La Société financière IGM adopte Google Cloud pour gérer les données

Cette nouvelle collaboration permettra au centre d'excellence en science des données d'IGM à

Winnipeg de se doter de capacités avancées d'analytique et d'intelligence artificielle

WINNIPEG, le 17 oct. 2019 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui avoir choisi Google Cloud pour gérer sa plateforme de données. IGM fait partie des premières grandes entreprises canadiennes de services financiers à déplacer ses bases de données et applications SAP à Google Cloud Platform (GCP).

La migration des données de la Société vers un environnement infonuagique lui permettra d'améliorer les niveaux de service et de gagner en efficacité opérationnelle grâce à une productivité et à une agilité accrues. Cette initiative s'inscrit dans le processus déjà annoncé de modernisation sur cinq ans de ses plateformes numériques et de son infrastructure technologique.

L'adoption de Google Cloud donnera aussi à IGM l'accès à un vaste éventail de fonctionnalités telles que l'analytique avancée, l'exploration de données et l'intelligence artificielle, qui permettront à la Société de mieux exploiter ses données au bénéfice de ses intervenants.

« Nous sommes ravis de collaborer avec un leader de l'industrie comme Google Cloud; nous pourrons tirer parti de sa vaste expertise mondiale et du perfectionnement incessant de son savoir-faire et de ses pratiques opérationnelles, de dire le président et chef de direction de la Financière IGM, Jeff Carney. Ce partenariat non seulement nous fera réaliser des gains d'efficience, mais nous permettra aussi de mieux comprendre et d'anticiper des besoins en constante évolution et de savoir y répondre, grâce aux solutions d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle de Google Cloud. »

M. Carney ajoute que des fonctionnalités robustes d'intelligence artificielle donneront aux conseillers financiers d'IG Gestion de patrimoine une vision intégrée de tous les facteurs financiers utiles à la conception des Plans vivants IG, cette démarche novatrice de planification financière qui brosse un tableau global des finances d'une personne.

« Nous serons heureux de travailler main dans la main avec IGM tout au long de son parcours de transformation, qu'il s'agisse de raccourcir les délais de mise en œuvre ou de mettre en marché rapidement de nouvelles solutions », de dire Jim Lambe, directeur général de Google Cloud pour le Canada.

Par ailleurs, la collaboration d'IGM avec Google Cloud va au-delà des relations fournisseur-clients habituelles. Elle donne lieu à des initiatives uniques, notamment des investissements massifs en formation et en perfectionnement pour doter l'équipe du centre d'excellence en science des données d'IGM d'une expertise de calibre mondial. Ainsi, les employés actuels et futurs du centre d'excellence auront l'occasion d'utiliser des technologies à la fine pointe afin d'exploiter au maximum les fonctionnalités avancées de GCP. Google Cloud animera également les futurs programmathons d'IGM, et les deux entreprises organiseront ensemble une série d'activités de recrutement pour IGM.

« IGM est l'un des plus grands employeurs de Winnipeg et nous y sommes présents depuis près de 100 ans. Nous sommes donc particulièrement fiers de nous associer à Google Cloud afin de donner à notre équipe de Winnipeg l'occasion de donner le meilleur d'elle-même à l'aide de technologies de pointe », conclut M. Carney.

À propos de la Société financière IGM

La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, et gérait un actif total d'environ 163 milliards de dollars au 30 septembre 2019. La société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Contacts avec les médias : Pour la Société financière IGM Inc., Nini Krishnappa, 416 355-2630, nini.krishnappa@igmfinancial.com; Alida Alepian, Capital-Image, 514-739-1188, poste 239, aalepian@capital-image.com

Related Links

www.igmfinancial.com