Sommaire du deuxième trimestre

Le résultat par action s'est établi à 0,66 $, alors qu'il s'était établi à 0,60 $ à l'exercice précédent

Les ventes des magasins comparables, compte non tenu des ventes de carburant, ont diminué de 1,3 % par rapport aux ventes élevées de l'exercice précédent

Compte non tenu des ventes de carburant, la marge brute a augmenté de 72 points de base

La stratégie du projet Horizon se poursuit comme prévu

Les flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 129,5 M$, soit une croissance de 72 % par rapport à l'exercice précédent

Des rachats d'actions d'une valeur de 189,6 M$ ont eu lieu à ce jour

STELLARTON, NS, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX: EMP.A) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 octobre 2021. Pour le trimestre, la Société a comptabilisé un bénéfice net de 175,4 M$ (0,66 $ par action), en comparaison de 161,4 M$ (0,60 $ par action) l'an dernier, soit une hausse de 8,7 %.

« Nous sommes sur une lancée et nous continuons d'améliorer nos activités et de mettre en œuvre nos principales initiatives du projet Horizon », a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. « Les ventes ont été solides, en hausse de 4,9 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et de 13,7 % par rapport à il y a deux ans. Nous avons constaté une croissance des ventes des magasins comparables de 6,8 % sur deux exercices ainsi qu'une amélioration continue de nos marges. Je suis très satisfait de la capacité constante et croissante de notre équipe à produire des résultats pour nos clients et nos actionnaires. »

PROJET HORIZON

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2021, la Société a lancé le projet Horizon, une stratégie sur trois ans axée sur l'expansion des activités de base et l'accélération du commerce électronique. La Société demeure en voie d'atteindre une augmentation supplémentaire cible de 500 M$ du BAIIA annualisé et une augmentation de la marge du BAIIA de 100 points de base d'ici l'exercice 2023 grâce à une croissance des parts de marché et à une discipline en matière de coûts et de marges.

Au deuxième trimestre de l'exercice 2022, le bénéfice a continué de refléter l'incidence positive des initiatives stratégiques, notamment l'expansion et la rénovation continues du réseau de magasins, la maximisation promotionnelle, l'analyse des données et l'efficience de l'approvisionnement stratégique. La direction s'attend à ce que ces initiatives continuent de générer la majeure partie des gains au cours du reste de l'exercice 2022.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS

(en millions de dollars, sauf

les montants par action) Périodes de 13 semaines

closes les



Périodes de 26 semaines

closes les



30 oct. 2021

31 oct. 2020

Variation en $

30 oct. 2021

31 oct. 2020

Variation en $

Ventes 7 318,3 $ 6 975,4 $ 342,9 $ 14 944,3 $ 14 329,6 $ 614,7 $ Profit brut1) 1 850,8

1 751,1

99,7

3 763,0

3 599,7

163,3

Bénéfice d'exploitation 327,9

306,5

21,4

675,3

684,1

(8,8)

BAIIA1) 565,2

513,4

51,8

1 147,1

1 095,9

51,2

Bénéfice net2) 175,4

161,4

14,0

363,9

353,3

10,6



























Résultat par action,

après dilution























RPA2)3) 0,66 $ 0,60 $ 0,06 $ 1,36 $ 1,31 $ 0,05 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, après dilution (en millions) 266,3

270,1





267,4

269,9





Dividende par action 0,15 $ 0,13 $



0,30 $ 0,26 $







Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 26 semaines

closes les

30 oct. 2021

31 oct. 2020

30 oct. 2021

31 oct. 2020

Marge brute1) 25,3 % 25,1 % 25,2 % 25,1 % Marge du BAIIA1) 7,7 % 7,4 % 7,7 % 7,6 % Croissance des ventes des magasins comparables1) 0,4 % 7,3 % 0,0 % 7,9 % (Diminution) croissance des ventes des magasins comparables, compte non tenu des ventes de carburant (1,3) % 8,7 % (1,8) % 9,8 % Taux d'impôt effectif 26,2 % 26,5 % 25,3 % 28,1 %





1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse. 2) Attribuable aux propriétaires de la Société. 3) Résultat par action (« RPA »).

