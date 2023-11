WINNIPEG, MB, le 17 nov. 2023 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) a aujourd'hui annoncé qu'elle figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens de Mediacorp Canada Inc. (Mediacorp). Chaque année, Mediacorp établit un classement des entreprises qui offrent à leur personnel un milieu de travail exceptionnel. C'est la deuxième année de suite qu'IGM obtient une telle distinction.

Dans le cadre de sa mission consistant à améliorer la vie des gens en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent, le groupe d'entreprises IGM, dont font partie IG Gestion de patrimoine, Investment Planning Counsel (IPC) et Placements Mackenzie, priorise la création d'un environnement de travail où les membres du personnel peuvent aider les Canadiennes et Canadiens à prospérer. IGM compte plus de 4 000 effectifs à temps plein, en plus de son réseau de conseillères et conseillers composé de quelque 3 900 membres.

« Nous tirons une incroyable fierté de notre classement parmi les meilleurs employeurs du Canada encore une fois cette année, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM. Le fait qu'IGM offre toujours un milieu de travail où les membres du personnel partout au pays se sentent respectés et valorisés est incroyablement spécial. »

Au cours de la dernière année, IGM a continué d'accorder la priorité à l'amélioration de l'expérience des membres du personnel en mettant l'accent sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), la mobilisation auprès des collectivités ainsi que la durabilité environnementale.

« Nous utilisons les commentaires fondés sur des données que nous recevons des membres de notre personnel pour créer un environnement de travail qui répond à leurs attentes et stimule le rendement de la société, a indiqué Cynthia Currie, vice-présidente exécutive et cheffe des ressources humaines, Société financière IGM. Ces renseignements servent à mettre au point des pratiques qui contribuent à la création d'une main-d'œuvre mobilisée et hautement performante et à l'atteinte d'un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. »

La société est convaincue d'avoir un rôle à jouer dans la mise en place d'une culture fondée sur la DEI, qui offre à son personnel de nombreuses possibilités de croissance et de perfectionnement. On y trouve sept groupes-ressources dirigés par des membres du personnel pour aider ces derniers à trouver une communauté. « Nous sommes très fiers des progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent en ce qui concerne l'accroissement de la proportion de membres de groupes sous-représentés au sein de notre personnel afin que celui-ci reflète plus fidèlement les collectivités que nous servons, mais nous savons qu'il reste du travail à faire », a fait remarquer Mme Currie.

Le soutien des collectivités locales continue par ailleurs d'être une priorité pour IGM. Tout au long de l'année, les membres du personnel participent à des initiatives, comme la Marche pour l'Alzheimer IG, la Fondation de bienfaisance Mackenzie Ensemble et la campagne annuelle de dons IG. Cette année, la campagne de dons IGM a connu un niveau de participation record du personnel et a récolté des centaines de milliers de dollars en soutien aux partenaires caritatifs locaux.

De plus, IGM contribue à un avenir plus vert grâce à ses activités liées au développement durable, notamment par la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques et l'amélioration des rapports sur les émissions de carbone liées aux investissements. En outre, grâce au groupe-ressource vert IGM dirigé par des membres du personnel, des personnes de tous les secteurs de l'entreprise ont pris part à diverses initiatives axées sur la durabilité, notamment un défi de désencombrement qui a permis de recycler plus de 600 livres de matériel électronique, un nettoyage du littoral dans de grandes villes canadiennes, et un événement virtuel lié à la Journée zéro émission qui a porté sur les mesures prises par les équipes pour appuyer l'Énoncé de position sur l'action pour le climat d'IGM.

« Il est encourageant de voir que nos efforts pour créer un milieu de travail sain et respectueux ont été bien accueillis par le personnel et la collectivité dans son ensemble, a souligné Mme Currie. En nous concentrant sur des aspects tels que le bien-être du personnel, et la mobilisation communautaire, nous cherchons à créer un environnement où chaque membre de notre effectif peut s'épanouir. »

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et sous services-conseils était d'environ 250 milliards de dollars au 31 octobre 2023. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada.

