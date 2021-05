WINNIPEG, MB, le 7 mai 2021 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX: IGM) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires plus tôt aujourd'hui. Toutes les personnes nommées dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 19 février 2021 ont été élues au poste d'administrateur par une majorité des actionnaires qui ont assisté à l'assemblée de façon virtuelle ou qui y étaient représentés par procuration.

Les résultats du vote par scrutin secret sont présentés ci-dessous.



Pour Abstention

Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Marc A. Bibeau 99,34 % 202 322 265 0,66 % 1 349 572 Marcel R. Coutu 97,74 % 199 065 059 2,26 % 4 606 778 André Desmarais 96,62 % 196 794 634 3,38 % 6 877 203 Paul Desmarais, jr 95,33 % 194 154 927 4,67 % 9 516 910 Gary Doer 99,44 % 202 533 294 0,56 % 1 138 543 Susan Doniz 99,89 % 203 454 315 0,11 % 217 522 Claude Généreux 95,73 % 194 974 376 4,27 % 8 697 461 Sharon Hodgson 99,89 % 203 451 031 0,11 % 220 806 Sharon MacLeod 99,69 % 203 043 402 0,31 % 628 435 Susan J. McArthur 99,37 % 202 395 337 0,63 % 1 276 500 John McCallum 97,82 % 199 238 822 2,18 % 4 433 015 R. Jeffrey Orr 93,94 % 191 339 025 6,06 % 12 332 812 James O'Sullivan 99,52 % 202 691 199 0,48 % 980 638 Gregory D. Tretiak 99,30 % 202 236 914 0,70 % 1 434 923 Beth Wilson 99,89 % 203 452 475 0,11 % 219 362

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 253 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation.

