La Société financière IGM travaille de concert avec Fierté au travail Canada pour promouvoir la diversité au travail

WINNIPEG, le 25 juin 2019 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat avec Fierté au travail Canada qui vient appuyer ses efforts de promotion de la diversité et de l'inclusion au travail.

Dans le cadre du partenariat, Fierté au travail Canada offrira à IGM des occasions de formation, de perfectionnement et de soutien communautaire sur l'inclusion selon des critères d'orientation sexuelle, d'identité de genre et d'expression de genre. Fierté au travail Canada compte plus de 100 partenaires nationaux, régionaux et communautaires qui tirent parti de ses analyses comparatives ainsi que de ses programmes de formation et de réseautage auprès des communautés LGBTQ2+ et de son réseau de spécialistes en ressources humaines et en diversité.

Selon Fierté au travail Canada, environ 40 % des organismes canadiens ont élaboré des plans d'action pour mettre en place des stratégies de diversité et d'inclusion. Alors que 74 % des organismes ont des politiques visant à prévenir la discrimination sexuelle, seulement 51 % s'attaquent spécifiquement à l'identité de genre et à l'expression de genre.

« Notre partenariat avec Fierté au travail Canada témoigne de notre volonté de faire de la diversité et de l'inclusion une priorité au sein de notre organisation, a déclaré Jeff Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. Offrir un milieu de travail plus diversifié n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi un puissant avantage, il nous permet de prendre de meilleures décisions d'affaires et de mieux servir nos clients. »

« Nous sommes ravis de travailler avec IGM en lui proposant des programmes de formation et des outils qui l'aideront à offrir à ses employés un milieu de travail inclusif, peu importe leur expression de genre, leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, a souligné Colin Druhan, directeur général de Fierté au travail Canada. Nous félicitons IGM de son engagement continu à favoriser un milieu de travail dans lequel le personnel peut s'épanouir. »

IGM préconise la diversité et l'inclusion parmi ses quelque 7 000 employés et son réseau en éduquant davantage, en perfectionnant les compétences et en faisant de la sensibilisation. Parmi ses récentes initiatives, notons la série sur la sensibilisation aux biais inconscients présentée l'année dernière aux employés d'IG Gestion de patrimoine et de Placement Mackenzie, le programme Taking the Stage pour aider les femmes à perfectionner leurs compétences en matière de leadership et à accéder plus facilement à des postes de direction, et la formation sur les biais inconscients pour aider les employés à prendre conscience des préjugés dans leurs activités quotidiennes et à les prévenir.

« Nous avons fait des pas de géant dans l'adoption d'une culture de travail respectueuse, diversifiée et inclusive, mais il y a toujours plus à faire. Travailler avec un organisme de premier plan comme Fierté au travail Canada nous aidera à faire avancer les choses », a ajouté M. Carney.

À propos de la Société financière IGM

La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et gérait un actif total de plus de 159 milliards de dollars au 31 mai 2019. Le réseau de conseillers de la société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.



À propos de Fierté au travail Canada

Fierté au travail Canada est le principal organisme national sans but lucratif qui favorise l'inclusion des communautés LGBTQ2+ dans les milieux de travail canadiens. Par l'intermédiaire du dialogue, de l'éducation et du leadership, nous inspirons les employeurs à favoriser une culture en milieu de travail qui vise à reconnaître le personnel LGBTQ2+ comme étant une partie importante d'une main-d'œuvre diversifiée.

