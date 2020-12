WINNIPEG, MB, le 4 déc. 2020 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires au titre du total des flux nets consolidés, qui s'établit à 1,1 milliard de dollars en novembre 2020, tel qu'il est indiqué au Tableau 1. Le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils s'élevaient à 205,2 milliards de dollars au 30 novembre 2020, comparativement à 193,0 milliards au 31 octobre 2020 et à 189,5 milliards au 30 novembre 2019. Les montants concernant l'actif géré et l'actif sous services-conseils sont indiqués au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS DE NOVEMBRE

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont établis à 205,2 milliards, en hausse de 6,4 % par rapport au mois dernier et de 8,3 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui constitue un sommet record. La barre des 200 milliards de dollars a été franchie pour la première fois. Par ailleurs, les flux nets se sont chiffrés à un montant record de 1,1 milliard de dollars.

- L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont établis à 205,2 milliards, en hausse de 6,4 % par rapport au mois dernier et de 8,3 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui constitue un sommet record. La barre des 200 milliards de dollars a été franchie pour la première fois. Par ailleurs, les flux nets se sont chiffrés à un montant record de 1,1 milliard de dollars. IG Gestion de patrimoine - L'actif sous services-conseils s'est établi à 101,5 milliards de dollars, en hausse de 5,9 % par rapport au mois dernier et à 4,7 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui constitue un sommet record. La barre des 100 milliards de dollars a été franchie pour la première fois. Par ailleurs, les flux nets des clients se sont chiffrés à un montant record de 147,1 millions de dollars.

- L'actif sous services-conseils s'est établi à 101,5 milliards de dollars, en hausse de 5,9 % par rapport au mois dernier et à 4,7 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui constitue un sommet record. La barre des 100 milliards de dollars a été franchie pour la première fois. Par ailleurs, les flux nets des clients se sont chiffrés à un montant record de 147,1 millions de dollars. Mackenzie - L'actif géré s'est établi à 153,3 milliards de dollars, en hausse de 6,1 % par rapport au mois dernier et à 8,2 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui constitue un sommet record. Les ventes nettes globales et les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 953,0 millions de dollars et à 895,3 millions, respectivement, ce qui constitue un sommet record.

Les flux nets des clients du secteur Gestion de patrimoine se sont établis à 274,3 millions de dollars en novembre 2020, comparativement à des flux nets des clients de (54,4) millions en novembre 2019. L'actif sous services-conseils du secteur Gestion de patrimoine s'élevait à 130,2 milliards de dollars au 30 novembre 2020, comparativement à 122,8 milliards au 31 octobre 2020 et à 124,5 milliards au 30 novembre 2019. Les flux nets des clients d'IG Gestion de patrimoine s'élèvent à 147,1 millions de dollars, comparativement à (94,4) millions en novembre 2019. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine se chiffrait à 101,5 milliards de dollars au 30 novembre 2020, comparativement à 95,8 milliards au 31 octobre 2020 et à 96,9 milliards au 30 novembre 2019. Les flux nets des clients d'Investment Planning Counsel s'élevaient à 126,0 millions de dollars, comparativement à 39,7 millions en novembre 2019. L'actif sous services-conseils net d'Investment Planning Counsel se chiffrait à 28,7 milliards de dollars au 30 novembre 2020, comparativement à 27,0 milliards au 31 octobre 2020 et à 27,7 milliards au 30 novembre 2019.

Le secteur Gestion d'actifs a annoncé des flux nets de 953,0 millions de dollars en novembre 2020, comparativement à des flux nets de 66,7 millions en novembre 2019. Dans le secteur Gestion d'actifs, l'actif géré s'établissait à 153,3 milliards de dollars au 30 novembre 2020, comparativement à 144,5 milliards au 31 octobre 2020 et à 141,7 milliards au 30 novembre 2019.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de patrimoine Investment

Planning Counsel Total

Mackenzie Société

financière IGM













Pour le mois clos le 30 novembre 2020











Flux nets 147,1 126,0 274,3

953,0 1 145,94

















Ventes nettes de fonds communs de placement (24,2) (16,1) (40,3)

733,31 693,0

Créations nettes de parts de FNB2 - - -

162,0 162,0

Ventes nettes de fonds d'investissement (24,2) (16,1) (40,3)

895,3 855,0

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels - - -

57,73 57,7

Ventes nettes au titre de l'actif géré (24,2) (16,1) (40,3)

