WINNIPEG, MB, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM » ou la « Société ») (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de 2025.

FAITS SAILLANTS D'IGM

Le bénéfice net ajusté 1 a atteint un sommet sans précédent de 301,2 millions de dollars , comparativement à 244,1 millions au troisième trimestre de 2024, soit une hausse de 23,4 %. Le bénéfice ajusté par action 1 a ainsi atteint un nouveau sommet de 1,27 dollar, comparativement à 1,03 dollar au troisième trimestre de 2024.

Le bénéfice net a atteint un niveau record pour le troisième trimestre, s'établissant à 298,1 millions de dollars, en hausse de 24,6 % par rapport à 239,2 millions au troisième trimestre de 2024. Le bénéfice par action s'est établi à 1,26 dollar, un nouveau sommet pour le troisième trimestre, comparativement à 1,01 dollar au troisième trimestre de 2024.

L'actif géré et l'actif sous services-conseils ont atteint un sommet pour s'établir à 302,6 milliards de dollars, en hausse de 14,2 % par rapport au troisième trimestre de 2024 et en hausse de 6,6 % par rapport au trimestre précédent.

L'actif géré et l'actif sous services-conseils d'IGM, y compris les investissements stratégiques, ont atteint un sommet sans précédent de 562,4 milliards de dollars, comparativement à 461,6 milliards au 30 septembre 2024 et à 521,1 milliards au 30 juin 2025.

Les entrées nettes se sont établies à 2,4 milliards de dollars, comparativement à des sorties nettes de 272 millions au troisième trimestre de 2024.

La juste valeur de l'investissement d'IGM dans Wealthsimple Financial Corp. a augmenté de 680 millions de dollars (2,87 dollars par action d'IGM) au cours du trimestre, pour atteindre 2,2 milliards.

La juste valeur de l'investissement d'IGM dans Rockefeller Capital Management a augmenté de 750 millions de dollars (3,18 dollars par action d'IGM) au cours du trimestre, pour atteindre 1,58 milliard2. IGM utilise la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser sa participation dans Rockefeller, et la valeur comptable de celle-ci s'établissait à 872 millions de dollars au 30 septembre 2025.

« Nous avons affiché un bénéfice net ajusté sans précédent de 301,2 millions de dollars, grâce à l'excellente performance de nos principales sociétés en exploitation, IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Ce résultat a été favorisé par les niveaux historiques de l'actif de la clientèle et par les solides ventes nettes de 2,4 milliards de dollars réalisées au cours de la période, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. Par ailleurs, la juste valeur de nos participations dans Wealthsimple et dans Rockefeller a respectivement augmenté de 680 millions de dollars et de 750 millions, ce qui témoigne du potentiel de croissance à long terme de notre portefeuille de sociétés. »



Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

2025 2024 Variation

2025 2024 Variation Mesures financières conformes aux normes IFRS

























Bénéfice net (en millions) 298,1 $ 239,2 $ 24,6 %

778,6 $ 678,8 $ 14,7 % Bénéfice par action 1,26 $ 1,01 $ 24,8 %

3,28 $ 2,86 $ 14,7 %



























Mesures financières non conformes aux normes IFRS

























Bénéfice net ajusté1 (en millions) 301,2 $ 244,1 $ 23,4 %

791,7 $ 689,0 $ 14,9 % Bénéfice ajusté par action1 1,27 $ 1,03 $ 23,3 %

3,33 $ 2,90 $ 14,8 %



























Actif géré et actif sous services-conseils (en milliards)

























Actif géré et actif sous services-conseils 302,6 $ 264,9 $ 14,2 %

302,6 $ 264,9 $ 14,2 % Actif géré et actif sous services-conseils, y compris

les investissements stratégiques 562,4 $ 461,6 $ 21,8 %

562,4 $ 461,6 $ 21,8 %

GESTION DE PATRIMOINE

Ce secteur reflète les activités de son entreprise principale et les investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la prestation de services de planification financière et de services connexes. Il comprend les activités d' IG Gestion de patrimoine et les investissements de la Société dans Rockefeller Capital Management (« Rockefeller ») et dans Wealthsimple Financial Corp. (« Wealthsimple »).

Au troisième trimestre de 2025, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 158,2 millions de dollars, soit une hausse de 26,7 % par rapport au troisième trimestre de 2024, et représentait 52,5 % du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.