PERSPECTIVES

La Société et le secteur continuent d'être touchés par le nouveau coronavirus (« COVID-19 » ou « pandémie »). L'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 par les organismes gouvernementaux a entraîné une augmentation des niveaux de consommation alimentaire à l'extérieur de la maison et une diminution des volumes du secteur de l'épicerie en conséquence. La direction s'attend à ce que ces tendances se poursuivent à mesure que les taux de vaccination augmentent et que les restrictions liées à la COVID-19 sont assouplies. En outre, à mesure que les restrictions sont assouplies, les consommateurs devraient faire leurs achats plus fréquemment et dans un plus grand nombre d'épiceries. Cependant, la Société ne s'attend pas à ce que le comportement de la clientèle de l'épicerie revienne complètement aux niveaux observés avant la pandémie avant un certain temps. Les volumes de carburant ont augmenté avec la reprise de l'activité économique et l'assouplissement des restrictions sur les voyages et continueront probablement à le faire au cours du reste de l'exercice 2022.

La Société a comme priorité d'assurer la santé et la sécurité des employés, des clients et des collectivités tout en maintenant une chaîne d'approvisionnement résiliente pour répondre aux besoins des Canadiens et pour soutenir les organismes de bienfaisance. La Société surveille l'incidence potentielle de nouveaux variants de la COVID-19 et continue de consacrer des sommes supplémentaires aux procédures de sécurité et de désinfection afin de permettre aux clients et aux employés de se sentir protégés en magasinant ou en travaillant dans les magasins. La direction surveille de près les répercussions de la pandémie sur la vente au détail d'aliments dans le monde et continue à se fonder sur les meilleures pratiques.

Au cours du deuxième trimestre, le coût de maintien des mesures de sécurité et de désinfection s'est établi à environ 8,5 M$ (14 M$ au deuxième trimestre de l'exercice 2021). Au cours du troisième trimestre et pour le reste de l'exercice 2022, la Société devrait continuer d'engager des frais de vente et charges administratives liés au maintien des mesures de sécurité et de désinfection et d'autres coûts liés à la COVID-19 comparables à ceux du deuxième trimestre.

La Société prévoit que les ventes des magasins comparables continueront de diminuer au cours du reste de l'exercice 2022, en raison de la baisse des volumes du secteur comparativement aux ventes exceptionnellement élevées découlant de l'incidence de la COVID-19 au cours de l'exercice 2021. Les marges seront toujours favorisées par les initiatives du projet Horizon, d'autres améliorations sur le plan de l'exploitation, ainsi que par l'ajout de Longo's. Ces avantages pourraient être en partie contrebalancés par les effets des changements dans la composition des ventes entre les bannières et l'incidence de la hausse des ventes de carburant.

La Société s'attend à une amélioration des résultats de son site de commerce électronique à Toronto, dans la mesure où les volumes continuent d'augmenter et où l'efficacité s'améliore. Dans le même temps, Voilà engagera également des coûts supplémentaires dès que l'installation de Montréal amorcera ses activités et que l'installation de Calgary sera mise en service. Les résultats en hausse à Toronto, l'augmentation des coûts à Montréal et à Calgary et l'ajout de magasins de commerce électronique devraient réduire le bénéfice net d'Empire pour l'exercice 2022 d'environ 0,25 $ à 0,30 $ par action (0,18 $ pour l'exercice 2021). Le taux de croissance des ventes aura surtout une incidence sur le bénéfice futur. La Société prévoit que l'exercice 2022 reflétera la plus forte dilution du bénéfice net du programme Voilà, car on s'attend à ce que le site à Toronto commence à enregistrer des résultats positifs en ce qui a trait au BAIIA vers la fin de sa troisième année d'exploitation.

Lors de l'annonce de la stratégie du projet Horizon, la direction a estimé une augmentation de 500 M$ du BAIIA sur trois ans, compte non tenu de l'incidence de la COVID-19. Au même moment, s'appuyant sur les résultats des 12 mois terminés le 1er février 2020, la direction a également indiqué qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice par action génère un taux de croissance moyen composé d'au moins 15 % au cours de la durée du projet Horizon. Étant donné l'incidence positive importante de la COVID-19 sur les ventes et le bénéfice de l'exercice 2021, les taux de croissance des ventes des magasins comparables et du bénéfice net pour l'exercice 2022 devraient diminuer. Cependant, la direction prévoit toujours que la Société atteindra les objectifs de la stratégie du projet Horizon sur trois ans et enregistrera une croissance des ventes des magasins comparables et du bénéfice net pour l'exercice 2023.

Ventes

Les ventes du trimestre clos le 30 octobre 2021 ont augmenté de 4,9 % en raison principalement de l'acquisition de Longo's, de la hausse des ventes de carburant et des avantages liés aux initiatives du projet Horizon, y compris l'expansion de Farm Boy et de Voilà en Ontario et de FreshCo dans l'Ouest canadien. L'augmentation a été en partie contrebalancée par la stabilisation du comportement d'achat des consommateurs à mesure que les restrictions liées à la COVID-19 se sont assouplies d'un bout à l'autre du pays.

