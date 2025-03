WINNIPEG, MB, le 5 mars 2025 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats au titre du total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, qui s'élevait à 278,2 milliards de dollars au 28 février 2025, soit une hausse de 12,4 % par rapport à 247,5 milliards au 28 février 2024. Le total des entrées nettes consolidées s'établissait à 924 millions de dollars en février 2025.

FAITS SAILLANTS DE FÉVRIER

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils ont atteint un sommet de 278,2 milliards de dollars par rapport à 278,1 milliards au mois dernier. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 521 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 164 millions en février 2024. Le total des entrées nettes s'est établi à 924 millions de dollars, en hausse par rapport à des entrées nettes de 343 millions en février 2024.

IG Gestion de patrimoine - L'actif sous services-conseils s'est établi à un niveau record de 144,6 milliards de dollars, par rapport à 144,4 milliards au mois dernier. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 525 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 160 millions en février 2024. Le total des entrées nettes s'est établi à 398 millions de dollars, en hausse par rapport à des entrées nettes de 361 millions en février 2024.

Placements Mackenzie - L'actif géré s'est établi à un niveau record de 220,2 milliards de dollars, par rapport à 219,5 milliards au mois dernier. Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 5 millions de dollars, comparativement à des ventes nettes de 4 millions en février 2024. Le total des ventes nettes s'est établi à 526 millions de dollars3, par rapport à des rachats nets de 18 millions en février 2024.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.



Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de patrimoine

Placements Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 28 février 2025













Flux nets













Ventes nettes de fonds communs de placement 525,4



(138,1)

387,3

Créations nettes de parts de FNB





133,5

133,5

Ventes nettes de fonds d'investissement 525,4



(4,6)1

520,8

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





530,22, 3

530,2

Ventes nettes au titre de l'actif géré 525,4



525,6

1 051,0

Autres flux nets (127,2)







(127,2)

















Flux nets 398,2



525,6

923,8

















Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs de placement 1 813,9



958,0

2 771,9

Entrées brutes des courtiers 1 510,6







1 510,6



Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Février

2025 Janvier

2025 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine











IG Gestion de patrimoine











Actif géré 127 546

127 138

0,3 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 077

17 250

(1,0) % Actif sous services-conseils 144 623

144 388

0,2 %













Gestion d'actifs











Placements Mackenzie











Fonds communs de placement 62 957

63 327

(0,6) % FNB 7 779

7 645

1,8 % Fonds d'investissement 70 736

70 972

(0,3) %













Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 9 039

8 543

5,8 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 53 791

54 163

(0,7) % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 62 830

62 706

0,2 %













Total de l'actif géré des tiers 133 566

133 678

(0,1) % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 86 641

85 842

0,9 % Total 220 207

219 520

0,3 %













FNB distribués à des tiers 7 779

7 645

1,8 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 8 953

8 696

3,0 % Total des FNB 16 732

16 341

2,4 %













Total











Actif géré 261 112

260 816

0,1 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 077

17 250

(1,0) % Actif géré et actif sous services-conseils 278 189

278 066

(0,0) %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2025 Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 125 582

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 132

Actif sous services-conseils 142 714







Gestion d'actifs



Placements Mackenzie



Fonds communs de placement 62 354

FNB 7 525

Fonds d'investissement 69 879







Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 8 652

Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 53 604

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 62 256







Total de l'actif géré des tiers 132 135

Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 85 282

Total 217 417







FNB distribués à des tiers 7 525

FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 8 588

Total des FNB 16 113







Total



Actif géré 257 717

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 132

Actif géré et actif sous services-conseils 274 849



1 Les ventes nettes de fonds d'investissement excluent les créations nettes de parts de FNB de 216 millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les ventes nettes de fonds d'investissement s'élevant à 68 millions provenant du secteur IG Gestion de patrimoine. 2 Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. 3 En février 2025, Mackenzie a remporté des mandats de 492 millions de dollars auprès de clients institutionnels.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation. L'actif géré, l'actif sous services-conseils, les ventes, les rachats et les flux nets d'Investment Planning Counsel (IPC) ont été exclus de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils et présentés à titre d'activités abandonnées.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IG Gestion de patrimoine. IG Gestion de patrimoine est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

Les « activités abandonnées » reflètent les activités d'Investment Planning Counsel. Le 3 avril 2023, la Société financière IGM a annoncé la vente de la totalité des actions ordinaires d'Investment Planning Counsel Inc. pour une contrepartie en trésorerie de 575 millions de dollars. La transaction a été conclue le 30 novembre 2023.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 278 milliards de dollars au 28 février 2025. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647 828-2553, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204 777-4888, [email protected]