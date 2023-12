WINNIPEG, MB, le 5 déc. 2023 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM ») (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires au titre du total des sorties nettes consolidées, qui s'établissaient à 290 millions de dollars en novembre 2023, tel qu'il est indiqué au Tableau 1. Le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils s'élevait à 234,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, comparativement à 250,3 milliards au 31 octobre 2023 et à 256,7 milliards au 30 novembre 2022. En raison de la clôture de la vente de la totalité d'Investment Planning Counsel, le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils a été réduit de 27,3 milliards de dollars au 30 novembre 2023. Le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, excluant Investment Planning Counsel, a augmenté de 4,7 % ou 10,5 milliards de dollars au 30 novembre 2023. Les montants concernant l'actif géré et l'actif sous services-conseils sont indiqués au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS DE NOVEMBRE

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont établis à 234,9 milliards de dollars, soit une baisse de 6,1 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s'est établi à 290 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 294 millions en novembre 2022. Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 635 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 623 millions en novembre 20221.

IG Gestion de patrimoine - L'actif sous services-conseils s'est établi à 118,5 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 4,5 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s'est établi à 83 millions de dollars, comparativement à des entrées nettes de 123 millions en novembre 2022.

Mackenzie - L'actif géré s'est établi à 191,6 milliards de dollars, soit une hausse de 4,5 % par rapport au mois dernier. Le total des rachats nets s'est établi à 312 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 391 millions en novembre 2022. Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 220 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 332 millions en novembre 2022.

Activités abandonnées - Le 3 avril 2023, la Société financière IGM a annoncé la vente de la totalité des actions ordinaires d'Investment Planning Counsel Inc. pour une contrepartie en trésorerie de 575 millions de dollars. La transaction a été conclue le 30 novembre 2023.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs (en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de patrimoine Investment

Planning

Counsel Total

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 30 novembre 2023











Flux nets

























Ventes nettes de fonds communs de placement (413,0) (2,1) (415,1)

(298,6) (713,7) Créations nettes de parts de FNB - - -

78,62 78,6 Ventes nettes de fonds d'investissement (413,0) (2,1) (415,1)

(220,0) (635,1) Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels - - -

(91,8)3 (91,8) Ventes nettes au titre de l'actif géré (413,0) (2,1) (415,1)

(311,8) (726,9)













Ventes nettes de fonds d'investissement de Mackenzie

(7,8) (7,8)4



















Ventes nettes des produits d'IGM (413,0) (9,9) (422,9)



















Autres flux nets 330,3 107,0 437,4



437,4













Flux nets (82,7) 97,1 14,5

(311,8) (289,5)4













Flux bruts











Ventes brutes de fonds communs de placement 911,0 99,8 1,010,8

624,4 1,635,2 Entrées brutes des courtiers 1 088,9 512,3 1 601,2



1 601,2

Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Novembre

2023 Octobre

2023 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine









IG Gestion de patrimoine









Actif géré 105 334 100 783

4,5 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 13 198 12 686

4,0 % Actif sous services-conseils 118 532 113 469

4,5 % Investment Planning Counsel5









Actif géré - 4 819

s.o.

Autres éléments de l'actif sous services-conseils - 25 411

s.o.

Actif sous services-conseils - 30 230

s.o.

Total









Actif géré 105 334 105 602

(0,3) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 13 198 38 089

(65,4) % Actif sous services-conseils 118 532 143 691

(17,5) %











Gestion d'actifs









Mackenzie









Fonds communs de placement 55 296 52 722

4,9 % FNB 5 288 4 944

7,0 % Fonds d'investissement 60 584 57 666

5,1 %











Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 7 401 7 080

4,5 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie5 48 419 44 999

7,6 % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 55 820 52 079

7,2 %











Total de l'actif géré des tiers 116 404 109 745

6,1 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine5 75 173 73 562

2,2 % Total 191 577 183 307

4,5 %











FNB distribués à des tiers 5 288 4 944

7,0 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 7 251 7 259

(0,1) % Total des FNB 12 539 12 203

2,8 %











Total









Actif géré 221 738 215 347

3,0 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 13 198 34 972

(62,3) % Actif géré et actif sous services-conseils5 234 936 250 319

(6,1) %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2023 Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 102 870

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 12 632

Actif sous services-conseils 115 502

Investment Planning Counsel



Actif géré 4 901

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 25 727

Actif sous services-conseils 30 628

Total



Actif géré 107 771

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 38 351

Actif sous services-conseils 146 122







Gestion d'actifs



Mackenzie



Fonds communs de placement 54 017

FNB 5 039

Fonds d'investissement 59 056







Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 7 195

Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 46 038

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 53 233







Total de l'actif géré des tiers 112 289

Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 74 752

Total 187 041







FNB distribués à des tiers 5 039

FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 7 304

Total des FNB 12 343







Total



Actif géré 220 060

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 35 188

Actif géré et actif sous services-conseils6 255 248







1. Comprend les flux liés à Investment Planning Counsel pour novembre 2023. 2.. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de 398,9 millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les flux dans les fonds d'investissement s'élevant à 1,5 million provenant du secteur IG Gestion de patrimoine. 3.. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. 4.. Des flux nets dans les fonds d'investissement de Mackenzie s'élevant à (7,8) millions de dollars provenant d'Investment Planning Counsel ont été éliminés à la consolidation. 5.. Dans le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils :

i) La diminution de 27,3 milliards de dollars de l'actif au 30 novembre 2023 reflète la cession de la totalité des actions ordinaires d'Investment Planning Counsel. Mackenzie continue de gérer une tranche de 1,2 milliard de dollars de l'actif d'Investment Planning Counsel, actuellement présentée au titre des « Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie », alors qu'elle était auparavant présentée au titre des « Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine ».

ii) Au 31 octobre 2023, un montant de 3,1 milliards de dollars au titre des fonds d'investissement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Investment Planning Counsel est éliminé à la consolidation. 6. Dans le total de l'actif géré moyen et de l'actif sous services-conseils moyen, un montant de 3,2 milliards de dollars au titre des fonds communs de placement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Investment Planning Counsel est éliminé à la consolidation.

Glossaire

Les « ventes brutes/ventes nettes de fonds communs de placement » et l'« actif géré des fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes des courtiers » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

L'« actif sous services-conseils » représente tous les produits d'épargne détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens. Ce secteur comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel. Ces sociétés sont des organisations de distribution au détail qui offrent des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La plus grande partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

Les « activités abandonnées » reflètent les activités d'Investment Planning Counsel. Le 3 avril 2023, la Société financière IGM a annoncé la vente de la totalité des actions ordinaires d'Investment Planning Counsel Inc. pour une contrepartie en trésorerie de 575 millions de dollars. La transaction devrait être conclue d'ici la fin de 2023, sous réserve des approbations réglementaires.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 235 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

