OTTAWA, ON, le 24 juill. 2023 /CNW/ - La Société géographique royale du Canada a le plaisir d'annoncer le lancement de Conférenciers de la SGRC, un bureau de conférenciers interne, qui représente les esprits les plus brillants dans les domaines de la géographie, de la science et de la narration.

Dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant du coin supérieur gauche& : Jill Heinerth, Mario Rigby, George Kourounis, Kehkashan Basu. (Groupe CNW/Société géographique royale du Canada)

Depuis plus de 90 ans, la Société géographique royale du Canada se donne pour mandat de « mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier ». La série Conférenciers de la SGRC mettra en vedette des conférenciers passionnés de partout au pays qui offriront des perspectives diverses et une vaste expertise dans toutes les disciplines. Ces conférenciers aborderont les thèmes de la science, des changements climatiques, de la durabilité, du leadership, de la motivation, de la résilience, du bien-être mental, de la diversité et de l'inclusion.

Trois des explorateurs en résidence de la Société géographique royale du Canada seront les premiers des nombreux conférenciers invités. L'une des plongeuses spéléo les plus accomplies au monde, Jill Heinerth est écrivaine, photographe et cinéaste. Détenteur d'un record mondial Guinness, George Kourounis est l'un des chasseurs de tempêtes parmi les plus intrépides et les plus connus au monde. Au cours de ses 20 ans de carrière, il s'est rendu dans 65 pays pour documenter phénomènes météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles. Mario Rigby est un éco-explorateur dont la mission est d'inciter les gens à explorer le monde de manière durable et d'éveiller leur curiosité.

« Je suis ravie de faire partie des conférenciers de la SGRC, déclare Jill Heinerth. En tant que fidèle supportrice de la Société et d'exploratrice de longue date, je suis très heureuse de raconter mon histoire tout en soutenant la prochaine génération d'explorateurs et de conteurs. »

Non seulement la série Conférenciers de la SGRC offre une tribune à de brillants conteurs, mais parce qu'une partie des recettes est réinvestie dans les programmes de la Société, nous formons également la prochaine génération de géographes, scientifiques et conteurs canadiens et autochtones.

Pour réserver un conférencier pour votre prochain événement ou pour discuter des possibilités de représentation, veuillez écrire à Sandy Couto, directrice des programmes de la Société, à [email protected] .

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. La SGRC est financée principalement par des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

