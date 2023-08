WINNIPEG, MB, le 2 août 2023 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM » ou la « Société ») (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera une Journée des investisseurs à Toronto le mardi 5 décembre 2023.

James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Financière IGM; Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine; Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie et Keith Potter, vice-président exécutif et chef des services financiers, accompagnés de hauts dirigeants chargés des placements stratégiques à la Financière IGM, présenteront en détail les stratégies, les grandes initiatives et les facteurs clés du rendement financier pour l'ensemble de la Société financière IGM. Les exposés porteront sur les gestionnaires de patrimoine IG Gestion de patrimoine, Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que sur les gestionnaires d'actifs Placements Mackenzie, ChinaAMC et Northleaf.

Cette Journée des investisseurs comprendra des exposés ainsi que des périodes de questions avec des membres de la haute direction de la Financière IGM et de ses unités des placements stratégiques. De plus amples renseignements sur l'inscription en présentiel seront communiqués dans les prochaines semaines. En raison de contraintes d'espace, la participation en personne sera limitée aux investisseurs et investisseuses et aux analystes, et il sera nécessaire de s'inscrire à l'avance.

Une webdiffusion en direct et les diapos des présentations seront accessibles au public sur le site Web des Relations avec les investisseurs d'IGM (igmfinancial.com) au moment de l'événement. Les parties intéressées qui ne pourront y assister en personne ni visionner la webdiffusion en direct auront accès à une vidéo archivée de la webdiffusion peu après l'événement. Des renseignements plus détaillés sur la Journée des investisseurs seront aussi rendus publics sur le site Web des Relations avec les investisseurs d'IGM (igmfinancial.com) à l'approche de l'événement.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'approximativement 261 milliards de dollars au 30 juin 2023. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.igmfinancial.com/fr.

Renseignements: Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647-828-2553, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204-777-4888, [email protected]