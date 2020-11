WINNIPEG, MB, le 4 nov. 2020 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires au titre du total des flux nets consolidés, qui s'établit à 259,3 millions de dollars en octobre 2020, tel qu'il est indiqué au Tableau 1. Le total de l'actif géré et de l'actif conseillé s'élevait à 193,0 milliards de dollars au 31 octobre 2020, comparativement à 196,4 milliards au 30 septembre 2020 et à 185,5 milliards au 31 octobre 2019. Les montants concernant l'actif géré et l'actif conseillé sont indiqués au Tableau 2.

Les flux nets du secteur Gestion de patrimoine se sont établis à 115,8 millions de dollars en octobre 2020, comparativement à des flux nets des clients de (152,6) millions en octobre 2019. L'actif conseillé du secteur Gestion de patrimoine s'élevait à 122,8 milliards de dollars au 31 octobre 2020, comparativement à 125,0 milliards au 30 septembre 2020 et à 121,9 milliards au 31 octobre 2019. Les flux nets des clients d'IG Gestion de patrimoine s'élèvent à 110,5 millions de dollars, comparativement à (65,1) millions en octobre 2019. L'actif conseillé d'IG Gestion de patrimoine se chiffrait à 95,8 milliards de dollars au 31 octobre 2020, comparativement à 97,5 milliards au 30 septembre 2020 et à 94,8 milliards au 31 octobre 2019. Les flux nets des clients d'Investment Planning Counsel s'élèvent à 5,4 millions de dollars, comparativement à (88,3) millions en octobre 2019. L'actif conseillé net d'Investment Planning Counsel se chiffrait à 27,0 milliards de dollars au 31 octobre 2020, comparativement à 27,5 milliards au 30 septembre 2020 et à 27,1 milliards au 31 octobre 2019.

Le secteur Gestion d'actifs a annoncé des flux nets de 186,1 millions de dollars en octobre 2020, comparativement à des flux nets de (49,6) millions en octobre 2019. Dans le secteur Gestion d'actifs, l'actif géré s'établissait à 144,5 milliards de dollars au 31 octobre 2020, comparativement à 147,3 milliards au 30 septembre 2020 et à 138,8 milliards au 31 octobre 2019.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de

patrimoine Investment

Planning

Counsel Total

Mackenzie Société

financière

IGM













Pour le mois clos le 31 octobre 2020











Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs de placement 730,0 39,1 769,1

1 164,3 1 933,4

Entrées brutes des courtiers 875,2 333,0 1 208,0

- 1 208,0















Flux nets













Ventes nettes de fonds communs de placement (52,6) (37,2) (89,8)

171,31 81,5

Créations nettes de parts de FNB2 - - -

67,0 67,0

Ventes nettes de fonds d'investissement (52,6) (37,2) (89,8)

238,3 148,5

Ventes nettes de comptes à gestion distincte













d'investisseurs institutionnels - - -

(52,2)3 (52,2)

Ventes nettes au titre de l'actif géré (52,6) (37,2) (89,8)

