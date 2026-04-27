La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal reçoit le Prix Hommage bénévolat-Québec

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal (SSVP) s'est vue décerner le Prix Hommage bénévolat-Québec, lors de la cérémonie officielle tenue le 21 avril 2026 à Québec.

Active à Montréal, à Laval et dans la MRC de L'Assomption, la SSVP de Montréal fait partie des organismes reconnus pour leur contribution significative au mieux-être des communautés. Remis par le Gouvernement du Québec, ce prix met en lumière le bénévolat et son rôle essentiel comme moteur de solidarité et de changement à l'échelle du Québec.

Annick Laberge, sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, remet le prix Hommage bénévolat-Québec à la SSVP de Montréal, représentée par Sébastien Puli, directeur de l’engagement et de la mobilisation, et Romain Duguay, directeur général (Groupe CNW/La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal)

Cette distinction reconnaît le travail constant de la SSVP de Montréal pour soutenir, encadrer et valoriser ses bénévoles, mais aussi l'impact direct de leur engagement sur le terrain.

Au fil des dernières années, la SSVP de Montréal a renforcé son accompagnement des bénévoles. Une équipe dédiée assure leur intégration, leur encadrement et leur soutien continu. Plusieurs initiatives ont également été mises en place pour valoriser leur engagement : célébration annuelle, activités dans les points de service et reconnaissance des années de bénévolat, parfois après 40, 50 ou même 60 ans de présence.

Aujourd'hui, plus de 900 bénévoles réguliers et près de 2 000 bénévoles corporatifs s'impliquent chaque année au sein de l'organisme. Ensemble, ils consacrent près de 700 000 heures par an au soutien des personnes en situation de vulnérabilité.

Certains sont engagés depuis plus de 60 ans : une fidélité exceptionnelle qui témoigne de la force du lien entre les bénévoles et la mission de l'organisme.

Depuis 177 ans, la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal agit grâce à ses bénévoles.

Ce prix leur est avant tout dédié.

CITATIONS

« Ce prix est une reconnaissance du travail remarquable de nos bénévoles. Leur engagement est au cœur de notre mission et permet, chaque jour, d'aider des milliers de personnes dans leur quartier. » - Sylvain Robert, président de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal.

« Mon engagement m'a permis d'observer le sérieux, la rigueur et l'humanité avec lesquels la SSVP de Montréal accompagne ses bénévoles et valorise leur contribution. Une vision du bénévolat particulièrement structurée et respectueuse de celles et ceux qui s'y engagent. » - Georgette P., bénévole, 28 ans d'engagement

« Être bénévole veut dire pleinement s'engager, aider les plus démunis ici, à proximité. La SSVP de Montréal m'a donné un cadre et des outils pour me guider. Ceux-ci m'ont permis de me développer et de faire la différence dans notre milieu. » - Louis C., bénévole, président du point de service Bon Pasteur (Laval), 6 ans d'engagement

À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

Fondée en 1868, la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal est un organisme de bienfaisance laïque, actif à Montréal, à Laval et dans la MRC de L'Assomption. Soutenue par l'engagement de centaines de bénévoles, elle accompagne les personnes en situation de vulnérabilité par des actions d'aide concrète fondées sur l'écoute, le respect et la dignité humaine. L'organisme œuvre à favoriser l'autonomie et l'intégration sociale, notamment par l'aide alimentaire, son programme de persévérance scolaire Opération Bonne Mine, ainsi que par l'accès aux biens de première nécessité. En savoir plus : ssvp-mtl.org

SOURCE La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

Axelle Enet, Directrice des communications, 514526-5937 poste 122, [email protected]