Profit brut

Le profit brut a augmenté de 5,7 % pour le trimestre clos le 30 octobre 2021, en raison principalement de la prise en compte de Longo's dans les résultats de la Société et des avantages liés aux initiatives du projet Horizon, notamment l'utilisation des outils de maximisation promotionnelle d'analytique avancée, et l'expansion de Farm Boy et de Voilà en Ontario et de FreshCo dans l'Ouest canadien. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par la baisse du volume des ventes qui a été observée à la suite du changement de comportement d'achat des consommateurs à mesure que les restrictions liées à la COVID-19 se sont assouplies d'un bout à l'autre du pays.

La marge brute du trimestre a augmenté pour s'établir à 25,3 %, alors qu'elle était de 25,1 % à l'exercice précédent. Compte non tenu de l'incidence de la composition des ventes de carburant, la marge brute aurait été supérieure de 72 points de base à celle de l'exercice précédent. La marge brute reflète l'incidence positive des avantages liés aux initiatives du projet Horizon et de la prise en compte de Longo's, facteurs en partie contrebalancés par l'incidence de la hausse des ventes de carburant.

Bénéfice d'exploitation

Pour le trimestre clos le 30 octobre 2021, le bénéfice d'exploitation du secteur Vente au détail de produits alimentaires a augmenté en raison principalement de la croissance du bénéfice attribuable à la hausse des ventes et à l'augmentation du profit brut, facteurs en partie contrebalancés par la hausse des frais de vente et charges administratives. La hausse des frais de vente et charges administratives s'explique essentiellement par la prise en compte de Longo's, l'investissement dans les initiatives liées au projet Horizon, notamment l'expansion de Farm Boy et de Voilà en Ontario et de FreshCo dans l'Ouest canadien, ainsi que par l'augmentation de l'amortissement lié aux actifs au titre des droits d'utilisation. La hausse a été en partie contrebalancée par la diminution des charges de rémunération incitative.

Pour le trimestre, le bénéfice d'exploitation du secteur Placements et autres activités a augmenté en raison principalement de la hausse de la quote-part du bénéfice provenant de Genstar, comme il est mentionné plus loin à la rubrique « Placements et autres activités ».

BAIIA

Pour le trimestre clos le 30 octobre 2021, le BAIIA a augmenté pour s'établir à 565,2 M$, comparativement à 513,4 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison principalement des mêmes facteurs qui ont influé sur le bénéfice d'exploitation. La marge du BAIIA a augmenté, passant de 7,4 % à 7,7 %.

Impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 26,2 % pour le trimestre clos le 30 octobre 2021, contre 26,5 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le taux d'impôt effectif du trimestre considéré a été légèrement inférieur au taux d'impôt prévu par la loi, en raison principalement des entités structurées consolidées qui sont imposées à des taux moins élevés. Le taux d'impôt effectif pour la période correspondante de l'exercice précédent a été semblable au taux prévu par la loi.

Bénéfice net



Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 26 semaines

closes les (en millions de dollars, sauf les montants par action) 30 oct. 2021

31 oct. 2020

30 oct. 2021

31 oct. 2020

Bénéfice net1) 175,4 $ 161,4 $ 363,9 $ 353,3 $ RPA (après dilution) 0,66 $ 0,60 $ 1,36 $ 1,31 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, après dilution (en millions) 266,3

270,1

267,4

269,9







1) Attribuable aux propriétaires de la Société.

Dépenses d'investissement

La Société a investi une somme de 188,6 M$ en dépenses d'investissement1) pour le trimestre clos le 30 octobre 2021 (120,7 M$ en 2021), qui ont notamment été affectées aux rénovations et à la construction de nouveaux magasins, aux investissements dans des centres de traitement des commandes en ligne et des établissements FreshCo dans l'Ouest canadien et aux investissements dans les technologies analytiques avancées et autres systèmes technologiques.

1) Les dépenses d'investissement sont comptabilisées selon la méthode d'engagement et comprennent les acquisitions d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement, et les entrées d'immobilisations incorporelles.

