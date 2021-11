WINNIPEG, MB, le 18 nov. 2021 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM ) (TSX: IGM) a officiellement présenté aujourd'hui ses engagements pour le climat, à l'appui de l'élan mondial généré par la COP26.

Par l'intermédiaire de ses activités de gestion de patrimoine et d'actif (IG Gestion de patrimoine, Investment Planning Counsel et Placements Mackenzie), IGM joue un rôle important dans la transition mondiale vers une économie sobre en carbone. La société détaille ses engagements climatiques dans un énoncé de position publié sur son site Web. Elle se donne trois axes prioritaires :

Investir dans une économie verte et résiliente sur le plan climatique - Nos processus et produits de placement sont l'occasion pour nous de gérer les risques climatiques et d'imaginer des solutions innovantes face aux problèmes climatiques que nous connaissons. Participer à façonner la transition mondiale - Nous jouons un rôle essentiel en proposant à nos clients des conseils et des solutions de placement qui sont bons pour le climat, en aidant les entreprises à s'adapter et en contribuant à faire avancer les pratiques et les politiques. Traduire nos engagements en actions - Nous serons aussi exigeants envers nous-mêmes que nous le sommes avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, et nous donnerons à nos employés les moyens de respecter nos engagements.

« En tant qu'acteur de premier plan du secteur des services financiers au Canada et de la répartition de capital à l'échelle mondiale, nous avons la responsabilité non seulement de militer pour les changements que nous voulons voir se concrétiser dans le monde, mais de passer nous-mêmes à l'action, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM. Nous reconnaissons que les collectivités et les entreprises seront touchées de diverses façons par la transition climatique. Nous prônons une approche juste et équitable pour tous dans la grande marche engagée pour atteindre la carboneutralité mondiale d'ici 2050. »

Voici quelques-unes des étapes que nous avons franchies récemment :

IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie sont devenues signataires fondateurs de la Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques, qui exhorte le secteur privé à se responsabiliser davantage.

patrimoine et Placements Mackenzie sont devenues signataires fondateurs de la Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques, qui exhorte le secteur privé à se responsabiliser davantage. IG Gestion de patrimoine a lancé les Portefeuilles Action climat IG, un ensemble de quatre solutions gérées qui donnent aux clients la possibilité de soutenir la transition mondiale vers une économie carboneutre et de profiter eux-mêmes de ce virage.

patrimoine a lancé les Portefeuilles Action climat IG, un ensemble de quatre solutions gérées qui donnent aux clients la possibilité de soutenir la transition mondiale vers une économie carboneutre et de profiter eux-mêmes de ce virage. Placements Mackenzie est devenue signataire de la Net Zero Asset Managers Initiative, se joignant ainsi à 220 gestionnaires d'actif du monde entier qui appuient l'objectif de la carboneutralité.

Placements Mackenzie a fait l'acquisition de Greenchip Financial Corp., société de placement spécialisée qui privilégie l'investissement thématique pour lutter contre les changements climatiques.

Placements Mackenzie a lancé de nouveaux fonds axés sur l'environnement, dont le Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip, le FNB mondial d'obligations durables Mackenzie et le Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie, enrichissant ainsi son offre de produits liés au climat.

IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie sont signataires d'Action climat 100+, une initiative menée par des investisseurs qui vise à faire en sorte que les plus grands émetteurs du monde prennent les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.

patrimoine et Placements Mackenzie sont signataires d'Action climat 100+, une initiative menée par des investisseurs qui vise à faire en sorte que les plus grands émetteurs du monde prennent les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. Placements Mackenzie est l'un des fondateurs d'Engagement climatique Canada , une initiative lancée par le milieu financier pour favoriser le dialogue avec les entreprises émettrices en vue d'une transition équitable vers une économie carboneutre.

, une initiative lancée par le milieu financier pour favoriser le dialogue avec les entreprises émettrices en vue d'une transition équitable vers une économie carboneutre. IGM a annoncé qu'elle compte rendre ses activités carboneutres en 2022 grâce à des compensations carbone et qu'elle continuera ensuite de décarboner ses opérations.

IGM s'est jointe au Partnership for Carbon Accounting Financials dans le cadre de sa démarche pour mesurer et déclarer les émissions de gaz à effet de serre associées à ses prêts et investissements.

Pour lire sur les engagements d'IGM en matière de climat, on peut consulter la page www.igmfinancial.com/fr/responsabilite-d-entreprise.

Pour en savoir plus sur l'engagement d'IGM à l'égard d'un avenir durable, on peut lire diverses publications de la société (son Rapport sur le développement durable, sa réponse au sondage du Carbon Disclosure Project (CDP), ses rapports au Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques et ses rapports annuels sur la transparence liés aux Principes pour l'investissement responsable (PRI Transparency Reports) à l'adresse www.igmfinancial.com/fr/responsabilite-d-entreprise/publications.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 271 milliards de dollars au 31 octobre 2021. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation.

