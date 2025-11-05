WINNIPEG, MB, le 5 nov. 2025 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui que le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils avait atteint un niveau record de 307,1 milliards de dollars au 31 octobre 2025, soit une hausse de 16,0 % par rapport à 264,8 milliards au 31 octobre 2024. Le total des entrées nettes consolidées s'est établi à 1,1 milliard de dollars pour octobre 2025.

FAITS SAILLANTS D'OCTOBRE

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils ont atteint un nouveau sommet de 307,1 milliards de dollars, en hausse par rapport à 302,6 milliards au mois dernier. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à un niveau record de 1,4 milliard de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 36 millions en octobre 2024. Le total des entrées nettes s'est établi à 1,1 milliard de dollars, en hausse par rapport à des entrées nettes de 197 millions en octobre 2024.

IG Gestion de patrimoine - L'actif sous services-conseils a atteint un sommet sans précédent de 158,0 milliards de dollars, en hausse par rapport à 155,9 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 276 millions de dollars, en hausse par rapport à des entrées nettes de 144 millions en octobre 2024. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 177 millions de dollars, inchangées par rapport à des ventes nettes de 177 millions en octobre 2024. Les ventes brutes et les entrées brutes ont respectivement atteint un nouveau record de 1,6 milliard de dollars et de 1,5 milliard, soit les meilleurs résultats jamais enregistrés pour le mois d'octobre.

Placements Mackenzie - L'actif géré s'est établi à un niveau record de 242,7 milliards de dollars, par rapport à 239,5 milliards au mois dernier. Le total des ventes nettes s'est établi à 827 millions de dollars, en hausse comparativement à des ventes nettes de 53 millions en octobre 2024. Les ventes nettes de fonds d'investissement ont atteint un sommet de 1,2 milliard de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 141 millions en octobre 2024. Si l'on exclut le montant de 950 millions de dollars qui a été réaffecté aux FNB de Mackenzie par un client institutionnel, les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 234 millions.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.



Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de patrimoine

Placements

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 31 octobre 2025













Flux nets













Ventes nettes de fonds communs de placement 177,0



(116,5)

60,5

Créations nettes de parts de FNB





1 300,63

1 300,6

Ventes nettes de fonds d'investissement 177,0



1 184,1

1 361,1

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





(357,3)1,4

(357,3)

Ventes nettes au titre de l'actif géré 177,0



826,8

1 003,8

Autres flux nets 99,1







99,1

















Flux nets 276,1



826,8

1 102,9

















Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs de placement 1 559,7



974,5

2 534,2

Entrées brutes des courtiers 1 543,1







1 543,1



Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Octobre

2025 Septembre

2025 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine











IG Gestion de patrimoine











Actif géré 139 798

137 978

1,3 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 18 196

17 906

1,6 % Actif sous services-conseils 157 994

155 884

1,4 %













Gestion d'actifs











Placements Mackenzie











Fonds communs de placement 66 138

65 766

0,6 % FNB 11 148

9 911

12,5 % Fonds d'investissement 77 286

75 677

2,1 %













Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 14 713

14 683

0,2 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 57 091

56 368

1,3 % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 71 804

71 051

1,1 %













Total de l'actif géré des tiers 149 090

146 728

1,6 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 93 578

92 759

0,9 % Total 242 668

239 487

1,3 %













FNB distribués à des tiers 11 148

9 911

12,5 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 11 416

11 044

3,4 % Total des FNB 22 564

20 955

7,7 %













Total











Actif géré 288 888

284 706

1,5 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 18 196

17 906

1,6 % Actif géré et actif sous services-conseils 307 084

302 612

1,5 %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2025 Gestion de patrimoine

IG Gestion de patrimoine

Actif géré 139 020 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 18 017 Actif sous services-conseils2 157 037



Gestion d'actifs

Placements Mackenzie

Fonds communs de placement 66 137 FNB 10 671 Fonds d'investissement 76 808



Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 14 698 Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 56 730 Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 71 428



Total de l'actif géré des tiers 148 236 Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 93 184 Total 241 420



FNB distribués à des tiers 10 671 FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 11 231 Total des FNB 21 902



Total

Actif géré 287 256 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 18 017 Actif géré et actif sous services-conseils 305 272

1. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. 2. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine est présenté selon une moyenne quotidienne. À titre indicatif, la moyenne trimestrielle simple fondée sur les valeurs de fin de mois est de 156 939 millions de dollars. 3. Au cours du mois d'octobre 2025, un client institutionnel a apporté des changements de composition de portefeuille dans son offre de produits qui ont donné lieu à la réaffectation d'un montant de 950 millions de dollars aux FNB de Mackenzie. 4. Au cours du mois d'octobre 2025, à la suite d'une décision concernant la répartition générale de l'actif, un client institutionnel a réattribué des responsabilités de sous‑conseiller visant un montant total de 345 millions de dollars qui étaient assumées par Mackenzie dans le cadre d'un mandat de services-conseils. Mackenzie continue d'agir à titre de sous-conseiller dans le cadre de ce mandat.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation. L'actif géré, l'actif sous services-conseils, les ventes, les rachats et les flux nets d'Investment Planning Counsel (IPC) ont été exclus de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils et présentés à titre d'activités abandonnées.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IG Gestion de patrimoine. IG Gestion de patrimoine est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 307 milliards de dollars au 31 octobre 2025. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647 828-2553, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204 777-4888, [email protected]