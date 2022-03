WINNIPEG, MB, le 3 mars 2022 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires au titre du total des entrées nettes consolidées, qui s'établissaient à 1,3 milliard de dollars en février 2022, tel qu'il est indiqué au Tableau 1. Le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils s'élevait à 267,7 milliards de dollars au 28 février 2022, comparativement à 270,7 milliards au 31 janvier 2022 et à 243,5 milliards au 28 février 2021. Les montants concernant l'actif géré et l'actif sous services-conseils sont indiqués au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS DE FÉVRIER

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont établis à 267,7 milliards de dollars, soit une baisse de 1,1 % par rapport au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à un niveau record de 1,3 milliard de dollars, en hausse par rapport à 1,2 milliard en février 2021. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 1,0 milliard de dollars, ce qui représente une diminution par rapport à 1,1 milliard en février 2021.

IG Gestion de patrimoine - L'actif sous services-conseils s'est établi à 115,5 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 1,1 % par rapport au mois dernier. Les entrées nettes ont atteint un niveau record en s'établissant à 783 millions de dollars, ce qui représente une augmentation par rapport à des entrées nettes de 612 millions en février 2021.

Mackenzie - L'actif géré s'est établi à 203,2 milliards de dollars, en baisse de 1,1 % par rapport au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 409 millions de dollars, en baisse par rapport à des entrées nettes de 584 millions en février 2021. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 429 millions de dollars, ce qui représente une diminution par rapport aux ventes nettes de 788 millions enregistrées en février 2021. Les ventes nettes de fonds communs de placement destinés aux épargnants se sont établies à 312 millions de dollars, soit le deuxième résultat le plus élevé de l'histoire de la Société.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de patrimoine Investment Planning Counsel Total

Mackenzie2, 3 Société financière IGM Pour le mois clos le 28 février 2022











Flux nets

























Ventes nettes de fonds communs de placement 593,8 8,4 602,2

307,9 910,1 Créations nettes de parts de FNB - - -

121,41 121,4 Ventes nettes de fonds d'investissement 593,8 8,4 602,2

429,3 1 031,5 Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels - - -

(20,0) (20,0) Ventes nettes au titre de l'actif géré 593,8 8,4 602,2

409,3 1 011,5













Ventes nettes de fonds d'investissement de Mackenzie (3,1) 15,0 11,92



















Ventes nettes des produits d'IGM 590,7 23,4 614,1



















Autres flux nets des courtiers 192,0 62,3 254,4



254,4













Flux nets 782,7 85,7 868,5

409,3 1 265,93













Flux bruts











Ventes brutes de fonds communs de placement 1 450,0 78,5 1 528,5

1 041,7 2 570,2 Entrées brutes des courtiers 1 545,9 445,6 1 991,5



1 991,5















Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Février

2022 Janvier

2022 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine

















Actif géré 106 568 108 054 (1,4) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 8 980 8 788 2,2 % Actif sous services-conseils 115 548 116 842 (1,1) % IPC







Actif géré 5 264 5 366 (1,9) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 26 378 26 654 (1,0) % Actif sous services-conseils 31 642 32 020 (1,2) % Total







Actif géré 111 832 113 420 (1,4) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 35 347 35 431 (0,2) % Actif sous services-conseils 147 179 148 851 (1,1) %









Gestion d'actifs







Mackenzie







Fonds communs de placement 60 185 61 029 (1,4) % FNB 5 905 5 772 2,3 % Fonds d'investissement 66 090 66 801 (1,1) %









Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 7 444 7 604 (2,1) % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 51 382 51 892 (1,0) % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 58 826 59 496 (1,1) %









Total (excluant les comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine) 124 916 126 297 (1,1) % Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine 78 303 79 131 (1,0) % Total 203 219 205 428 (1,1) %









FNB distribués à des tiers 5 905 5 772 2,3 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 7 009 7 172 (2,3) % Total des FNB 12 914 12 944 (0,2) %









Données consolidées







Actif géré 236 748 239 717 (1,2) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 30 955 30 974 (0,1) % Actif géré et actif sous services-conseils4 267 703 270 691 (1,1) %

Les résultats provisoires au titre de l'actif géré moyen et de l'actif sous services-conseils moyen depuis le début du trimestre sont présentés dans le Tableau 3.

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2022 Gestion de patrimoine

IG Gestion de patrimoine

Actif géré 108 069 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 8 832 Actif sous services-conseils 116 901 IPC

Actif géré 5 376 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 26 832 Actif sous services-conseils 32 208 Total

Actif géré 113 445 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 35 654 Actif sous services-conseils 149 099



Gestion d'actifs

Mackenzie

Fonds communs de placement 61 044 FNB 5 659 Fonds d'investissement 66 703



Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 7 665 Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 52 026 Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 59 691



Total (excluant les comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine) 126 394 Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine 79 543 Total 205 937



FNB distribués à des tiers 5 659 FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 7 135 Total des FNB 12 794



Données consolidées

Actif géré 239 839 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 31 175 Actif géré et actif sous services-conseils5 271 014

1. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de 43,3 millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM. 2. Exclut les mandats de sous-conseiller exécutés pour la Canada Vie et le secteur Gestion de patrimoine. 3. Des flux nets dans les fonds d'investissement de Mackenzie s'élevant à 11,9 millions de dollars provenant du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés à la consolidation. 4. Dans le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, au 28 février 2022, un montant de 4,4 milliards de dollars au titre des fonds d'investissement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine est éliminé à la consolidation (4,5 milliards au 31 janvier 2022). 5. Dans le total de l'actif géré moyen et de l'actif sous services-conseils moyen, un montant de 4,5 milliards de dollars au titre des fonds communs de placement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine est éliminé à la consolidation.

Glossaire

Les « ventes brutes / ventes nettes de fonds communs de placement » et l'« actif géré des fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes des courtiers » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

L'« actif sous services-conseils » représente tous les produits d'épargne détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens. Ce secteur comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel. Ces sociétés sont des organisations de distribution au détail qui offrent des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La plus grande partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 268 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

