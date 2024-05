WINNIPEG, MB, le 3 mai 2024 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui. Toutes les personnes nommées dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 23 février 2024 ont été élues au poste d'administrateur ou administratrice par une majorité des actionnaires qui ont participé au scrutin ou étaient représenté(e)s par procuration.

Les résultats du vote par scrutin sont présentés ci-dessous.

Personne nommée Pour

(nombre) Pour (%) Contre

(nombre) Contre (%) Marc A. Bibeau 203 577 796 99,61 % 802 071 0,39 % Marcel R. Coutu 204 038 254 99,83 % 341 613 0,17 % André Desmarais 196 149 812 95,97 % 8 230 054 4,03 % Paul Desmarais, Jr. 194 164 249 95,00 % 10 215 617 5,00 % Gary Doer 200 218 967 97,96 % 4 160 899 2,04 % Susan Doniz 186 156 503 91,08 % 18 223 364 8,92 % Claude Généreux 198 230 145 96,99 % 6 149 721 3,01 % Sharon Hodgson 204 220 725 99,92 % 159 142 0,08 % Jake Lawrence 203 276 831 99,46 % 1 103 036 0,54 % Sharon MacLeod 204 172 702 99,90 % 207 165 0,10 % Susan J. McArthur 200 268 584 97,99 % 4 111 282 2,01 % John McCallum 197 594 142 96,68 % 6 785 725 3,32 % R. Jeffrey Orr 187 863 097 91,92 % 16 505 448 8,08 % James O'Sullivan 204 139 989 99,88 % 239 878 0,12 % Beth Wilson 204 222 170 99,92 % 157 697 0,08 %

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs, dont le total de l'actif sous gestion et sous services-conseils est d'environ 252 milliards de dollars au 31 mars 2024. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. La Société financière IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation.

Renseignements: Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 416-355-2630, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204-777-4888, [email protected]