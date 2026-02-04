WINNIPEG, MB, le 4 févr. 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui un total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils record de 316,1 milliards de dollars au 31 janvier 2026, soit une hausse de 13,7 % par rapport à 278,1 milliards au 31 janvier 2025. Le total des entrées nettes consolidées s'est établi à un niveau record de 3,7 milliards de dollars2 pour janvier 2026.

FAITS SAILLANTS DE JANVIER

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont chiffrés à 316,1 milliards de dollars, comparativement à 310,1 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 3,7 milliards de dollars2, en hausse par rapport à des sorties nettes de 51 millions en janvier 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 980 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 338 millions en janvier 2025.

IG Gestion de patrimoine (IGWM) - L'actif sous services-conseils s'est chiffré à 163,8 milliards de dollars, comparativement à 158,9 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes a atteint 3,4 milliards de dollars2, en hausse par rapport à des entrées nettes de 113 millions en janvier 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 705 millions de dollars, par rapport à des ventes nettes de 404 millions en janvier 2025. Les entrées brutes se sont établies à 4,9 milliards de dollars et les ventes brutes à 2,3 milliards pour le mois.

Placements Mackenzie - L'actif géré a atteint 246,7 milliards de dollars, comparativement à 244,0 milliards au mois dernier. Le total des ventes nettes s'est établi à 273 millions de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 164 millions en janvier 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont élevées à 276 millions de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 66 millions en janvier 2025.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.



Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de

patrimoine

Placements

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 31 janvier 2026













Flux nets













Ventes nettes de fonds communs de placement 704,5



(203,0)

501,5

Créations nettes de parts de FNB





478,7

478,7

Ventes nettes de fonds d'investissement 704,5



275,7

980,2

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





(2,4)1

(2,4)

Ventes nettes au titre de l'actif géré 704,5



273,3

977,8

Autres flux nets 2 687,92







2 687,9



3 392,4



273,3

3 655,7

Flux nets





























Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs de placement 2 309,0



1 352,3

3 661,3

Entrées brutes des courtiers 4 855,7







4 855,7



Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Janvier

2026 Décembre

2025 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine











IG Gestion de patrimoine











Actif géré 140 936

138 748

1,6 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 905

20 193

13,4 % Actif sous services-conseils2 163 841

158 941

3,1 %













Gestion d'actifs











Placements Mackenzie











Fonds communs de placement 66 297

65 671

1,0 % FNB 13 052

12 462

4,7 % Fonds d'investissement 79 349

78 133

1,6 %













Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 15 033

14 491

3,7 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 57 908

58 525

(1,1) % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 72 941

73 016

(0,1) %













Total de l'actif géré des tiers 152 290

151 149

0,8 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 94 388

92 837

1,7 % Total 246 678

243 986

1,1 %













FNB distribués à des tiers 13 052

12 462

4,7 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 11 964

11 672

2,5 % Total des FNB 25 016

24 134

3,7 %













Total











Actif géré 293 226

289 897

1,1 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 905

20 193

13,4 % Actif géré et actif sous services-conseils 316 131

310 090

1,9 %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2026 Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 141 571

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 21 244

Actif sous services-conseils3 162 815







Gestion d'actifs



Placements Mackenzie



Fonds communs de placement 66 892

FNB 12 995

Fonds d'investissement 79 887







Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 14 762

Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 58 218

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 72 980







Total de l'actif géré des tiers 152 867

Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 93 916

Total 246 783







FNB distribués à des tiers 12 995

FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 11 872

Total des FNB 24 867







Total



Actif géré 294 438

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 21 244

Actif géré et actif sous services-conseils 315 682



Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. Un montant de 3 290 millions de dollars des flux nets se rapporte aux flux de clients institutionnels d'IG Gestion de patrimoine. Un montant de 3 088 millions de dollars de l'actif sous services-conseils à la clôture se rapporte aux actifs de clients institutionnels, dont une tranche de 2 843 millions sont sans honoraires. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine est présenté selon une moyenne quotidienne. À titre indicatif, la moyenne trimestrielle simple fondée sur les valeurs de fin de mois est de 161 391 millions de dollars.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IGWM. IGWM est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 316 milliards de dollars au 31 janvier 2026. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647 828-2553, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204 777-4888, [email protected]