Canada's History et Kayak : Navigue dans l'histoire du Canada, mais également en ligne, sur HistoireCanada.ca, ainsi que dans le cadre de nos programmes éducatifs et de remise de prix, notamment les Prix d'histoire du Gouverneur général.

SOURCE Histoire Canada

Renseignements: Relations avec les médias : Mark Collin Reid, Directeur du contenu et des communications, C : [email protected], T : 204-509-1867, W : HistoireCanada.ca; Kate Jaimet, Redactrice, C : [email protected], T : 613-884-0682, W : HistoireCanada.ca