Au 30 septembre 2025, l'actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques, s'établissait à 235,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,5 % par rapport à 216,8 milliards au 30 juin 2025 et une augmentation de 22,6 % par rapport à 191,8 milliards au 30 septembre 2024.

IG Gestion de patrimoine

Au 30 septembre 2025, l'actif sous services-conseils avait atteint un sommet de 155,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à 146,7 milliards au 30 juin 2025 et une augmentation de 14,3 % par rapport à 136,4 milliards au 30 septembre 2024.

Les entrées nettes de la clientèle se sont élevées à 426 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à des entrées nettes de la clientèle de 330 millions pour le troisième trimestre de 2024.

Les entrées brutes de la clientèle ont atteint un sommet pour le troisième trimestre en s'établissant à 3,8 milliards de dollars, ce qui constitue une augmentation de 10,2 % par rapport à 2024.

Wealthsimple

La juste valeur de l'investissement de la Société dans Wealthsimple s'élevait à 2,2 milliards de dollars au 30 septembre 2025, comparativement à 1,5 milliard au 30 juin 2025, en raison principalement de l'augmentation de 46 % de la juste valeur. Cette augmentation de la juste valeur reflète une transaction à laquelle plusieurs tierces parties ont pris part et qui s'est conclue le 31 octobre 2025, la hausse des évaluations de sociétés ouvertes analogues, ainsi que la performance des activités de Wealthsimple et ses attentes en matière de produits. Cet investissement dans Wealthsimple est classé à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et les variations de la juste valeur ne sont pas comptabilisées en résultat net.

IGM demeure le principal actionnaire de Wealthsimple et détient son investissement principalement par l'intermédiaire d'une société en commandite contrôlée par Power Corporation.

Rockefeller

La Société utilise la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser sa participation dans Rockefeller, et la valeur comptable de celle-ci s'établissait à 872 millions de dollars au 30 septembre 2025.

La juste valeur de l'investissement de la Société dans Rockefeller s'élevait à 1,58 milliard de dollars au 30 septembre 2025, comparativement à son investissement initial de 835 millions2. L'augmentation de la juste valeur est liée à une transaction avec une tierce partie qui devrait se conclure au quatrième trimestre et dans le cadre de laquelle IGM vendra une part de sa participation dans Rockefeller.

IGM demeurera le deuxième actionnaire en importance de Rockefeller.

GESTION D'ACTIFS

Ce secteur reflète les activités de son entreprise principale et les investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la prestation de services de gestion de placements. Il comprend les activités de Placements Mackenzie et les investissements de la Société dans China Asset Management Co., Ltd. (« ChinaAMC ») et Northleaf Capital Group Ltd. (« Northleaf »).

Au troisième trimestre de 2025, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 110,6 millions de dollars, en hausse de 21,1 % par rapport au troisième trimestre de 2024, et représentait 36,7 % du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.

Au 30 septembre 2025, l'actif géré, y compris les investissements stratégiques, s'établissait à 421,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,2 % par rapport à 393,4 milliards au 30 juin 2025 et une augmentation de 18,9 % par rapport à 354,7 milliards au 30 septembre 2024.

Placements Mackenzie

Le total de l'actif géré a atteint un sommet de 239,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,6 % par rapport à 224,6 milliards au 30 juin 2025 et une augmentation de 12,9 % par rapport à 212,1 milliards au 30 septembre 2024. L'actif géré des tiers s'élevait à 146,7 milliards de dollars au 30 septembre 2025, soit une hausse de 6,9 % par rapport au 30 juin 2025 et une hausse de 14,2 % par rapport au 30 septembre 2024.

Le total des ventes nettes s'est établi à 2,0 milliards de dollars3, comparativement à des rachats nets de 602 millions au troisième trimestre de 2024. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 407 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 296 millions au troisième trimestre de 2024.

Les ventes brutes de fonds communs de placement se sont établies à 2,3 milliards de dollars, en hausse de 26,5 % par rapport au troisième trimestre de 2024.

FNB - Au 30 septembre 2025, l'actif géré des FNB totalisait 21,0 milliards de dollars, en hausse par rapport à 18,7 milliards au 30 juin 2025 et à 14,9 milliards au 30 septembre 2024. Compte non tenu de l'investissement des produits gérés d'IGM dans les FNB, l'actif géré des FNB s'élevait à 9,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025, par rapport à 8,7 milliards au 30 juin 2025 et à 6,9 milliards au 30 septembre 2024.