Flux de trésorerie disponibles



Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 26 semaines

closes les (en millions de dollars) 30 oct. 2021

31 oct. 2020

30 oct. 2021

31 oct. 2020

Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 459,1 $ 318,8 $ 883,7 $ 718,2 $ Ajouter : produit de la sortie d'actifs1) et de la résiliation de

contrats de location 4,4

16,5

14,8

40,0

Déduire : paiements d'obligations locatives, déduction faite des

paiements reçus au titre des contrats de sous-location

qui sont des contrats de location-financement (155,4)

(100,7)

(259,9)

(233,1)

Déduire : acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immeubles

de placement et d'immobilisations incorporelles (178,6)

(159,4)

(393,6)

(304,8)

Flux de trésorerie disponibles2) 129,5 $ 75,2 $ 245,0 $ 220,3 $





1) Le produit de la sortie d'actifs comprend les sorties d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement. 2) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre clos le 30 octobre 2021 ont augmenté en raison principalement de la hausse des activités d'exploitation, qui découle de la diminution des impôts payés, des variations favorables du fonds de roulement et de la hausse du bénéfice net. L'augmentation a été en partie contrebalancée par le calendrier des paiements de loyers découlant du moment de la clôture du trimestre.

PERFORMANCE FINANCIÈRE PAR SECTEUR

Vente au détail de produits alimentaires



Périodes de 13 semaines

closes les



Périodes de 26 semaines

closes les



(en millions de dollars) 30 oct. 2021

31 oct. 2020

Variation en $

30 oct. 2021

31 oct. 2020

Variation en $

Ventes 7 318,3 $ 6 975,4 $ 342,9 $ 14 944,3 $ 14 329,6 $ 614,7 $ Profit brut 1 850,8

1 751,1

99,7

3 763,0

3 599,7

163,3

Bénéfice d'exploitation 305,4

299,2

6,2

642,7

671,1

(28,4)

BAIIA 542,7

506,2

36,5

1 114,4

1 082,8

31,6

Bénéfice net1) 159,3

162,8

(3,5)

338,8

352,1

(13,3)







1) Attribuable aux propriétaires de la Société.

Placements et autres activités



Périodes de 13 semaines

closes les



Périodes de 26 semaines

closes les



(en millions de dollars) 30 oct. 2021

31 oct. 2020

Variation en $

30 oct. 2021

31 oct. 2020

Variation en $

FPI Crombie 10,2 $ 6,9 $ 3,3 $ 17,6 $ 11,8 $ 5,8 $ Genstar 12,5

2,6

9,9

18,4

5,2

13,2

Autres activités, déduction faite des charges

du siège social (0,2)

(2,2)

2,0

(3,4)

(4,0)

0,6



22,5 $ 7,3 $ 15,2 $ 32,6 $ 13,0 $ 19,6 $

Pour le trimestre clos le 30 octobre 2021, le bénéfice tiré des placements et autres activités a augmenté en raison principalement de la hausse de la quote-part du bénéfice provenant de Genstar attribuable à l'augmentation des ventes d'immeubles résidentiels.

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

(en millions de dollars, sauf les montants par action et les ratios) 30 oct. 2021

1er mai 2021

31 oct. 2020

Capitaux propres, déduction faite des participations ne donnant pas

le contrôle 4 706,0 $ 4 372,7 $ 4 196,5 $ Valeur comptable par action ordinaire1) 17,73 $ 16,30 $ 15,60 $ Dette à long terme, y compris la tranche échéant à moins d'un an 1 160,9 $ 1 225,3 $ 1 341,3 $ Obligations locatives à long terme, y compris la tranche échéant

à moins d'un an 6 139,9 $ 5 908,1 $ 5 431,1 $ Ratio de la dette consolidée nette sur le capital total net1) 59,3 % 58,8 % 58,9 % Ratio de la dette consolidée sur le BAIIA1)2) 3,3 x 3,3 x 3,3 x Ratio du BAIIA sur la charge d'intérêts1)3) 8,4 x 8,0 x 7,4 x BAIIA pour les quatre derniers trimestres 2 195,0 $ 2 143,8 $ 2 050,6 $ Charge d'intérêts pour les quatre derniers trimestres 262,8 $ 268,8 $ 276,4 $ Ratio des actifs courants sur les passifs courants 0,8 x 0,9 x 0,9 x Total de l'actif 15 980,6 $ 15 173,9 $ 14 567,0 $ Total des passifs financiers non courants 7 595,4 $ 7 187,7 $ 6 705,4 $





1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse. 2) Le calcul repose sur le BAIIA pour les quatre derniers trimestres. 3) Le calcul repose sur le BAIIA et la charge d'intérêts pour les quatre derniers trimestres.

