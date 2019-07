La société de solutions médiatiques Newbase devient HATCH64

Nous mettons en lien les marques avec des audiences ciblées grâce à des médias haut de gamme et des technologies de pointe

TORONTO, le 23 juillet 2019 /CNW/ - Pour fêter son 55e anniversaire, NewBase, une société de solutions médiatiques, annonce aujourd'hui que dans le cadre de son évolution, elle se donne le nouveau nom de HATCH64. Cette nouvelle appellation fait suite à une restructuration du conseil d'administration et coïncide plus étroitement avec le positionnement de la société à titre d'innovatrice dans une industrie médiatique évoluant rapidement.

Selon l'énoncé de marque de HATCH64, « nous mettons en lien les marques avec des audiences ciblées grâce à des médias haut de gamme et à des technologies de pointe ». Plus précisément, la société propose des services de représentation commerciale aux sociétés médiatiques, ainsi qu'un service d'activités numériques qui dessert les agences et les marques. Le service de représentation médiatique s'appelle HATCH64 Media tandis que le service d'activités numériques est nommé HATCH64 Audience Lab.

Notre présidente, Lesley Conway, précise que le nouveau nom célèbre la nouveauté (le mot « HATCH » signifiant « éclosion » en anglais) et rend hommage aux racines de l'entreprise en rappelant la fondation de l'entreprise canadienne en 1964.

« Ces dernières années, notre société a évolué rapidement; ce repositionnement reflète notre croissance et marque un nouveau chapitre dans nos 55 ans d'histoire, indique Lesley. Sous la bannière HATCH64, nous offrons aux sociétés médiatiques, aux marques et aux agences une gamme étendue de solutions novatrices permettant de faire face à la complexité de l'environnement médiatique actuel. L'innovation a toujours été au cœur de nos activités et de nos processus. Nous sommes souples, agiles et capables de personnaliser nos services pour mieux satisfaire aux besoins médiatiques et numériques de nos clients. Nous repoussons constamment les limites et soutirons le maximum des moyens existants afin de produire des campagnes publicitaires plus judicieuses et ciblées pour nos partenaires. »

Mme Conway indique que l'objectif immédiat de HATCH64 consiste à faire croître la portée nationale et internationale de l'entreprise.

HATCH64 compte 28 employés à son siège social de Toronto et possède des bureaux satellites en Colombie-Britannique et en Amérique latine (Bogotá and São Paulo).

HATCH64 Media, le service de représentation médiatique de l'entreprise, constitue le bureau local permettant aux agences et aux annonceurs canadiens d'accéder au sommet de la scène internationale. HATCH64 Media représente de nombreux éditeurs de premier plan ayant des marques de grande visibilité, notamment The New York Times, Meredith (People, Better Homes & Gardens et 30 autres titres), Boston Globe, Los Angeles Times, The Times of India ainsi que d'autres éditeurs d'envergure.

HATCH64 Audience Lab, le service d'activités numériques de HATCH64, mobilise de manière stratégique le monde médiatique connecté et le transforme en un service accessible et financièrement évolutif pour ses clients. Son équipe chevronnée de courtiers, de stratèges et de gestionnaires d'expérience offre une expertise et des services personnalisés fournissant aux clients des prestations sur mesure et un avantage concurrentiel dans un paysage médiatique encombré. HATCH64 fournit des services d'activité publicitaire, de stratégie programmatique et d'achat médiatique dans les écosystèmes publicitaires de l'affichage numérique, de la vidéo, des médias sociaux, des moteurs de recherche, des panneaux d'affichage et de l'audio, ainsi qu'un pupitre de négociation pour les agences. Les services de HATCH64 Audience Lab sont souples et personnalisés aux besoins de nos partenaires des agences et des marques, offrant à nos clients davantage d'accès, de contrôle, de transparence et de RCI pour leurs investissements publicitaires.

HATCH64 a été fondée au Canada en 1964, sous le nom d'American Publisher Representatives (APR). À la suite d'une acquisition, la société a été renommée Publicitas, qui s'est ensuite donné l'identité de NewBase. La société aujourd'hui nommée HATCH64 appartient à des investisseurs privés et n'est plus associée directement à NewBase.