ChinaAMC

La quote-part du résultat de ChinaAMC revenant à la Société s'est chiffrée à 46,1 millions de dollars pour le troisième trimestre, comparativement à 32,9 millions pour le troisième trimestre de 2024.

ACTIVITÉS INTERNES ET AUTRES

Ce secteur représente les investissements dans Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») et Portage Ventures LP. Le capital non attribué est aussi compris dans ce secteur.

Lifeco - La quote-part du résultat de Lifeco revenant à la Société s'est établie à 26,4 millions de dollars4 pour le troisième trimestre, comparativement à 20,4 millions pour le troisième trimestre de 2024. La quote‑part du bénéfice fondamental de Lifeco revenant à la Société s'est établie à 29,5 millions de dollars, comparativement à 25,3 millions pour le troisième trimestre de 2024.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 56,25 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société qui sera versé le 30 janvier 2026 aux actionnaires inscrits au 30 décembre 2025.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Une mesure financière non conforme aux normes IFRS - se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » du présent communiqué. Le bénéfice net ajusté exclut les autres éléments.

Les autres éléments pour l'exercice 2025 comprenaient les éléments suivants :

Les autres éléments liés à Lifeco de (3,1) millions de dollars comptabilisés pour le troisième trimestre et de (13,1) millions pour la période de neuf mois close le 30 septembre, ce qui reflète la quote-part de la Société des éléments que Lifeco exclut de son bénéfice fondamental (les autres éléments liés à Lifeco). Le bénéfice fondamental est une autre mesure utilisée par Lifeco pour comprendre la performance sous‑jacente des activités par rapport au bénéfice net selon les normes IFRS.

Les autres éléments pour l'exercice 2024 comprenaient les éléments suivants :

Les autres éléments liés à Lifeco de (4,9) million de dollars comptabilisés au troisième trimestre et de (6,9) millions pour la période de neuf mois close le 30 septembre.

La quote-part revenant à la Société des coûts de refinancement de la dette exceptionnels de Rockefeller d'un montant de 3,3 millions de dollars, comptabilisés au deuxième trimestre et qui représentent le remboursement anticipé de l'une des facilités de financement de Rockefeller. 2. La valeur actuelle de la participation d'IGM a été convertie selon un taux de change de 1,40 $ CA pour 1 $ US, tandis que la valeur de l'investissement initial d'IGM a été convertie selon un taux de change de 1,34 $ CA pour 1 $ US. 3. Au cours du troisième trimestre de 2025, Mackenzie a remporté des mandats de 1,7 milliard de dollars auprès d'investisseurs institutionnels. 4. La Société comptabilise sa quote-part du résultat de Lifeco en fonction du bénéfice réel.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM Inc. (la « Société financière IGM », « IGM » ou « la Société ») et, s'il y a lieu, de ses filiales et de ses investissements stratégiques. Les déclarations prospectives sont fournies afin de vous aider à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs, y compris les visées et priorités environnementales, sociales et stratégiques, pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et à la réputation, des risques environnementaux et sociaux, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, l'incidence des relations commerciales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID-19), de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales, ainsi que par ses investissements stratégiques pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Prière de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Nous vous prions également d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedarplus.ca .

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Ce rapport contient des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des ratios non conformes aux normes IFRS qui n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS ») et, par conséquent, ils pourraient ne pas être directement comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures et ces ratios sont utilisés afin de donner à la direction, aux investisseurs et aux analystes de placement des mesures additionnelles pour évaluer le rendement.