Les notations de Sobeys Inc. (« Sobeys ») n'ont pas varié par rapport au trimestre précédent. Le tableau qui suit indique les notations de crédit de Sobeys au 30 octobre 2021 :

Agence de notation Notation de crédit (notation de l'émetteur) Tendance/Perspective Dominion Bond Rating Service BBB (faible) Stable Standard & Poor's BBB- Stable

DÉCLARATION D'UN DIVIDENDE

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ par action sur les actions de catégorie A sans droit de vote (les « actions de catégorie A ») et sur les actions ordinaires de catégorie B, qui sera payable le 28 janvier 2022 aux actionnaires inscrits le 14 janvier 2022. Ces dividendes sont des dividendes déterminés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu Canada) et des lois provinciales pertinentes.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Le 18 juin 2020, la Société a déposé, auprès de la Bourse de Toronto (la « TSX »), un avis d'intention visant le rachat aux fins d'annulation d'un maximum de 5,0 millions d'actions de catégorie A, ce qui représente environ 3,0 % des actions de catégorie A en circulation. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités a été modifiée le 19 avril 2021 en vue du rachat d'un maximum de 8 548 551 actions de catégorie A, ce qui représente environ 5,0 % des actions de catégorie A en circulation et a pris fin le 1er juillet 2021. Au 1er juillet 2021, aux termes de cet avis, la Société a racheté 6 063 806 actions de catégorie A à un prix moyen pondéré de 38,00 $ pour une contrepartie totale de 230,4 M$.

Le 22 juin 2021, la Société a renouvelé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités en déposant auprès de la TSX un avis d'intention visant le rachat aux fins d'annulation d'un maximum de 8 468 408 actions de catégorie A représentant 5,0 % des 169 368 174 actions de catégorie A en circulation au 18 juin 2021. Les achats seront effectués par l'intermédiaire de la TSX ou de tout autre système de négociation admissible. Le prix que paiera Empire pour ces actions correspondra au prix en vigueur sur le marché au moment de l'acquisition. La Société estime que le rachat occasionnel d'actions au cours du marché en vigueur constitue une utilisation judicieuse des fonds, en plus d'être dans le meilleur intérêt d'Empire et de ses actionnaires. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités prend fin le 1er juillet 2022.

Le tableau qui suit présente les actions rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société pour le deuxième trimestre clos le 30 octobre 2021 et depuis le début de l'exercice :



Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 26 semaines

closes les (en millions de dollars, sauf les montants par action) 30 oct. 2021

31 oct. 2020

30 oct. 2021

31 oct. 2020

Nombre d'actions 579 267

55 500

3 850 349

55 500

Prix moyen pondéré par action 38,56 $ 37,47 $ 39,56 $ 37,47 $ Contrepartie en trésorerie versée 22,3 $ 2,1 $ 152,3 $ 2,1 $

Si l'on tient compte des rachats effectués après la clôture du trimestre, au 7 décembre 2021, la Société avait racheté 4 831 765 actions de catégorie A (810 817 au 8 décembre 2020) au prix moyen pondéré de 39,25 $ (36,29 $ au 8 décembre 2020) pour une contrepartie totale de 189,6 M$ (29,4 M$ au 8 décembre 2020).

STRATÉGIE DE LA SOCIÉTÉ

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2021, la Société a lancé le projet Horizon, une stratégie sur trois ans axée sur l'expansion des activités de base et l'accélération du commerce électronique. La Société demeure en voie d'atteindre une augmentation supplémentaire cible de 500 M$ du BAIIA annualisé et une augmentation de la marge du BAIIA de 100 points de base d'ici l'exercice 2023 grâce à une croissance des parts de marché et à une discipline en matière de coûts et de marges.

Pour obtenir plus de précisions sur le projet Horizon, se reporter au rapport de gestion d'Empire pour le deuxième trimestre clos le 30 octobre 2021.

MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS

Farm Boy

L'acquisition de Farm Boy, le 10 décembre 2018, a permis d'ajouter 26 magasins au réseau en Ontario, et la Société a l'intention de doubler le nombre de magasins Farm Boy dans les cinq ans suivant la date d'acquisition, et ce, principalement dans la région du Grand Toronto (« RGT »). La Société a ouvert un nouveau magasin au cours du deuxième trimestre et deux nouveaux magasins après la clôture du trimestre, dont un nouveau magasin et un magasin converti. Farm Boy est en bonne voie d'augmenter son nombre net de nouveaux magasins de sept au cours de l'exercice 2022. Au 8 décembre 2021, 42 magasins Farm Boy étaient ouverts.

FreshCo

Au cours de l'exercice 2018, la Société a annoncé des plans visant à étendre son réseau de magasins à bas prix FreshCo dans l'Ouest canadien et prévoit convertir jusqu'à 25 % des 255 épiceries à gamme complète de services Safeway et Sobeys dans l'Ouest canadien en magasins à bas prix FreshCo.

