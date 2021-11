OTTAWA, ON, le 17 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société géographique royale du Canada célèbre 18 personnes qui incarnent vraiment le mandat de la Société de « faire mieux connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier. » Afin de reconnaître des accomplissements remarquables dans les domaines de la géographie, de l'éducation, de la science et de l'exploration, et du bénévolat visant à soutenir la Société, plusieurs prix ont été décernés aux personnes qui ont apporté un changement particulier en 2021.

« Les prix de cette année ont été décernés à un groupe extraordinaire de personnes, des artistes aux éducateurs en passant par les scientifiques », a déclaré John Geiger, chef de la direction de la Société géographique royale du Canada. « Nous sommes honorés de récompenser chacune de ces personnes pour leur travail exceptionnel dans leur domaine et pour leur dévouement envers la Société et la discipline de la géographie. »

Les médailles de cette année ont été décernées aux personnes suivantes lors de l'assemblée générale annuelle de la Société le 16 novembre et lors du Fellows Show virtuel, le 17 novembre à 20 h.

Le Fellows Show mettra en vedette, dans ce qui promet d'être une apparition amusante et divertissante, l'acteur, philanthrope et récipiendaire de la médaille d'or William Shatner, discutant de son récent vol spatial avec l'acteur Jared Harris (qui a remporté la médaille Louie Kamookak de la Société en 2018). Les récipiendaires de la médaille d'or, l'astronome Sara Seager et l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jenni Sidey-Gibbons, et l'écologiste Maydianne Andrade, récipiendaire de la médaille Lawrence J. Burpee, participeront à une table ronde sur la place des femmes dans la science pendant le spectacle. Le Fellows Show peut être visionné sur la chaîne Youtube de Canadian Geographic. (YouTube.com/canadiangeographic).

Médaille Vincent Massey

Décernée à Yvan Bédard, ingénieur en géomatique et chercheur innovateur en science géospatiale et géographique, et à Barbara Sherwood Lollar, géologue.

Médaille d'or

Décernée aux étudiants qui ont participé à la Fondation Students on Ice de Canada C3 pour leur leadership, leur engagement et leur inspiration dans le domaine de l'éducation polaire, à Sara Seager, astrophysicienne et scientifique planétaire, à William Shatner, philanthrope, acteur, auteur, musicien, réalisateur et producteur, ainsi qu'à Jenni Sidey-Gibbons, astronaute.

Médaille Lawrence J. Burpee

Décernée à Maydianne Andrade, écologiste.

Médaille Camsell

Décernée à Alison Gil, ancienne gouverneure et membre de comité, et à Susan Taylor pour son engagement dans la procuration de médailles pour la société.

Médaille d'exploration Sir Christopher Ondaatje

Décernée à Jacqueline Windh, géoscientifique, athlète, photographe et autrice.

Médaille Martin Bergmann pour l'excellence en leadership dans l'Arctique

Décernée à Trevor Bell, géographe.

Médaille Capt. Joseph-Elzéar Bernier

Décernée à Cory Trépanier, artiste.

Médaille Louie Kamookak

Décernée à Kathy Dembroski, philanthrope et cofondatrice de Canada Blooms, à Gurdeep Pandher, danseur de bhangra, à Gaajiiaawa Linda Tolla, sage haïda, et à Sylvain Voyer, artiste.

Médaille d'excellence en géographie Alex-Trebek

Randall Wilkie, éducateur.

Médaille Gilles Gagnier pour l'innovation en enseignement de la géographie

Décernée à Margaret Leland, éducatrice.

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. Elle est financée principalement par des frais d'adhésion et des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