Les mesures financières non conformes aux normes IFRS comprennent, sans s'y limiter, le « bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires », le « bénéfice net ajusté », le « bénéfice ajusté avant impôt sur le résultat », le « bénéfice ajusté avant intérêts et impôt » (le « BAII ajusté »), le « bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements avant les commissions de vente » (le « BAIIA avant les commissions de vente ») et le « bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements après les commissions de vente » (le « BAIIA après les commissions de vente »). Ces mesures ne tiennent pas compte des autres éléments qui sont non récurrents ou qui pourraient rendre moins significative la comparaison des résultats d'exploitation d'une période à l'autre. Avec prise d'effet au premier trimestre de 2024, ces mesures excluent également la quote-part revenant à la Société des éléments que Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») exclut de son bénéfice net comptabilisé selon les normes IFRS aux fins du calcul du bénéfice fondamental de Lifeco. Le bénéfice fondamental est une autre mesure utilisée par Lifeco pour comprendre la performance sous-jacente des activités par rapport au bénéfice net selon les normes IFRS. Pour obtenir l'information financière sur Lifeco, il y a lieu de consulter les documents qui ont été déposés sur www.sedarplus.ca. Les chiffres des périodes correspondantes ont été retraités afin de refléter ce changement. Le BAIIA avant les commissions de vente exclut toutes les commissions de vente. Le BAIIA après les commissions de vente comprend toutes les commissions de vente et met en évidence l'ensemble des flux de trésorerie.

Les ratios non conformes aux normes IFRS comprennent ce qui suit :

Ratio Numérateur Dénominateur Bénéfice ajusté par action (BPA ajusté) Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation, après dilution Rendement (rendement ajusté) des capitaux propres Bénéfice net (bénéfice net ajusté) attribuable aux actionnaires ordinaires Capitaux propres moyens Rendement des capitaux propres (rendement ajusté des capitaux propres), compte non tenu de l'incidence des investissements à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global Bénéfice net (bénéfice net ajusté) attribuable aux actionnaires ordinaires Capitaux propres moyens, compte non tenu de l'incidence des investissements à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt

Se reporter aux rapprochements pertinents des mesures financières non conformes aux normes IFRS, y compris les composantes des ratios non conformes aux normes IFRS, et des résultats présentés conformément aux normes IFRS dans le rapport de gestion le plus récent de la Société financière IGM Inc.

Ce rapport contient également d'autres mesures financières, notamment :

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de la présentation de la Société financière IGM. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services‑conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur supplémentaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

L'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques , représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris la quote-part de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils des investissements stratégiques revenant à la Société compte tenu de sa participation dans les investissements stratégiques. Les investissements stratégiques qui en font partie sont ceux dont les activités ont surtout trait à la gestion d'actifs et à la gestion de patrimoine et comprennent ChinaAMC, Northleaf, Rockefeller et Wealthsimple. Les actifs de la clientèle de Rockefeller comprennent l'actif géré et l'actif sous services-conseils, ainsi que les actifs détenus à des fins de placement et ne nécessitant que des services administratifs.

WEBÉMISSION ET TÉLÉCONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

La webémission et la téléconférence de la Société financière IGM Inc. au sujet des résultats du troisième trimestre de 2025 auront lieu le vendredi 7 novembre 2025 à 8 h (HE). La webémission et la téléconférence sont accessibles respectivement à partir du site igmfinancial.com/fr. Il est également possible de vous inscrire pour réserver la plage horaire en utilisant votre numéro de téléphone, votre NIP et le lien vers la webémission. Vous pouvez également composer le 1 833 752-3519.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société les plus récents peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au igmfinancial.com/fr.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 307 milliards de dollars au 31 octobre 2025. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr .

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.



















































États consolidés du résultat net

































(non audité) Trimestres clos les 30 septembre

Périodes de neuf mois closes les 30 septembre

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2025

2024

2025

2024



















Produits















Gestion de patrimoine 696 756 $ 616 037 $ 1 985 696 $ 1 788 648 $ Gestion d'actifs 270 686

253 333

782 434

741 045

Charge de rémunération des courtiers (86 192)

(82 778)

(253 593)

(243 942)

Gestion d'actifs - produits nets 184 494

170 555

528 841

497 103

Produits tirés des placements nets et autres produits 13 390

10 106

32 787

35 703

Quote-part du résultat des entreprises associées 77 240

56 455

193 075

159 670



971 880

853 153

2 740 399

2 481 124



















Charges















Services-conseils et croissance des affaires 309 139

278 250

915 190

822 404

Activités et services de soutien 221 106

211 405

650 733

621 196

Comptes gérés à titre de sous-conseiller 23 821

19 978

67 229

56 882

Charges d'intérêts 32 399

32 438

96 633

96 916



586 465

542 071

1 729 785

1 597 398

Bénéfice avant impôt sur le résultat 385 415

311 082

1 010 614

883 726

Impôt sur le résultat 87 027

71 229

228 205

201 816

Bénéfice net 298 388

239 853

782 409

681 910

Participation ne donnant pas le contrôle (299)