La Société a ouvert un magasin FreshCo dans l'Ouest canadien au cours du deuxième trimestre et trois magasins après la clôture du trimestre. La Société prévoit ouvrir sept autres magasins FreshCo en Alberta d'ici la fin de l'exercice 2022, pour un total de 40 magasins ouverts dans l'Ouest canadien d'ici la fin de l'exercice.

Au 8 décembre 2021 :

33 magasins sont actuellement ouverts et en exploitation :

16 en Colombie-Britannique



6 au Manitoba



5 en Saskatchewan



5 en Alberta



1 dans le nord de l' Ontario

7 magasins doivent ouvrir leurs portes en Alberta d'ici la fin de l'exercice 2022

d'ici la fin de l'exercice 2022 2 magasins ont été annoncés et doivent ouvrir leurs portes en Alberta au cours de l'exercice 2023

Acquisition d'entreprise

Le 16 mars 2021, la Société, par l'intermédiaire d'une filiale entièrement détenue, a conclu une convention visant l'acquisition de 51 % des activités de Longo's, un réseau familial d'épiceries spécialisées implanté depuis longtemps dans la RGT, ainsi que les activités de commerce électronique de Grocery Gateway. Le prix d'achat de la transaction s'est chiffré à 660,6 M$. La Société a acquis l'entreprise par l'émission de 3 187 348 actions de catégorie A sans droit de vote à un prix à la date de transaction de 129,6 M$, par des liquidités de 196,6 M$ et par un billet à payer conditionnel de 10,7 M$. L'acquisition a été conclue le 10 mai 2021.

Après le cinquième anniversaire de la transaction, les actionnaires de Longo's détenant la participation ne donnant pas le contrôle de 49 % auront la possibilité de vendre à Sobeys jusqu'à 12,25 % de leur participation par année, selon un multiple appliqué au bénéfice avant les intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles des 12 derniers mois. Le multiple variera en fonction de la réalisation de certains résultats commerciaux. Si les actionnaires ne détenant pas le contrôle de Longo's exercent leur option de vente, Sobeys disposera d'une option d'achat correspondante pour le même pourcentage l'année suivante. Après le dixième anniversaire de la transaction, Sobeys et Longo's disposeront toutes deux d'options de vente et d'achat mutuelles pour toute action en circulation restante détenue par les actionnaires ne détenant pas le contrôle. Un passif financier de 239,7 M$ a été comptabilisé à la date d'acquisition.

Coûts liés à la fermeture et à la conversion de magasins

Au deuxième trimestre clos le 30 octobre 2021, la Société a comptabilisé des coûts de fermeture et de conversion de 6,0 M$ (2,4 M$ en 2021) liés à la conversion de magasins Farm Boy et FreshCo.

Voilà

Le 22 juin 2020, la Société a présenté ce que sera l'avenir de la livraison d'épicerie en ligne aux clients de la RGT grâce à sa toute nouvelle plateforme de commerce électronique, Voilà. Voilà est exploitée grâce à la technologie avancée d'Ocado Group plc (« Ocado ») et remplit les commandes à partir de son centre de traitement des commandes automatisé situé à Vaughan, en Ontario. Des robots assemblent les commandes de manière efficace et sécuritaire, ce qui réduit au minimum la manipulation des produits, tandis que les employés de Voilà livrent les commandes directement aux domiciles des clients.

Le centre de traitement des commandes de Vaughan dessert la RGT, Barrie, Kitchener, Waterloo, Guelph, Hamilton, Niagara, St. Catharines et Brantford. En mars 2021, la Société a ouvert la première ligne de son réseau en étoile à Etobicoke, en Ontario. Les différentes lignes d'un réseau en étoile constituent des installations de transbordement qui améliorent l'efficacité des centres de traitement des commandes. La plateforme dépasse toutes les unités de mesure d'exploitation internes et obtient de solides résultats en matière de traitement et de livraison dans les délais prévus, et en matière de satisfaction et de fidélisation de la clientèle.

La Société prévoit exploiter quatre centres de traitement des commandes au Canada. Le deuxième centre de traitement des commandes à Montréal devrait être prêt à commencer à livrer aux clients au printemps 2022 et desservira les grandes villes de la province de Québec. Le troisième centre de traitement des commandes sera situé à Calgary et servira la majeure partie de l'Alberta. Le centre de traitement des commandes devrait commencer à livrer aux clients au cours du premier semestre de l'année civile 2023. Avec quatre centres, la Société sera en mesure de servir environ 75 % des ménages canadiens, ce qui représente environ 90 % des dépenses en ligne des Canadiens.

