Chris Reynolds s'apprête à assumer le poste nouvellement créé de président exécutif

Blaine Shewchuk est nommé président et chef de la direction

TORONTO et WINNIPEG, MB, le 3 juin 2021 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui un changement à la direction d'Investment Planning Counsel (IPC), l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada.

Chris Reynolds s'apprête à assumer le poste nouvellement créé de président exécutif de la société, et Blaine Shewchuk en devient le président et chef de la direction. Les deux nominations prendront effet le 1er juillet 2021.

À titre de cofondateur, Chris a été l'un des moteurs de la croissance d'IPC, qui forme maintenant un réseau de 700 conseillers gérant plus de 30 milliards de dollars de placements pour plus de 200 000 Canadiens partout au pays. En sa qualité de président exécutif, il se concentrera sur la fidélisation et le développement des conseillers, l'élaboration de la stratégie de la société et la recherche d'occasions de développement des affaires. M. Reynolds continuera de faire partie de l'équipe de direction de l'IPC et relèvera du président et chef de la direction d'IGM, James O'Sullivan.

« Sous la houlette de Chris, IPC est devenue l'un des principaux gestionnaires de patrimoine indépendants au pays, a déclaré M. O'Sullivan. L'importance qu'il accorde à l'attraction et à la fidélisation des meilleurs talents, aux intérêts du client et à l'intégration de nouvelles technologies aux services-conseils financiers a mis la société en bonne position pour connaître une croissance soutenue. Blaine et moi-même sommes impatients de travailler avec lui, dès qu'il occupera son nouveau poste. »

En sa qualité de président et chef de la direction d'IPC, M. Shewchuk travaillera avec M. Reynolds à l'élaboration commune de la stratégie et dirigera l'exécution de la stratégie ainsi que la réalisation des objectifs opérationnels, dans l'optique de la mise sur pied d'une plateforme de pointe pour les conseillers et les clients. Il relèvera à la fois de MM. Reynolds et Sullivan et fera partie de l'équipe et de direction et du conseil d'administration d'IPC ainsi que du comité d'exploitation d'IGM.

M. Shewchuk occupe actuellement le poste de chef de la stratégie et de l'expansion d'IGM. À ce titre, il était jusqu'ici responsable de la planification et de l'analyse, de l'élaboration et de l'exécution de la stratégie ainsi que du développement des affaires pour l'ensemble du groupe de sociétés d'IGM. Par ailleurs, il a largement contribué à la gestion du portefeuille de placements stratégiques d'IGM, y compris Personal Capital, Wealthsimple, Koho et les autres entités détenues dans Portage Ventures, la plateforme de capital de risque du gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies Sagard. M. Shewchuk détient un baccalauréat en commerce (avec spécialisation) de l'Université du Manitoba, et les titres de CPA et de CMA ainsi que celui d'analyste financier agréé (CFA) du CFA Institute.

« Compte tenu de sa feuille de route et de son expérience approfondie en matière de stratégie, de constitution d'équipes et de planification, Blaine est le candidat idéal pour ce nouveau poste à la direction d'IPC, a fait remarquer M. O'Sullivan. Chris et lui formeront une véritable équipe de choc, et je suis très optimiste quant à ce que nous réussirons à réaliser sous leur direction. »

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 253 milliards de dollars 30 avril 2021. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation.

À propos d'Investment Planning Counsel

Investment Planning Counsel Inc. (IPC) est une société intégrée de gestion de patrimoine fondée en 1996. IPC aide les conseillers à offrir une expérience client unique en son genre en proposant aux Canadiens des conseils sur mesure pour réaliser leurs objectifs de vie. Elle administre un actif de 30,4 milliards de dollars et fait partie du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). Pour en savoir plus : www.ipcc.ca.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Pour tout complément d'information, prière de s'adresser à : Nini Krishnappa, Financière IGM, 647-828-2553, [email protected]; Evelyn Fernandez, IPC, 905-212-9799, [email protected]

Liens connexes

www.igmfinancial.com