(672)

(3 834)

(3 157)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 298 089 $ 239 181 $ 778 575 $ 678 753 $

















Bénéfice par action (en $)















Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires















- De base 1,26 $ 1,01 $ 3,29 $ 2,86 $ - Dilué 1,26 $ 1,01 $ 3,28 $ 2,86 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.



































































































Faits saillants financiers



































Pour les trimestres clos les 30 septembre

Aux 30 septembre et pour les périodes de neuf mois

closes à ces dates

(non audité)

2025

2024

Variation

2025

2024

Variation



































Bénéfice net attribuable aux

























actionnaires ordinaires (en M$)

























Bénéfice net

298,1 $ 239,2 $ 24,6 % 778,6 $ 678,8 $ 14,7 % Bénéfice net ajusté1

301,2

244,1

23,4

791,7

689,0

14,9



































Bénéfice dilué par action

























Bénéfice net

1,26

1,01

24,8

3,28

2,86

14,7

Bénéfice net ajusté1

1,27

1,03

23,3

3,33

2,90

14,8



































Rendement des capitaux propres

























Bénéfice net













12,7 % 12,9 %





Bénéfice net ajusté1













12,9 % 13,1 %







































Dividendes par action

0,5625

0,5625

-

1,6875

1,6875

-







































































































Actif géré et actif sous services-conseils consolidés 2 (en M$)









302 612 $ 264 914 $ 14,2 % Actif géré consolidé 2













284 706

249 294

14,2

Gestion de patrimoine (IG Gestion de patrimoine)





















Actif géré3













137 978

120 788





Autres éléments de l'actif sous services-conseils









17 906

15 620





Actif sous services-conseils













155 884

136 408

14,3

Gestion d'actifs (Placements Mackenzie)

























Fonds d'investissement













75 677

67 819





Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels









14 683

8 079





Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie









56 368

52 608





Total compte non tenu des comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine 146 728

128 506





Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine

92 759

83 584





Total de l'actif géré













239 487

212 090

12,9



































Actif géré et actif sous services-conseils consolidés, y compris les investissements stratégiques

562 408

461 584

21,8

Actif géré et actif sous services-conseils consolidés









302 612

264 914





Investissements stratégiques4













259 796

196 670









































































Flux nets

















Gestion





(en M$)















Gestion de patrimoine3

d'actifs5

Total2

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025

























Ventes nettes de fonds d'investissement













533 $ 407 $ 940 $ Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





-

1 552

1 552

Ventes nettes des produits d'IGM













533

1 959

2 492

Autres flux nets des courtiers













(107)

-

(107)

Total des flux nets













426

1 959

2 385



































Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025





















Ventes nettes de fonds d'investissement













1 966 $ 509 $ 2 475 $ Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





-

4 756

4 756

Ventes nettes des produits d'IGM













1 966

5 265

7 231

Autres flux nets des courtiers













(597)

-

(597)

Total des flux nets













1 369

5 265

6 634



1. Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Le bénéfice net ajusté de 2025 exclut les autres éléments liés à Lifeco de (3,1) M$ comptabilisés pour le troisième trimestre et de (13,1) M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre.

Le bénéfice net ajusté de 2024 exclut les éléments suivants :

Les autres éléments liés à Lifeco de (4,9) M$ comptabilisés au troisième trimestre et de (6,9) M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre.

La quote-part revenant à la Société des coûts de refinancement de la dette exceptionnels de Rockefeller d'un montant de 3,3 M$, comptabilisés au

deuxième trimestre. 2. Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d'un secteur. 3. Comprennent les comptes à gestion distincte. 4. La quote-part de l'actif géré des investissements stratégiques comprend 27,8 % (2024 - 27,8 %) de l'actif géré de ChinaAMC, 56 % (2024 - 56 %) de l'actif géré

de Northleaf, 20,5 % (2024 - 20,5 %) des actifs de la clientèle de Rockefeller et 26,0 % (2024 - 27,3 %) de l'actif sous services-conseils de Wealthsimple. 5. Les flux du secteur Gestion d'actifs excluent les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine.

SOURCE IGM Financial Inc.