Au cours de l'exercice 2021, la Société a lancé le service de cueillette à l'extérieur du magasin Voilà et sert désormais des clients dans 30 magasins du Canada atlantique et de l'Alberta, et le service a depuis été étendu à la Colombie-Britannique, au Manitoba, à la Saskatchewan et à l'Ontario. Au deuxième trimestre de l'exercice 2022, la Société a ajouté 30 magasins et prévoit ajouter jusqu'à 35 autres magasins au cours du reste de l'exercice 2022. La solution retenue repose sur la technologie d'Ocado et est destinée aux clients des marchés qui ne comptent pas encore de centre de traitement des commandes ou qui ne seront pas servis par un futur centre dans leur région.

Voilà a eu un effet de dilution de respectivement 0,07 $ et 0,12 $ sur le bénéfice par action d'Empire pour le deuxième trimestre et depuis le début de l'exercice (0,05 $ et 0,10 $ en 2021).

Au Canada, les ventes d'épicerie en ligne ont continué de croître, bien qu'à un rythme plus lent qu'au début de la pandémie de COVID-19. Les quatre plateformes de commerce électronique de la Société ont vu leur chiffre d'affaires combiné croître de 33,0 % au deuxième trimestre de l'exercice 2022 par rapport à l'exercice précédent. Si l'on ne tient pas compte de Grocery Gateway, la croissance a été de 1,8 % au cours du trimestre. Cette augmentation s'explique essentiellement par la croissance continue de Voilà, en partie contrebalancée par les diminutions liées à la COVID-19 enregistrées par les bannières IGA.net et Thrifty's en raison de la stabilisation du comportement d'achat des consommateurs.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à connaître le contexte dans lequel s'inscrit la situation financière de la Société et à comprendre les attentes de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter » et d'autres expressions semblables, ainsi qu'à l'emploi de ces verbes au futur ou au conditionnel ou à la forme négative.

Ces énoncés prospectifs comprennent notamment ce qui suit :

Les attentes de la Société concernant l'incidence financière et les avantages financiers du projet Horizon et de ses initiatives sous-jacentes, sur lesquels plusieurs facteurs pourraient avoir des répercussions, notamment le temps dont aura besoin la Société pour mener à bien le projet, et l'incidence de la COVID-19, dont le changement de comportement de la clientèle;





Les prévisions de la Société selon lesquelles les marchés d'alimentation conserveront une partie du pourcentage de la consommation alimentaire qui est passé du secteur de la restauration et de l'hôtellerie à celui des marchés d'alimentation, prévisions sur lesquelles les facteurs suivants pourraient avoir une incidence : de futures interruptions ou un assouplissement des restrictions de la santé publique en raison de la COVID-19, la vitesse à laquelle les entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie rouvriront et reprendront leurs activités, et la demande continue pour les services de restauration et d'hôtellerie à court terme;





Les attentes de la Société quant à une éventuelle augmentation des ventes de carburant, qui pourraient subir l'incidence de futures fermetures et restrictions des déplacements imposées par les autorités gouvernementales;





Les prévisions de la Société selon lesquelles, pour les trimestres restants de l'exercice 2022, elle engagera des frais de vente et charges administratives comparables à ceux du deuxième trimestre pour s'adapter à la crise de la COVID-19, sur lesquels de futures interruptions des activités ou un assouplissement des restrictions de la santé publique en raison de la COVID-19 et la possibilité que d'autres précautions de sécurité et transitions soient nécessaires pourraient avoir des répercussions;





Les attentes de la Société selon lesquelles l'exercice 2022 reflétera la plus forte dilution du bénéfice net pour le programme Voilà, sur lesquelles la COVID-19, les futurs coûts d'exploitation et dépenses d'investissement, l'intérêt général des clients et la performance de son fournisseur de technologie, Ocado, pourraient avoir des répercussions;





Les prévisions de la Société selon lesquelles elle enregistrera une croissance des ventes des magasins comparables et du bénéfice net pour l'exercice 2023, sur lesquelles les effets de la COVID-19, notamment le changement du comportement d'achat des consommateurs, pourraient avoir des répercussions;





L'expansion de FreshCo dans l'Ouest canadien et l'expansion de Farm Boy en Ontario , y compris les attentes de la Société en matière de rentabilité et de résultats d'exploitation futurs, le montant et le moment des dépenses, le nombre projeté d'ouvertures de magasins et le lieu, la faisabilité et le moment de la construction, sur lesquels la COVID-19, les calendriers de construction et les permis, la conjoncture économique et les relations avec la main-d'œuvre pourraient avoir des répercussions.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et ils sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et ces énoncés prospectifs. Pour un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, voir les documents déposés par la Société auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, notamment la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel pour l'exercice 2021.

