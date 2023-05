TORONTO, le 4 mai 2023 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires plus tôt aujourd'hui. Toutes les personnes nommées dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 17 février 2023 ont été élues au poste d'administrateur par une majorité des actionnaires qui ont assisté à l'assemblée ou qui y étaient représentés par procuration.

Les résultats du vote par scrutin secret sont présentés ci-dessous.

Personne nommée Pour (nombre) Pour (%) Contre (nombre) Contre (%) Marc A. Bibeau 203 449 357 99,25 % 1 537 147 0,75 % Marcel R. Coutu 204 669 829 99,85 % 316 797 0,15 % André Desmarais 196 772 878 95,99 % 8 211 153 4,01 % Paul Desmarais, Jr. 173 713 526 84,75 % 31 269 705 15,25 % Gary Doer 201 191 972 98,15 % 3 792 059 1,85 % Susan Doniz 202 323 835 98,70 % 2 662 791 1,30 % Claude Généreux 198 887 406 97,02 % 6 099 220 2,98 % Sharon Hodgson 204 670 307 99,85 % 316 319 0,15 % Sharon MacLeod 204 593 771 99,81 % 392 855 0,19 % Susan J. McArthur 201 258 175 98,18 % 3 728 451 1,82 % John McCallum 196 397 138 95,81 % 8 586 893 4,19 % R. Jeffrey Orr 193 773 081 94,53 % 11 210 950 5,47 % James O'Sullivan 204 637 417 99,83 % 349 087 0,17 % Gregory D. Tretiak 203 637 119 99,34 % 1 346 912 0,66 % Beth Wilson 204 657 939 99,84 % 328 687 0,16 %

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 263 milliards de dollars au 30 avril 2023. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