953,0 912,7

















Autres entrées nettes des courtiers 171,3 142,1 314,6

- 233,24















Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs de placement 893,6 58,6 952,2

1 995,9 2 948,1

Entrées brutes des courtiers 981,6 548,7 1 530,3

- 1 530,3

































Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Novembre 2020 Octobre

2020 Novembre 2019 Variation

en %

sur 1 mois Variation

en %

sur 1 an Gestion de patrimoine



















IG Gestion de patrimoine



















Actif géré 96 229

91 004

92 967

5,7 % 3,5 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 5 227

4 805

3 911

8,8 % 33,6 % Actif sous services-conseils 101 456

95 809

96 878

5,9 % 4,7 % IPC



















Actif géré 5 292

5 033

5 456

5,1 % (3,0) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 23 453

21 980

22 219

6,7 % 5,6 % Actif sous services-conseils 28 745

27 013

27 675

6,4 % 3,9 % Total



















Actif géré 101 521

96 037

98 423

5,7 % 3,1 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 28 672

26 777

26 122

7,1 % 9,8 % Actif sous services-conseils 130 193

122 814

124 545

6,0 % 4,5 %





















Gestion d'actifs



















Mackenzie



















Fonds communs de placement 66 826

62 494

60 676

6,9 % 10,1 % FNB 3 619

3 356

2 286

7,8 % 58,3 % Fonds d'investissement 70 445

65 850

62 962

7,0 % 11,9 % Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels5 8 051

7 479

5 055

7,6 % 59,3 % Total (excluant les comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine) 78 496

73 329

68 017

7,0 % 15,4 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine 74 788

71 127

73 637

5,1 % 1,6 % Total 153 284

144 456

141 654

6,1 % 8,2 %





















FNB distribués à des tiers 3 619

3 356

2 286

7,8 % 58,3 % FNB détenus dans les fonds d'investissement d'IGM 4 596

4 238

2 034

8,4 % 126,0 % Total des FNB 8 215

7 594

4 320

8,2 % 90,2 %





















Données consolidées



















Actif géré 180 017

169 366

166 440

6,3 % 8,2 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 25 226

23 597

23 093

6,9 % 9,2 % Actif géré et actif sous services-conseils6 205 243

192 963

189 533

6,4 % 8,3 %

Les résultats provisoires au titre de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils depuis le début du trimestre sont présentés dans le Tableau 3.

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2020

Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 94 165

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 4 945

Actif sous services-conseils 99 110

IPC



Actif géré 5 186

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 372

Actif sous services-conseils 27 558

Total



Actif géré 99 351

Autres éléments de l'actif sous services-conseils5 27 310

Actif sous services-conseils 126 661







Gestion d'actifs



Mackenzie



Fonds communs de placement 64 862

FNB 3 443

Fonds d'investissement 68 305

Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 7 733

Total 76 038

Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine 72 927

Total 148 965







FNB distribués à des tiers 3 443

FNB détenus dans les fonds d'investissement d'IGM 4 319

Total des FNB 7 762







Données consolidées



Actif géré 175 389

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 24 061

Actif géré et actif sous services-conseils7 199 450







1. En novembre 2020, un investisseur institutionnel, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, a apporté des changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des ventes brutes de 625 millions de dollars, des rachats de 420 millions et des ventes nettes de 205 millions. 2. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de 168,9 millions de dollars provenant des fonds communs de placement de Mackenzie, d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel. 3. Exclut les flux nets se rapportant aux mandats de sous-conseiller exécutés pour le secteur Gestion de patrimoine. 4. Des flux nets dans les fonds d'investissement de Mackenzie s'élevant à 81,4 millions de dollars provenant du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés à la consolidation. 5. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine. 6. Dans le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, au 30 novembre 2020, un montant de 3,4 milliards de dollars au titre des fonds d'investissement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine est éliminé à la consolidation (31 octobre 2020 - 3,2 milliards; 30 novembre 2019 - 3,0 milliards). 7. Dans le total de l'actif géré moyen et de l'actif sous services-conseils moyen, un montant de 3,2 milliards de dollars au titre des fonds communs de placement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine est éliminé à la consolidation.

Glossaire

Les « ventes brutes / ventes nettes de fonds communs de placement » et l'« actif géré des fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sousconseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes des courtiers » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

L'« actif sous services-conseils » représente tous les produits d'épargne détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens. Ce secteur comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel. Ces sociétés sont des organisations de distribution au détail qui offrent des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La plus grande partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 205 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