Bien que la Société soit d'avis que les prédictions, les prévisions, les attentes ou les conclusions présentées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance quant à leur exactitude. Les lecteurs sont priés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document traduisent les prévisions actuelles de la Société et pourraient changer. À moins que les lois sur les valeurs mobilières en vigueur ne l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs formulés par elle ou en son nom.

MESURES ET DONNÉES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Certaines mesures et données mentionnées dans le présent communiqué de presse n'ont pas de définition normalisée selon les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »). Elles peuvent donc ne pas se prêter à une comparaison avec les mesures nommées de la même façon et présentées par d'autres sociétés ouvertes. La Société inclut ces mesures et données, car elle est d'avis que certains investisseurs s'en servent pour évaluer la performance financière.

Les mesures non conformes aux PCGR sont définies par Empire comme suit :

Les ventes des magasins comparables sont celles des magasins situés aux mêmes emplacements pour les deux périodes de présentation de l'information financière.





Le profit brut s'entend des ventes moins le coût des ventes.





La marge brute s'entend du profit brut, divisé par les ventes.





Le bénéfice avant les intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (« BAIIA ») s'entend du calcul du bénéfice net, avant les charges financières (déduction faite des produits financiers), la charge d'impôt sur le résultat et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles.





La marge du BAIIA s'entend du BAIIA, divisé par les ventes.





Les flux de trésorerie disponibles sont calculés comme les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, majorés du produit de la sortie d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement, diminués des acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement et d'immobilisations incorporelles.





La valeur comptable par action ordinaire s'entend des capitaux propres, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle, divisés par le total des actions ordinaires en circulation.





La dette consolidée s'entend de toute dette portant intérêt, notamment les emprunts bancaires, les acceptations bancaires, la dette à long terme et les obligations locatives à long terme.





La dette consolidée nette s'entend de la dette consolidée, diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.





Le capital total net s'entend de la dette consolidée et des capitaux propres, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle, diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.





Le ratio de la dette consolidée nette sur le capital total net s'entend de la dette consolidée nette, divisée par le capital total net.





Le ratio de la dette consolidée sur le BAIIA s'entend de la dette consolidée, divisée par le BAIIA pour les quatre derniers trimestres.





La charge d'intérêts s'entend de la charge d'intérêts sur les passifs financiers évalués au coût amorti et de la charge d'intérêts sur les obligations locatives.





Le ratio du BAIIA sur la charge d'intérêts s'entend du BAIIA pour les quatre derniers trimestres, divisé par la charge d'intérêts pour les quatre derniers trimestres.

Pour obtenir une description détaillée des mesures et des données non conformes aux PCGR utilisées par Empire, voir le rapport de gestion d'Empire pour le deuxième trimestre clos le 30 octobre 2021.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Le jeudi 9 décembre 2021, à compter de 12 h (HNE), la Société tiendra une conférence téléphonique au cours de laquelle des membres de la haute direction analyseront les résultats financiers de la Société pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022. Pour participer à cette conférence, veuillez composer le 1 888 390-0546 à l'extérieur de Toronto ou le 416 764-8688 dans la région de Toronto. Pour vous assurer d'obtenir la ligne, veuillez téléphoner 10 minutes avant le début de la conférence. Vous serez mis en attente jusqu'à ce que la conférence commence. Le public investisseur et les médias peuvent assister à la conférence en mode écoute seulement. Il sera également possible d'écouter une diffusion Web audio en direct de la conférence en cliquant sur les liens rapides sur le site Web de la Société, à l'adresse www.empireco.ca.

Un enregistrement de la conférence pourra être écouté jusqu'à minuit, le 23 décembre 2021, en composant le 1 888 390-0541 et en entrant le code d'accès 190207. L'enregistrement sera aussi archivé sur le site Web de la Société pendant 90 jours après la conférence téléphonique.

EMPIRE

La société canadienne Empire Company Limited (TSX : EMP.A) a son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principaux secteurs d'activité d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires, par l'intermédiaire de Sobeys Inc., filiale entièrement détenue, et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 28,9 G$ et qui comptent pour 16,0 G$ d'actifs, emploient environ 134 000 personnes.

Pour obtenir d'autres informations financières sur Empire, notamment sa notice annuelle, veuillez consulter le site Web de la Société, à www.empireco.ca, ou le site Web de SEDAR, à www.sedar.com.

SOURCE Empire Company Limited

Renseignements: Relations avec les médias : Karen White-Boswell, Directrice, Communications externes, Sobeys Inc., 416 779-2319 ; Relations avec les investisseurs : Katie Brine, Directrice financière, Relations avec les investisseurs, Sobeys Inc., 905 238-7124, poste 2092

Liens connexes

http://www.empireco.ca