186,1 96,3

















Entrées nettes des autres courtiers 163,1 42,6 205,6

- 163,04

Total des flux nets 110,5 5,4 115,8

186,1 259,34

















Tableau 2 - Actif géré et actif conseillé

(en millions de dollars) (non audité) Octobre

2020

Septembre

2020

Octobre

2019

Variation

en %

sur 1 mois Variation

en %

sur 1 an Gestion de patrimoine



















IG Gestion de patrimoine



















Actif géré 91 004

92 874

91 018

(2,0) % (0,0) % Autres éléments de l'actif conseillé 4 805

4 664

3 800

3,0 % 26,4 % Actif conseillé 95 809

97 538

94 818

(1,8) % 1,0 % IPC



















Actif géré 5 033

5 139

5 368

(2,1) % (6,2) % Autres éléments de l'actif conseillé 21 980

22 345

21 726

(1,6) % 1,2 % Actif conseillé 27 013

27 484

27 094

(1,7) % (0,3) % Total



















Actif géré 96 037

98 013

96 386

(2,0) % (0,4) % Autres éléments de l'actif conseillé 26 777

27 002

25 518

(0,8) % 4,9 % Actif conseillé 122 814

125 015

121 904

(1,8) % 0,7 %





















Gestion d'actifs



















Mackenzie



















Fonds communs de placement 62 494

63 599

59 364

(1,7) % 5,3 % FNB 3 356

3 330

2 205

0,8 % 52,2 % Fonds d'investissement 65 850

66 929

61 569

(1,6) % 7,0 % Comptes à gestion distincte



















d'investisseurs institutionnels5 7 479

7 671

4 940

(2,5) % 51,4 % Total (excluant les comptes gérés à titre



















de sous-conseiller du secteur Gestion de



















patrimoine) 73 329

74 600

66 509

(1,7) % 10,3 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller du



















secteur Gestion de patrimoine 71 127

72 660

72 321

(2,1) % (1,7) % Total 144 456

147 260

138 830

(1,9) % 4,1 %





















FNB distribués à des tiers 3 356

3 330

2 205

0,8 % 52,2 % FNB détenus dans les fonds d'investissement d'IGM 4 238

4 136

1 963

2,5 % 115,9 % Total des FNB 7 594

7 466

4 168

1,7 % 82,2 %





















Données consolidées



















Actif géré 169 366

172 613

162 895

(1,9) % 4,0 % Autres éléments de l'actif conseillé 23 597

23 807

22 557

(0,9) % 4,6 % Actif géré et actif conseillé6 192 963

196 420

185 452

(1,8) % 4,1 %

Les résultats provisoires au titre de l'actif géré et de l'actif conseillé depuis le début du trimestre sont présentés dans le Tableau 3.

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif conseillé moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2020

Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 93 240

Autres éléments de l'actif conseillé 4 801

Actif conseillé 98 041

IPC



Actif géré 5 138

Autres éléments de l'actif conseillé 22 110

Actif conseillé 27 248

Total



Actif géré 98 378

Autres éléments de l'actif conseillé5 26 904

Actif conseillé 125 282







Gestion d'actifs



Mackenzie



Fonds communs de placement 63 993

FNB 3 356

Fonds d'investissement 67 349

Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 7 573

Total 74 922

Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine 71 968

Total 146 890







FNB distribués à des tiers 3 356

FNB détenus dans les fonds d'investissement d'IGM 4 206

Total des FNB 7 562







Données consolidées



Actif géré 173 300

Autres éléments de l'actif conseillé 23 717

Actif géré et actif conseillé7 197 017



En octobre 2020, un investisseur institutionnel, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, a apporté des changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des rachats de 173 millions de dollars. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de 163,5 millions de dollars provenant des fonds communs de placement de Mackenzie, d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel. Exclut les flux nets se rapportant aux mandats de sous-conseiller exécutés pour le secteur Gestion de patrimoine. Des flux nets dans les fonds communs de placement de Mackenzie s'élevant à 42,6 millions de dollars provenant du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés à la consolidation. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine. Dans le total de l'actif géré et de l'actif conseillé, au 31 octobre 2020, un montant de 3,2 milliards de dollars au titre des fonds communs de placement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine est éliminé à la consolidation (30 septembre 2020 - 3,2 milliards; 31 octobre 2019 - 3,0 milliards). Dans le total de l'actif géré moyen et de l'actif conseillé moyen, un montant de 3,2 milliards de dollars au titre des fonds communs de placement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine est éliminé à la consolidation.

Glossaire

Les « ventes brutes / ventes nettes de fonds communs de placement » et l'« actif géré des fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « entrées nettes des autres courtiers » et les « autres éléments de l'actif conseillé » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

L'« actif conseillé » représente tous les produits d'épargne détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens. Ce secteur comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel. Ces sociétés sont des organisations de distribution au détail qui offrent des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La plus grande partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif conseillé est d'approximativement 193 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

